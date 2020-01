Ildefonso di Parma. “Copia antiquaria” di un gioiello dell’abbazia di Cluny

Prodotto nella grande abbazia borgognona di Cluny durante un periodo d’oro in termini di qualità artistica, Ildefonsus di Parma è un eccezionale esempio di arte romanica del libro. Sontuosamente decorato con un totale di trentacinque miniature narrative e diversi grandi capolettera intrecciati, e arricchito con oro, argento e viola dappertutto, questo codice è stato inviato come regalo in Spagna dove è sfuggito alla purga della biblioteca di Cluny durante la Rivoluzione francese. Notevolmente ben conservato, Ildefonsus di Parma è una testimonianza unica delle arti scritturali in uno dei più grandi centri monastici dell’Europa occidentale.

Il testo principale del manoscritto è il De Virginitate Beatae Mariae, un trattato sulla verginità di Maria scritto da San Ildefonso, vescovo di Toledo (607-667 ca.). Sono incluse anche due Vite di San Ildefonso, una composta da Giuliano e un’altra da Cixila, entrambi vescovi di Toledo, e il frontespizio della metà del IX secolo dello scriba Gomez per il vescovo Godescalc di Le Puy.

Il programma decorativo di Ildefonsus di Parma è eccezionalmente esteso. Comprende tre ritratti d’autore a tutta pagina che aprono i testi rispettivamente di Giuliano, Ildefonso e Gomez e sei raffigurazioni a piena pagina di Ildefonsus che prega, discute o scrive il suo trattato. Altre illustrazioni includono sedici vignette di mezza pagina e dieci ritratti di busti di profeti e patriarchi dell’Antico Testamento e diverse iniziali intrecciate.

Straordinariamente di lusso e di piccola dimensione, Ildefonsus di Parma è un libro personale inteso come un dono per un individuo di alto rango. Questo destinatario potrebbe essere stato Bernardo di Sauvetot, un abate cluniacense spagnolo e arcivescovo di Toledo; o il re castigliano Alfonso VI.

Offerta speciale. Solo una * copia di antiquariato € 2.860 invece di € 4.750

Scrivere direttamente a giulia@facsimilefinder.com

* Cosa intendiamo per “copia antiquaria”? È una copia preziosa in condizioni pari al nuovo dal mercato dei libri antichi.

Modena: Il Bulino, edizioni d’arte, 2010

This facsimile edition has been authorised by the Biblioteca Palatina in Parma: since this authorisation also allowed for restoration work to be performed on the codex, a thorough photographic service could be carried out and all the details on every single parchment memorised – chromatic, textual and materials. The chromatic elaboration and printing trial-runs were performed with the possibility of a constant and direct comparison with the original.