Corni di ottone montati su sculture interattive

di Steve Parker Emit Sound Fonte: Touch6d

STEVE PARKER

Gli ultimi progetti interattivi dell’artista e musicista Steve Parker invitano gli spettatori a sentire la musica – letteralmente. Attivato al tocco, “Ghost Box” riproduce segmenti audio randomizzati su un loop, inclusi i segni di spunta del Codice Morse, il coro degli spiriti e i colpi dello shofar e del carnyx celtico dell’Età del Ferro. Ogni volta che qualcuno entra in contatto con una parte della scultura murale, viene emesso un nuovo rumore. Ispirato alla radio a onde corte dell’era della Seconda Guerra Mondiale, il pezzo montato è costruito con un mix di ottone recuperato, mappe tattiche, spartiti musicali di carta, fili, piedini per mappe, elettronica, componenti audio e custodia di uno strumento. Il nome fa persino riferimento allo strumento paranormale talvolta impiegato quando le persone cercano di comunicare con coloro che sono morti.

GHOST BOX

In linea con “Ghost Box”, Parker ha creato “Ghost Scores”, che è una combinazione di inchiostro su carta, spille e filo elettrico che imita uno staff musicale e segni, o linguaggio visivo. In una dichiarazione sul progetto, l’artista collega il lavoro audiovisivo in modo più esplicito alla sua storia.

L’esercito fantasma era un’unità di inganno tattico dell’esercito alleato durante la seconda guerra mondiale. La loro missione era quella di impersonare altre unità dell’esercito alleato per ingannare il nemico. Da poche settimane prima del D-Day, quando sbarcarono in Francia, fino alla fine della guerra, organizzarono un “road show itinerante” utilizzando serbatoi gonfiabili, camion del suono, trasmissioni radio fasulle, sceneggiature e proiezioni sonore.

I progetti audiovisivi dell’artista con sede a Austin spesso combinano interazioni in tempo reale con chiamate e musica preregistrate. Il suo progetto del 2018, “Sirens”, che riproduce segnali di soccorso intermittenti e registra voci basate sui tradizionali rumori di difesa, prevede campane multiple in ottone collegate a un condotto centrale, che consente di amplificare gli allarmi in diversi punti.

“ASMR Étude # 1” dipende dal fatto che lo spettatore abbia una risposta meridiana auto-sensoriale, un fenomeno durante il quale un tono provoca una sensazione di formicolio nel corpo dell’ascoltatore. Usando un paio di cuffie con due campane di ottone attaccate su ciascun lato, chi lo indossa si sposta vicino a piccoli altoparlanti montati su una parete, generando i suoni e, si spera, la sensazione spinosa.

Un gruppo di progetti di Parker è in mostra alla CUE Art Foundation a New York City fino al 12 febbraio e tu rimani aggiornato con il suo lavoro su Twitter. (tramite Design Milk)

Un gruppo di progetti di Parker è in mostra alla CUE Art Foundation a New York City fino al 12 febbraio e tu rimani aggiornato con il suo lavoro su Twitter. (tramite Design Milk)