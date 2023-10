“In altalena su un granello di sale”, il nuovo libro di Elsa di Gati

“In altalena su un granello di sale” è il libro di Elsa di Gati -edizioni Gruppo AlBatros- Vicedirettrice daytime Rai, giornalista e conduttrice di programmi.

E” la storia di un cervello spettinato dall’ansia Sì perché la storia di tutti noi ch, prima o poi. dobbiamo fare i conti con i nostri limiti, le paure e le ansie che ci accompagnano spesso sin dalla più tenera età , ma si trasformano nei nostri punti di forza, perché ci aiutano a svoltare e ad evolverci.

L’ansia, però, a volte riemerge e riesce nel suo intento di spettinare il cervello, come e’ avvenuto in occasione del periodo pandemico, o come ansia di vivere e desiderio impellente di relazioni sane. Ma fa parte del nostro essere umani per tutta la vita, perché è anche fonte di energia comunque.

La vita ha dato grandi insegnamenti a questa scrittrice, autrice anche di ‘Le Penultime Parole Famose’ e donna di profonda fede. Figlia di un vaticanista, proviene da una famiglia numerosa, quella che avrebbe voluto anche per lei per il suo futuro.Il suo destino, però, è stato un altr,o come ha raccontato ai media, regalandole l’esperienza dell’adozione di una figlia meravigliosa per la quale si sente una donna molto fortunata