“Donne divise e diverse. Donne simili e sole”. L’intervento di Alessia Potecchi alla mostra di Carlo Carli

Alessia Potecchi è Responsabile Dipartimento Banche, Fisco e Finanza del PD di Milano Metropolitana

La mostra a Lucca dell’On.le Carlo Carli “Da Sant’Anna di Stazzema a Bucha”

Mi fa particolarmente piacere intervenire oggi all’inaugurazione della mostra di Carlo in questo luogo così prestigioso dal punto di vista storico e istituzionale, un luogo che molto bene si sposa con le opere esposte e che oggi apre le sue splendide sale ai quadri di Carlo che avremo la possibilità di ammirare. Vi porto l’affettuoso saluto del Dipartimento Banche, Fisco e Finanza del PD di Milano Metropolitana, ed è per me un grande piacere perché ho seguito fin dall’inizio il prestigioso percorso artistico e le tante importanti esposizioni che ha fatto Carlo a partire proprio da quella che si è tenuta a Milano dedicata alla figura femminile “Donne divise e diverse. Donne simili e sole”

Un percorso artistico e culturale quello di Carlo che ha sempre voluto legare il passato al presente, la memoria ai giorni nostri e che si è snodato attraverso le vicende complesse che abbiamo vissuto in questi anni, descrivendole, narrandole, interpretandole attraverso i quadri, attraverso le immagini che ci ha donato e anche attraverso la tecnica particolare dove ritroviamo ancora il passato intrecciata all’attualità e che ha a mio parere potenziato il valore, e la comunicazione del messaggio che raggiunge immediatamente il fruitore coinvolgendolo.

Il meraviglioso viaggio che l’autore ci regala

Anche la mostra che vedremo oggi si inserisce perfettamente in questo percorso, in questo meraviglioso viaggio che l’autore ci regala, un viaggio che ripercorre, come recita il titolo, “le intemperie”che hanno sconvolto l’umanità intera, come in passato la guerra, la strage di Sant’Anna di Stazzema, la follia nazifascista, oggi la pandemia, il conflitto in Ucraina con le barbarie di Bucha città simbolo, la siccità con il cambiamento climatico, l’alluvione devastante della Romagna. I quadri di Carlo sono potenti e dirompenti, i colori meravigliosi e intensi che li caratterizzano esaltano il dramma degli eventi che vi sono narrati e immergono lo spettatore nella drammaticità di una umanità ferita, lacerata, la violenza che si abbatte sugli esseri umani colti impreparati e su cui siamo portati e spinti a riflettere profondamente. L’arte di Carlo è un’arte che non si ferma ad essere solo un’arte rappresentativa di un soggetto o di un particolare momento ma e’ un’arte che fa un passo in più, un passo in più che però è decisivo e caratterizzante e qui c’è il collegamento al Carlo politico e parlamentare che ho conosciuto da vicino e che ritroviamo nella sua espressione artistica, il politico impegnato con tenacia e determinazione sulla questione sociale, sulla promozione dei diritti, la promozione della pace, il suo impegno civile, il suo lungo percorso politico che ho sempre stimato e con lui ho condiviso è racchiuso nei suoi quadri splendidamente.

L’arte di Carlo non ci regala solo bellezza

E allora andiamo a vederli e ad apprezzarli con la consapevolezza che l’arte di Carlo non ci regala solo bellezza, le sue operano ci impegnano, ci impegnano a combattere le diseguaglianze che si stanno sempre di più allargando e su cui è nostro compito intervenire per aiutare chi è povero, in difficoltà, chi non ce la fa, ci impegnano a contrastare ogni forma di violenza e a promuovere la pace, ci esortano a valorizzare le donne contro qualsiasi forma di discriminazione e di violenza, ci impegnano a governare i cambiamenti climatici e tutti quei temi che oggi non sono più eludibili ma vanno affrontati con attenzione, con competenza, con rispetto degli esseri umani e dell’ambiente circostante. Le crisi economiche e sociali che stiamo vivendo hanno bisogno dell’aiuto di tutti, hanno bisogna di sinergia e tutti siamo chiamati a fare la nostra parte. E allora complimenti Carlo per questa esposizione importante che oggi inauguriamo ma anche e soprattutto grazie per il tuo impegno e per la profonda occasione di riflessione che ci regali in questi nostri tempi così complessi, i tuoi quadri non sono solo di valore ma sono quadri di valori.