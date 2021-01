Arte. Le mostre nel 2021 non mancano

▷ Sei vuoi guadagnare subito denaro inizia a Tradare con il BONUS FISSO del 5%: CLICCA E REGISTRATI QUI ORA!

Arte Fiera a Bologna si reinventa con Playlist. Ma anche altre mostre nel 2021 non mancano

Si apre uno spiraglio per le mostre d’arte in Italia in tempi di Covid. Il nuovo Dpcm entrato in vigore lo scorso 16 gennaio prevede la riapertura dei musei e delle mostre permanenti in zona gialla su prenotazione, una misura che consentirà il massimo contingentamento.

Ma il Covid offre anche nuove opportunità al settore. La più longeva fiera d’arte contemporanea d’Italia, Arte Fiera a Bologna, non potrà svolgersi quest’anno a causa dell’emergenza sanitaria e quindi si reinventa e si propone sul web lanciando, dal 21 al 24 gennaio 2021, l’iniziativa digitale PLAYLIST.

La parola “playlist” indica una sequenza di brani musicali ma in questo caso è stata usata per indicare una “lista dei preferiti”.

PLAYLIST sarà un’iniziativa trasversale, gratuita e inclusiva. Trasversale perché PLAYLIST ospita mostre d’arte moderna e contemporanea proposte dalle gallerie che hanno partecipato ad Arte Fiera 2020 (più alcuni ospiti) ma anche conversazioni, film, libri che parlano di arte, arte del presente e del passato, moda e design. Le figure a cui è stato chiesto di proporre le loro playlist non sono solo critici, curatori e artisti, ma anche personalità della cultura in generale: un regista, uno scrittore, un’esperta di editoria per ragazzi, una collezionista di moda e altri ancora.

L’iniziativa è divisa in cinque sezioni, realizzate in collaborazione con Istituzione Bologna Musei | MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna, Fondazione Cineteca di Bologna, Corraini Editore, Flash Art.

Le sezioni di PLAYLIST sono:

In mostra. Zig zag fra le opere in compagnia di Stefano Arienti (in collaborazione con Istituzione Bologna Musei | MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna);

In sala. Visioni d’arte a 360° (in collaborazione con Fondazione Cineteca di Bologna);

In libreria. Letture on demand (in collaborazione con Corraini Editore);

In conversazione. Dialoghi a distanza (in collaborazione con Flash Art);

In galleria. Una vetrina digitale per le gallerie.

E anche se questo inizio d’anno appare ancora incerto, sospeso tra terza ondata e la speranza dei vaccini, le mostre in programma per il 2012 ci sono. Vediamo le più importanti.

Partiamo con un protagonista indiscusso della cultura italiana. Il 2021 è l’anno dedicato ai 700 anni dalla scomparsa di Dante Alighieri. Il padre della lingua italiana, autore della Divina Commedia sarà protagonista di diverse mostre. In particolare nella città dove è stato sepolto, Ravenna. A settembre è prevista “Un’epopea pop”, che mostrerà al MAR – Museo d’Arte la figura di Dante, attraverso i secoli e i generi espressivi, dai manoscritti del Trecento fino agli articoli di merchandising.

Sempre a Ravenna un percorso d’arte contemporanea proporrà, sui temi danteschi, opere di Richard Long, Kiki Smith, Rä di Martino, Elisa Montessori, Tracey Emin, Robert Rauschenberg, Gilberto Zorio.

Il 5 febbraio il Palazzo Reale a Milano dovrebbe essere ospitata una grande mostra dal titolo “Le Signore dell’Arte”. Artemisia Gentileschi, Sofonisba Anguissola, Lavinia Fontana, Elisabetta Sirani e Giovanna Garzoni sono alcune delle 34 artiste che animeranno gli spazi. Oltre 150 opere racconteranno storie e arte di donne “talentuose e moderne”, vissute tra il Cinquecento e Seicento.

Dal 28 gennaio, invece, è prevista a Roma la mostra “Dieci anni di MAXXI”, un appassionato lavoro di ricerca, riflessione e dibattito sul primo decennio del XXI secolo, attraverso il punto di vista del MAXXI. La mostra doveva tenersi nel 2020, anno in cui il museo capitolino ha compiuto dieci anni, ma è stata spostata al 2021 a causa del Coronavirus. In una lettura tematica e cronologica, sono presentate migliaia di immagini, video, suoni e parole, installazioni multimediali. L’allestimento curato dallo studio olandese Inside-Outside di Petra Blaisse, riconosciuto per il contributo innovativo nella progettazione di mostre e dell’architettura del paesaggio, crea un ambiente coinvolgente incentrato sull’esperienza multisensoriale.

