Giuseppe Renga Fine Art: cocktail mercoledi 27 ottobre

Storie Italiane — di Iuliana Ierugan —

▷ Tokenizza Subito la tua azienda in Svizzera con un Partner Affidabile ed a costi molto competitivi: CLICCA QUI ORA!

Giuseppe Renga Fine Art – cocktail e chiaccherata sull’arte mercoledi 27 ottobreGiuseppe Renga inizia la sua professione di antiquario nel 1990, quando ancora si occupava di fotografia e pubblicava le sue immagini sulle più prestigiose testate internazionali di moda, e per spiegare come sia accaduto il fatto che sia diventato un importante antiquario, ama raccontare un episodio che segno’ l’avvio alla sua carriera: uno dei suoi clienti un giorno gli chiese di vendergli due vasi cinesi di cui in realtà lui non avrebbe voluto privarsi. Davanti al suo rifiuto, il cliente gli offrì una somma cosi elevata e insistette talmente tanto che non potè rifiutare.Da quel giorno amici e clienti iniziarono a chiedergli sempre più spesso di acquistare oggetti e dipinti della sua collezione privata.Negli anni successivi Giuseppe Renga inizio’ a partecipare alle più importanti mostre ed esposizioni antiquarie del panorama nazionale ed internazionale, diventando un affermato antiquario.

Giuseppe Renga Fine Art. Milano via Carlo Pisacane

Giuseppe Renga lavora a Milano nelle sue gallerie in via Carlo Pisacane al 59 e al 45. Ha una importante campagna pubblicitaria sul Corriere della Sera e altre testate, e continua sempre la sua ricerca e l’amore per il bello, acquistando beni di antiquariato, soprattutto dipinti, sculture e oggetti orientali antichi. A questo scopo offre un servizio di stime gratuite; per usufruirne è sufficiente inviare una foto di cio’ che si vorrebbe vendere tramite whatsapp al numero 366.2441685.E proprio nelle sue gallerie in via Carlo Pisacane, la zona storica degli antiquari a Milano, si terrà il cocktail e una chiaccherata sull’arte mercoledi 27 ottobre 2021, dalle ore 18 alle 23.Per maggiori informazioni: www.milaneantiques.com