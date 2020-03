“Il libraio” di Alberto Pezzini. Il nuovo giallo ambientato a pochi passi dal mare

Chi ha già letto “Volevo fare l’avvocato” e “L’ombra della colpa” non può perdere questo terzo romanzo che racconta una storia coinvolgente e imprevedibile

– di Paolo Brambilla –

Con questo terzo romanzo, un po’ poliziesco, un po’ romantico, denso di gustose citazioni letterarie, Alberto Pezzini continua ad accarezzare la curiosità del lettore e a stupirlo con colpi di scena tipici del suo stile diretto e coinvolgente.

“Il Libraio”

“Il libraio” è ambientato in quella che sembrerebbe la Sanremo dove vive e lavora l’autore, ma diversa dagli stereotipi del Festival, del Casinò, delle spiagge frequentate dai turisti: una cittadina di mare intima nella sua quotidianità, ad un tempo reale ed immaginaria, con personaggi ispirati ai rapporti veri di amicizia profonda o talvolta di semplice contatto superficiale che tutti noi proviamo ogni giorno della nostra vita con le persone che frequentiamo.

Difficile quindi non immedesimarsi nella vicenda che Alberto Pezzini ha creato intorno a pochi personaggi molto ben tratteggiati, fino quasi a farci immaginare i due protagonisti in carne ed ossa intorno a noi, con la loro sensualità e la loro freschezza, mentre scorriamo le pagine del libro.

La trama

Il libraio, protagonista del nuovo romanzo dell’avvocato-scrittore sanremese Alberto Pezzini, è Gianni Prati, un ex-medico che si è riciclato come commerciante di libri da collezione, antichi o usati.

Il romanzo ruota intorno a questo medico, costretto ad abbandonare professione, a una donna appassionata, a una moglie troppo intraprendente, in una città sonnolenta, Hermil, ma ribollente di passioni sotterranee. Nella località del Ponente Ligure, Gianni Prati sembra aver trovato una certa tranquillità, ma un giorno un amico medico lo contatta: la moglie è morta in circostanze sospette. Gli chiede un aiuto che Gianni non può rifiutare. Di lì la sua vita si complicherà sempre di più.

L’ Autore

Alberto Pezzini

“E’ un libro un po’ diverso – ci dice Alberto Pezzini – nel senso che ho sempre creduto che la prima qualità di uno scrittore è di divertirsi quando scrive. E questo personaggio, che avevo immaginato tempo fa, è iniziato a ritornarmi in mente e ad appassionarmi. Ma soprattutto mi sono divertito e sono andato avanti con questo libro fino a quando non l’ho finito.”

Ci sarà un seguito per il personaggio di Gianni Prati? Darà origine a una serie di romanzi che possano sviluppare sempre più la sua capacità investigativa? Se lo augura l’autore, ma ce lo auguriamo anche noi …

Quando su “Imperia TV” hanno chiesto ad Alberto Pezzini di parlare della sua ultima fatica letteraria, sornionamente l’autore ha risposto: “Un po’ il termine “fatica letteraria” mi fa sorridere, ma in effetti questa è stata un po’ una fatica”.

Ma non ci crediamo. Alberto Pezzini, nato nel 1967 a Sanremo dove vive e lavora, non sa che cosa sia la fatica di scrivere. Per lui è puro divertimento. Per lui la penna scorre da sola sul foglio, come si soleva dire nel secolo scorso. Oggi diremmo che i tasti del suo portatile cliccano da soli.

