Corgi Maddy, un libro per promuovere l’empowerment e la parità tra i bambini

Intervista all’autrice Eva D. —- di Greta V. Galimberti – Trendiest News —- Eva è l’ideatrice di IhaveaVoice, una community di donne che aiutano le donne, con l’obiettivo di creare una società più giusta, dove la parità e il rispetto tra i generi sia la base per un futuro migliore. IhaveaVoice vuole superare gli stereotipi e i limiti che hanno sempre colpito le donne, ispirandole ad esprimere appieno il proprio potenziale, promuovendo l’apprezzamento del proprio essere e trovando il coraggio di realizzare i proprio sogni e portare avanti le proprie idee.

Cara Eva, come è nata l’idea di questo libro per bambini?

“Da piccola ero molto brava a scuola, amavo leggere e imparare qualsiasi cosa ed ero la preferita della maestra che mi adorava… Mi piaceva tantissimo anche scrivere, soprattutto fare racconti lunghi, di 4/5/ 6 pagine; una volta ne ho fatto uno addirittura di 22 pagine, con tanto di disegni dei personaggi e cornicette varie. Ci avevo impiegato tantissimo tempo a farlo, e ricordo bene che pur di finirlo, mi ero svegliata alle 6 del mattino il giorno della consegna. Ero sicura che la maestra sarebbe stata orgogliosa di me, ma non fu così. Quando vide il testo così lungo, rimase sorpresa che una bambina delle elementari, per quanto brava fosse, potesse averlo fatto. Lo lesse in classe, e mi chiese se per caso lo avessi copiato. Io ovviamente le dissi di no, che lo avevo inventato io.”

Allora già da piccola eri certa che saresti diventata una scrittrice?

“Non proprio. Quel giorno ero tristissima per i dubbi posti dalla maestra sul mio tema. Ebbene, quello è stato l’ultimo “tema lungo” che scrissi… Fino a qualche mese fa, quando una casa editrice mi contattò. Mi dissero che volevano pubblicare un mio libro e mi dissi “Perché no?!” Il sogno di quando ero bambina, chiuso a chiave in un cassetto magicamente si riapriva. Accettai e venne alla luce “Corgi Maddy”. L’accordo con la casa editrice poi è saltato, ma decisi di non rinunciare al mio libro, ed è così che grazie all’aiuto di altre fantastiche donne, Elisa, Laura, Maddalena e Stefania, il libro è venuto alla luce.

Raccontaci qualcosa del libro

“In questo libro ho messo dentro tutto quello che avrei voluto imparare da piccola, e ci sono consigli che anche oggi, da adulta, mi danno la forza di sperare e di andare avanti. Ci ho messo dentro, in modo leggero e piacevole, anche tutti i valori di empowerment, parità e uguaglianza che promuovo ogni giorno con Ihaveavoice, e l’ho rivolto ai bambini, perché sono loro il nostro futuro ed è solo partendo da loro che si può sperare in una società migliore. Questo libro, quindi, non è solo un modo per i bambini di imparare molte cose, dall’arte, alla letteratura, alla scienza, ma è soprattutto un incoraggiamento a credere in sé stessi e ai propri sogni, imparando il rispetto per il prossimo, in particolar modo tra maschi e femmine.

Un doveroso grazie va anche a te Greta e all’agenzia stampa Trendiest News, che ancora una volta ha deciso di sostenere il nostro progetto, perché crede nei nostri valori.

Dedico questo libro a tutte le straordinarie donne che ogni giorno si impegnano per migliorare il mondo, a tutti i bambini che saranno il nostro futuro e a tutti voi che mi seguite e mi sostenete, facendomi sperare che un mondo migliore sia davvero possibile!