Dall’8 marzo sarà allestita presso il MANN – Museo Archeologico Nazionale di Napoli, Gladiatori: una grande mostra dove protagonisti saranno proprio i combattenti implacabili, nonché intrattenitori delle folle dell’Antica Roma. Sarà ospitata precisamente nel Salone della Meridiana del museo, all’interno del quale saranno visibili al pubblico 150 opere e oggetti da tutta Europa, per ripercorrere la storia dell’arte gladiatoria e per fornire uno sguardo sulla loro vita quotidiana.

Sarà uno degli eventi culturali di punta dell’autunno e dell’inverno torinesi. In occasione delle ATP Finals, che si svolgeranno a Torino dal 2021 al 2025, CAMERA ospita una grande personale del fotografo inglese Martin Parr(Epsom, 1952), realizzata con Lavazza, a cura di Walter Guadagninicon la collaborazione di Monica Poggi. Membro di Magnum Photos e attento interprete del presente, nel corso degli ultimi decenni Parr ha ritratto la società odierna con spietata e divertita ironia, realizzando immagini che sono diventate vere e proprie icone contemporanee.

Restiamo in Piemonte dove il Castello di Rivoli dedicherà a Achille Bonito Oliva, uno dei giganti dell’arte contemporanea italiana e alla sua critica, una grande mostra nel maggio del 2021. Originariamente parte del programma 2020, il 17 maggio 2021 è, infatti, prevista l’inaugurazione della grande mostra A.B.O. THEATRON. L’Arte o la vita organizzata dal CRRI in collaborazione con il Dipartimento Curatoriale dedicata al critico d’arte Achille Bonito Oliva (Caggiano, 1939), che ha donato il proprio Archivio al CRRI. La mostra ha come Main Sponsor GUCCI, e resterà aperta fino all’autunno, compreso il periodo di Artissima.

Emergenza sanitaria permettendo è prevista sempre al Castello di Rivoli l’esposizione Giulio Paolini. Le Chef-d’oeuvre inconnu che sarà prorogata sino al 28 marzo. Saranno inoltre inaugurate nuovamente a metà marzo e resteranno aperte fino al 7 novembre 2021 le mostre Espressioni. La proposizionee Anne Imhof. SEX. In particolare, e compatibilmente con la situazione sanitaria, è prevista per il 20 e 21 marzo prossimi la grande performance di Anne Imhofin relazione al Narciso di Caravaggioche sarà allestito nell’ambito della mostra.

A Punta della Dogana a Venezia sarà inaugurata la retrospettiva rivolta all’artista americano Bruce Nauman(1941, Indiana, USA) dal titolo Bruce Nauman. Contrapposto Studies, a cura di Carlos Basualdo, The Keith L. and Katherine Sachs Senior Curator of Contemporary Art al Philadelphia Museum of Art, e Caroline Bourgeois, conservatrice presso la Pinault Collection, in collaborazione con l’artista, e in programma dal 21 marzo 2021 al 9 gennaio 2022.

La stagione espositiva 2021 della Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo inaugurerà nel mese di aprile la mostra Regina. Della Scultura, una grande retrospettiva dedicata a Regina Cassolo Bracchi (Mede, 1894 – Milano, 1974), legata a doppio filo con la parallela acquisizione da parte della Galleria e del Centre Pompidou di Parigi di un importante nucleo di opere dell’artista: una personalità unica, di grande fascino, rimasta a torto ai margini della storia e riscoperta adesso quale figura complessa e sperimentatrice, versatile e poetica. L’esposizione apre parallelamente alla mostra Women in Abstraction: Another History of Abstraction in the 20th Century, a cura di Christine Macel e Karolina Lewandowska, in programma nel museo parigino dal 5 maggio al 6 settembre 2021, all’interno della quale un’attenzione particolare sarà rivolta proprio all’opera di Regina.

Infine dal 20 marzo al 25 luglio 2021 Palazzo Strozzi a Firenze presenta American Art 1961-2001, che racconta l’arte moderna negli Stati Uniti tra due momenti storici decisivi, l’inizio della Guerra del Vietnam e l’attacco dell’11 settembre 2001, attraverso una selezione di opere di celebri artisti come Jasper Johns, Donald Judd, Barbara Kruger, Robert Mapplethorpe, Kerry James Marshall,Bruce Nauman, Cindy Sherman, Robert Rauschenberg, Kara Walkere Andy Warhol. A cura di Vincenzo de Bellis (Curator and Associate Director of Programs, Visual Arts, Walker Art Center) e Arturo Galansino (Direttore Generale, Fondazione Palazzo Strozzi), l’esposizione celebra la grande arte americana in quarant’anni di storia dagli anni Sessanta agli anni Duemila attraverso più di 80 opere di 55 artisti americani tra pittura, fotografia, video, scultura e installazioni in prestito dal Walker Art Center di Minneapolis, uno dei più importanti musei di arte contemporanea del mondo.

FONTI

https://www.fanpage.it/cultura/le-piu-belle-mostre-darte-del-2021-tra-zona-bianca-e-crisi-del-turismo/

https://www.finestresullarte.info/eventi/arte-fiera-2021-bologna-diventa-playlist