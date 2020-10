Il fumettista Jean Pierre Dirick premiato a Mentone

—- di Greta V. Galimberti – Trendiest News —-

Il grande Fumettista Francese Jean Pierre Dirick ha ottenuto il riconoscimento di cavaliere per l’ordine delle arti e delle lettere. L’evento si è tenuto presso il Palais De L’Europe in presenza del deputato Valetta Ardisson in rappresentanze del ministro della cultura Francese e dell’importante Sindaco di Mentone Jean Claude Guibal .

L’evento si è tenuto il giorno successivo all’appello alla nazione da parte del presidente Macron , e la Mel8 Comunication presente all’evento in quanto editore dei libri di Jean Pierre Dirick, ha chiesto alla Società Techno Earth Biosolutions di garantire i luoghi dell’evento liberi da ogni tipo di micro-organismo attraverso un’alta disinfezione, cosa avvenuta tramite le alte tecnologie professionali di Techno Earth Biosolutions, garantendo l’abbattimento totale. Per questo motivo il sindaco Jean Claude Guibal ha rivolto i suoi sentiti ringraziamenti.

Gli interventi dell’abbattimento sono avvenuti con tecnologie avanzate tramite sofisticate apparecchiature che hanno atomizzato perossido di idrogeno nell’ambiente prima della cerimonia, integrato da filtri di mantenimento a garanzia dell’abbattimento batterico, visibilmente collocato nell’ambiente , che hanno ottenuto grande attenzione da parte del pubblico intervenuto .

Durante l’evento in termini di sanificazione non sono state dimenticate le scarpe, oggetto di una grande carica batterica , che sono state disinfettate tramite uno speciale tappeto antibatterico all’ingresso (infatti in termini di covid tutto il mondo pensa al distanziamento sociale, all’uso della mascherina, al lavaggio delle mani, ma non è prestata grande attenzione alla contaminazione delle scarpe, che in realtà sono ricettacolo di altissima carica batterica.)

Il Maestro Jean Pierre DIRICK

In occasione della cerimonia e il conferimento al Maestro Jean Pierre DIRICK della medaglia di Cavaliere dell’ordine delle arti e delle scienze, riconoscimento importantissimo nel territorio Francese, la Mel8 Communication, tramite Claudio Melotto ha portato i saluti di Sebastiano Leo Assessore con Delega alla Formazione e Lavoro – Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale, che a causa delle problematiche covid non ha potuto intervenire personalmente.

Sebastiano Leo tramite la Fondazione Infinity con la collaborazione di Carla Miglietta e Tina Russo ha permesso una iniziale divulgazione internazionale dei fumetti educativi, trattando temi come la cattiva alimentazione, le sette, il bullismo e quant’altro nelle scuole pugliesi. Le storie dell’Ispettore Fido narrano un mondo alla rovescia in cui siamo noi, gli umani, ad essere al posto degli animali, cioè “dall’altra parte del guinzaglio”. In questo strano universo gli animali hanno fondato la Società Protettrice degli Umani per proteggere il Genere Umano ed evitare la sua estinzione. In queste avventure, è un cane, l’ispettore Fido, che si occupa dell’inchiesta, assistito dal suo vice, un gatto, l’ispettore-apprendista Ran D’Agio. Anche se i testi del fumetto sono pieni di battute divertenti, i temi trattati sono comunque scottanti e di attualità, dato che si tratta di problematiche riguardanti la protezione della natura e degli animali. Dirick, con il suo mondo alla rovescia, ci apre gli occhi sul nostro comportamento nei confronti degli animali, sottoposti ad ogni tipo di esperimento e maltrattamento.

Parlandone con le autorità e in particolare con il sindaco di Mentone Jean Claude Guibal, è stata avanzata una proposta di gemellaggio e integrazione internazionale culturale-educativa tra il comune francese di Mentone e il comune italiano di Lecce.