FONDAZIONE COLLEGIO DELLA GUASTALLA. Un documento inedito su Manzoni

FONDAZIONE COLLEGIO DELLA GUASTALLA ONLUS – APERTURA ECCEZIONALE – 29 MAGGIO 2023

PRIMA VISITA UFFICIALE ALL’ARCHIVIO STORICO DELLA FONDAZIONE GUASTALLA: SOTTOSEGRETARIO ALL’ISTRUZIONE ONOREVOLE PAOLA FRASSINETTI E ASSESSORE DI REGIONE LOMBARDIA ROMANO LA RUSSA

ESATTAMENTE A 150 ANNI DALLA CELEBRAZIONE DEI FUNERALI DI ALESSANDRO MANZONI SONO STATI MOSTRATI I DOCUMENTI INEDITI SU MANZONI RITROVATI NEI GIORNI SCORSI

Una scoperta prestigiosa e di grande rilevanza storico-culturale avvenuta, inaspettatamente, durante un lungo lavoro di digitalizzazione dell’archivio storico della Fondazione Guastalla, custodito all’interno del Collegio della Guastalla a San Fruttuoso, Monza in viale Lombardia 180.

Lunedì 29 maggio 2023, ancor prima della conclusione dei lavori di digitalizzazione, in via del tutto eccezionale sono state aperte le porte dell’archivio per mostrare in anteprima i documenti inediti che ripercorrono l’iter del funerale di Alessandro Manzoni celebrato il 29 maggio 1873: le strade percorse dal carro funebre dal Duomo di Milano al Cimitero Monumentale (vedi foto allegate esclusive) dove sarà sepolto lo

scrittore, fino ad arrivare alla assegnazione dei posti in Cattedrale.

Documenti unici mostrati all’Assessore Romano La Russa di Regione Lombardia in visita insieme al Sottosegretario all’Istruzione Onorevole Paola Frassinetti.

Le autorità hanno preso visione dei documenti e potuto accedere anche ad altri importanti documenti che ripercorrono la storia di Milano dal ‘500 al ‘700. Un valore immenso e inestimabile come conferma il Prof. Angelo Bianchi dell’Università Cattolica, su cui si potranno realizzare prodotti editoriali di grande valore.

L’archivio Storico, oltre ad importanti documenti sull’attività della Contessa Ludovica Torelli di Guastalla e della Fondazione Collegio Guastalla, contiene una sezione sulle vergini spagnole che è la più importante a livello europeo.

La Fondazione Guastalla, intende impegnarsi in una importante operazione di promozione storico-culturale e artistica finalizzata a valorizzare sempre più gli spazi, la mission nel sociale e lo spirito di intraprendenza e formazione messo in campo dalla Contessa Ludovica Torello di Guastalla, che ormai cinque secoli fa diede vita alla Fondazione che porta il suo cognome.

Uno scrigno lombardo, un patrimonio italiano, tutto da raccontare e da mostrare al grande pubblico.

Un plauso al Presidente della Guastalla Antonio Viscomi e alla consigliera Sonia Bedeschi che hanno voluto promuovere e condividere questa importante scoperta.