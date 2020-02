“Confini del Design” a cura  di Andrea Rovatti

Triennale di Milano si è tenuta la presentazione del libro Confini del Design (Innovazione) a cura di Andrea Rovatti, Presidente di ADI Associazione per il Disegno Industriale Lombardia. Ad accompagnarlo, le testimonianze dei tre vincitori del Premio per l’innovazione ADI Design Index 2019. Nella suggestiva cornice dellasi è tenuta la presentazione del libro(Innovazione) a cura di. Ad accompagnarlo, le testimonianze dei tre vincitori del Premio per l’innovazione ADI Design Index 2019.

– di Chiara Zàraga –

Confini del Design

Confini del Design è un libro narrato da 46 voci di esperti che spaziano dal mondo del giornalismo di settore, della critica d’arte, della docenza e ovviamente di chi il design lo fa. Testimonianze concrete come Lorenza Luti (Kartell), Tommaso Passoni (Passoni Design) e Andrea Margaritelli (Margaritelli) ci illustrano le diverse strade che ci possono condurre ad una visione innovativa del concetto di design. Quella attraverso la tecnologia , un’altra attraverso il linguaggio ed infine quella più pura di di design, ma in una chiave più moderna, in quanto la disciplina oggigiorno sta interessando sempre più settori merceologici.

Andrea Rovatti

Come ci illustra Andrea Rovatti il libro partito da una accoppiata: “semplicità e complessità”. Il design è sempre più complesso ma è inserito in un contesto che richiede sempre più semplificazioni. Ad oggi intravediamo sullo sfondo un sostanziale cambio di scenario culturale, tecnologico e metodologico. Il design è sempre più articolato anche grazie alle nuove tecnologie forniteci dal web, ma per dirla con le parole di Rovatti, questo aspetto “porta ad una profonda povertà intellettuale”. Si pensi anche solo a come è cambiata la comunicazione nell’era dei social network. Questa considerazione e questo repentino cambio di scenario impone quindi un parallelo ritorno all’autoproduzione in virtù di una sempre più progressiva semplificazione nella forma e nello stile. Un ritorno all’ambiente in un’ottica di allargamento degli orizzonti culturali che Rovatti definisce “dittatura della semplificazione”.

Il design, dal semplice mobile di arredamento, sta progressivamente prendendo forma anche in altri ambiti merceologici intervenendo non solo in termini di estetica, ricoprendo un ruolo attivo anche sui servizi e processi.

Il libro

Un libro che cerca di delineare i ruoli vecchi e nuovi del designer all’interno della filiera produttiva e dell’attribuzione di valore.

L’approccio di Rovatti è quello di creare un contenitore di pensieri “biodiversi” che possano costituire una ricchezza e una risorsa dalla quale possano attingere spunto anche settori come la moda, l’automotive e la stampa 3D.

Due i temi fondamentali: innovazione e sostenibilità. Come è innovativa scelta di Rovatti di utilizzare all’interno del suo libro un corredo iconografico che non mostra alcuna immagine di design, ma adottando immagini concettuali, citazioni letterarie e illustrazioni artistiche.

Chiara Zaraga