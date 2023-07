Galleria Bright Moments. Strano connubio a New York fra NFT e cannabis.

Una mostra di “arte generativa” a Gotham, uno dei centri della cannabis di New York City: la galleria d’arte NFT Bright Moments ha creato un evento di conio dal vivo.

L’evento ha presentato l’arte generativa di Jimena Buena Vida e il progetto Ethereum “Epiphanies” visualizzati su diversi schermi su un soppalco verso il retro del negozio di Gotham, che è considerato il primo centro di cannabis “di lusso” di New York. Mentre la cannabis e gli NFT possono sembrare una combinazione astrusa, Billy Richards, Chief Creative Officer di Gotham, ha dichiarato che il legame dell’azienda con Bright Moments è abbastanza semplice e radicato nella comunità. “Ci allineiamo con l’idea di riunire esperienze, forme d’arte e persone diverse”, ha affermato. “Entrambi i nostri team sono costantemente in prima linea su nuove idee e modi per coinvolgere i nostri consumatori”.

Gotham è tra i pochi dispensari di cannabis autorizzati nella Grande Mela, ma offre anche prodotti lifestyle in settori come la bellezza e la moda. Oltre a mostrare gli NFT, la location utilizza il suo spazio per ospitare altri eventi, tra cui una serata karaoke e una festa che celebra l’orgoglio LGBTQ.

Solo una ventina di persone ha partecipato all’evento di lancio a Gotham, che però ha attirato appassionati d’arte come Steven Liriano.“Le persone vanno e vengono”, ha detto. “Non giudico mai un evento come questo dalla sua affluenza”. Un partecipante, Omkar Lewis, ha scherzato durante il raduno dicendo che nessuno sta spendendo soldi in NFT in questi giorni perché i tassi di interesse sono alti e le persone hanno meno denaro disponibile. Tuttavia, ha visto potenti parallelismi tra NFT e cannabis. Lewis ha detto che ricorda un tempo in cui la cannabis aveva connotazioni negative ed era insultata dai legislatori. Notando che la regolamentazione ha aiutato la cannabis a sbocciare in un’industria multimiliardaria, ritiene che oggi le NFT si trovino in una posizione simile. “Sono entrambi sull’orlo di qualcosa che non è stato ancora culturalmente accettato”

In realtà, in termini di accettazione degli NFT tra gli esperti d’arte, case d’aste preminenti come Sotheby’s e Christie’s si sono comunque avvicinate alla tecnologia e hanno lanciato i rispettivi mercati NFT e proposto diverse aste.