ATTORI ITALIANI DI LINGUA INGLESE… MA SOLO PER LAVORO

Sono quattro attori, in ordine cronologico di intervista – di Alessandra Basile – Sono tutti rigorosamente italiani. Sono tutti Attori, poi qualcuno indossa più ‘cappelli’ come del resto la sottoscritta, ma a unirli e caratterizzarli è questa scelta artistica: interpretano personaggi e testi, teatrali e/o cinematografici e talvolta televisivi.

Michael Rodgers

A ‘legarci’, sì mi ci metto anch’io, è un coach, o come qualcuno l’ha definito, un mentore ‘artistico’ e un amico: si tratta del professionista, attore anch’egli e regista, ma per noi tutti un ottimo acting coach e collega Michael Rodgers, decisamente il nr. 1 oggi in Italia per attori, collaudati o in apprendimento, stranieri e italiani. A proposito, specie se il livello è quello di Michael, la formazione e l’addestramento continuano sempre. Non si smette di apprendere o di allenarsi come attori, così come non lo fa uno sportivo, un musicista, un avvocato, un medico, un formatore, un ballerino e così via.

Negli States i Premi Oscar sono tali grazie a uno specifico ruolo in un certo film e particolarmente a un gesto o a un momento di quell’interpretazione che ha convinto la giuria e, in genere, la preparazione, dura come per Natalie Portman in Black swan o per Leonardo Di Caprio in The Aviator o per Hylary Swank in Boys don’t cry – cito coloro di cui mi è stato detto per certo – non è lasciata ai singoli interpreti da soli o al caso, bensì al singolo interprete aiutato da un coach che lo segue su analisi testuale corretta, intenzioni funzionanti, interpretazione allineata di corpo, espressività facciale, voce e mondo interiore, oltre a molti altri aspetti. È una tecnica, è la pratica, è l’addestramento, è la capacità di usare l’immaginazione in modo creativo e inspirational, è indagine, analisi, empatia per il personaggio,.. Insomma, è un tutt’uno su cui qui non mi soffermo oltre e che è molto interessante e utile per acquisire una scientificità nel modo di lavorare che produce un effetto di spontaneità, cioè non si tratta di essere naturali senza metodo, ma di risultare credibili in panni diversi dai propri e da quelli di altri personaggi, dando vita a varie personalità e storie. Infatti i grandi attori sono poliedrici.

Il mestiere dell’attore

Alessandra Basile

Tornando al successo di questo modo di intendere ed esercitare il mestiere dell’Attore e, d’altra parte, precisando che ognuno avrà il suo metodo e che non è attore quello fatto a stampino rispetto a un insegnante, un’accademia o un metodo, poiché la tecnica serve soprattutto a supportare il talento laddove l’istinto artistico è debole, non ad affossarlo, questi 4 bravi attori, 2 donne e 2 uomini, in un range d’età ampio – l’Arte unisce le culture provenienze età più disparate – hanno, nel tempo, avviato rilevanti strade professionali, anche grazie alla lingua inglese, minimo comun denominatore di queste mie interviste, che dedico a loro e a Michael.

La prossima settimana inizieremo con l’intervista a uno di loro, Saverio Buono, che con Rachele, Tommaso, Elena – gli altri 3 intervistati di questa serie di interviste “Attori italiani in lingua inglese ..ma solo per lavoro” – e la sottoscritta, si sono conosciuti grazie a Michael Rodgers (http://michaelrodgersstudio.com/), che ci ha aiutati tutti artisticamente. Eravamo a Milano dal nr. 1 degli insegnanti per attori in Italia, anche come persona. Ne parleremo via via su Trendiest, pagina cultura e spettacolo.

Chi intervisteremo

SAVERIO BUONO – Londra, unico italiano di ‘Blood hound’ https://www.imdb.com/title/tt11428546/?ref_=nm_knf_t1 inoltre: https://www.spotlight.com/1976-7832-5541 ; inoltre è nato indossatore ma soprattutto doppiatore e è diventato dopo che attore un artista della fotografia: http://www.trovalavoce.it/ita/154-buonosaverio.html; https://www.xaviergoodman.com/

RACHELE FREGONESE – Londra, presentatrice, la prima italiana finora, del London Rolling film festival a Londra https://rollingfilmfestival.com/ , https://filmfreeway.com/LondonRollingFilmFestival , inoltre: https://pro-actors.com/2018/04/04/great-success-for-rachele-fregonese-playwright-debut/ ; https://www.imdb.com/name/nm8781155/

TOMMASO BASILI – Italia, https://www.fattitaliani.it/2020/01/tommaso-basili-unico-italiano-tra-i.html, inoltre: https://www.cinemaitaliano.info/pers/089392/tommaso-basili.html

ELENA RUSCONI CLERICI – Italia, Los Angeles, NYC, https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/gallery/taranto/1193721/six-underground-tutt

Alessandra Basile