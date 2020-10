Cristina Melchiorri. Gocce di leadership. Con un occhio al femminile

▷ Sei vuoi guadagnare subito denaro inizia a Tradare con il BONUS FISSO del 5%: CLICCA E REGISTRATI QUI ORA!

—- di Greta V. Galimberti -Trendiest News —- Mai come in questo 2020 , con lo TZUNAMI COVID che ha scosso tutto il pianeta, è emersa l’importanza di ripensare I modelli organizzativi e i paradigmi classici di gestione della leadership.

Oggi Cristina Melchiorri presenta il suo libro “Gocce di leadership. Riflessioni ed esperienze per un modello di leadership più sostenibile” (ESTE Libri)

Imprenditrice, manager, performance coach Cristina Melchiorri ha studiato psicologia comportamentale, comunicazione e semiotica con Umberto Eco e management alla scuola di formazione dell’Olivetti. Già dirigente di aziende industriali e di servizi, ha ideato e gestisce percorsi di formazione e coaching, per allenare le capacità di performance, gestione e comunicazione nel business, per valorizzare le qualità e i talenti professionali e personali di ciascuno. melchiorri@advancedsmartsolutions.com

La pandemia ha costretto tutti noi a una brusca frenata e a riconsiderare le nostre priorità nelle scelte che compiamo, a livello sia collettivo sia individuale. Ci ha portato a ripensare ai valori che connotano l’attuale organizzazione sociale, la gerarchia di ruoli fra il lavoro produttivo – nell’ambito del business e del profit – e le attività di cura, della famiglia e della comunità, in quello non profit. Il primo, che riguarda soprattutto gli uomini, le seconde, che sono invece prerogativa delle donne. Il lockdown ci ha mostrato anche l’arroganza nel nostro rapporto con la Terra. È emersa all’improvviso una fragilità che non pensavamo di avere. Chi di noi era preparato a rinunciare a uscire di casa, ad andare al lavoro, a muoversi liberamente? Eppure, ci siamo fermati. Ci siamo sentiti responsabili della salute di tutti, che ha acquisito nuovo valore per l’intero sistema sociale. Siamo stati costretti a riflettere sul modo in cui stiamo usando risorse preziose come il Pianeta e la nostra vita, oltre che, durante la gestione della crisi, su quali valori vogliamo costruire il futuro e sulla nuova leadership che desideriamo esprimere, che sia socialmente ed emotivamente più sostenibile e in cui le donne possano riconoscersi.

Ancora di più è evidente, in particolare per il segmento di aziende classificabili come PMI, spina dorsale del sistema Italia, la necessità di un cambio di paradigma basato sul classico schema comando-controllo. Non parliamo poi dell’impatto di questa situazione sulla popolazione femminile, con politiche gender ancora troppo poco diffuse.

CRISTINA MELCHIORRI, imprenditrice, coach e consulente di management affronta in modo leggero e accessibile a tutti questi temi in una snella pubblicazione realizzata con Edizioni ESTE, un punto di riferimento da oltre 40 anni, per i Direttori HR e per chi ha a cuore l'asset più importante per ogni realtà: il Capitale Umano.

