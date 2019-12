Master in Private Banking & Wealth Management per giovani laureati o laureandi

AIPB Associazione Italiana Private Banking ha presentato all'Università LUM di Bari mercoledì 18 dicembre il primo Master post-universitario in Private Banking & Wealth Management, che si terrà a Milano a partire dal 4 maggio 2020 con lezioni in aula e stage individuali retribuiti presso gli Istituti Finanziari associati. Sono previste numerose altre occasioni d'incontro presso istituti universitari e centri culturali in tutta Italia da gennaio 2020 in poi. Consultate il sito del Master per ogni aggiornamento.

Destinatari del Master

Diventano ancora più favorevoli le condizioni di partecipazione al Master, rispetto a quanto ipotizzato inizialmente.

Anzitutto il requisito massimo di età è portato a un anno in più: basta che i candidati siano nati dopo il 1993 (compreso); inoltre non solo come previsto sono ammessi alla selezione i laureati in economia o ingegneria gestionale, che abbiano ottenuto come voto minimo di laurea 99/110, ma questa opportunità si estende anche ai laureandi che ultimeranno tutti gli esami entro l’inizio del corso con una votazione media di tutti gli esami sostenuti che assicuri il voto finale pari a 99/110 e che discutano la tesi entro il termine dello stage (31.12.2020).

Corpo Docente

Il corpo docente è composto da: Professori Universitari di prestigiosi Atenei Italiani, esponenti dell’industria del Private Banking, docenti provenienti da primari Studi Professionali, Asset Manager nazionali ed internazionali, professionisti depositari di saperi ampi e diversificati, esponenti delle principali Istituzioni di indirizzo e controllo del settore finanziario (Banca D’Italia, Consob, Ivass e Ministero dell’Economia e delle Finanze).

Il corso è coordinato dalla dottoressa Silva Lepore, che ha incentrato la sua carriera professionale nell’area finanza ricoprendo diversi ruoli di direzione in Sanpaolo e in Banca Sella come responsabile dei Servizi di Investimento e Private Banking.

La data di inizio delle lezioni è prevista per il giorno 4 maggio 2020.

(nell'immagine: Silva Lepore)

Il Master fornisce la preparazione necessaria per intraprendere una carriera nel campo della consulenza finanziaria. Il percorso è disegnato in linea con le recenti disposizioni normative europee in materia di consulenza agli investimenti.

Il programma, altamente innovativo nella sua impostazione, comprende sia tematiche tecniche che di cultura aziendale e finanza comportamentale e verterà, inoltre, sull’evoluzione dei servizi e degli strumenti finanziari dai più tradizionali ai più tecnologicamente avanzati, alle soluzioni digitali e al Fintech collegato al Private Banking.

Alla formazione in aula a Milano segue l’attività formativa sul campo da svolgersi, in Italia, in stage individuali retribuiti presso gli Istituti Finanziari associati.