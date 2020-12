Il nuovo libro di Massimo Gori: “Guerra e pace in Europa”

— di Paolo Brambilla – Trendiest News —- Tra Asburgo e Borbone, una ricostruzione avvicente dell’epoca delle dinastie, quando l’Europa si avvia a vivere l’importante stagione dell’assolutismo iniziata fra fine Cinquecento e Seicento. Mentre si avvia (1618) uno scontro continentale, che durerà trent’anni, emergono figure di sicuro rilievo come Richelieu e Olivares che danno forma ai rispettivi poteri monarchici: il confronto, non solo conflittuale, fra Madrid e Parigi non allontana le due capitali. Dalla tenace rivalità tra Luigi XIV e l’imperatore Leopoldo prende forma nella seconda metà del XVII secolo la contesa che occuperà le cronache fino alla metà del secolo successivo.

La contesa franco-asburgica farà emergere la potenza inglese, quella russa e di conserva prussiana: quando la nostra ricostruzione si chiude (1763), l’Europa, alla ricerca di un sistema fondato sull’equilibrio (justo potentiae aequilibrio, si dice nel Trattato di Utrecht, 1713), non è più una diarchia, è divenuta una pentarchia e tale resterà fino alle soglie della Prima Guerra Mondiale, con l’affievolirsi (lento in verità) della potenze spagnola e ottomana.

Fuori la Guerra dalla Storia

Livia Menapace, recentemente scomparsa, esprimeva un concetto veramente interessante, “Fuori la Guerra dalla Storia“, ambizione che anche Massimo Gori condivide pienamente. Ma aggiunge “Le guerre sono distruttive in molti modi, però bisogna aggiungere una cosa: che per fare la pace occorre la stessa energia e la stessa tensione nervosa che occorre per fare la guerra … oggi come trecento anni fa.”

Massimo Gori

Massimo Gori, dopo oltre un trentennio di docenze liceali, con qualche utile contributo fornito all’editoria scolastica latina, si dedica a tempo pieno alla ricerca storiografica in ambito europeo sei-settecento. Ha pubblicato nel 2007 per Bruno Mondadori Vauban e la difesa della Francia.

Massimo Gori. “Guerra e pace in Europa”

1648 – 1763

Leg Edizioni

