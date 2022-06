Adriana Glaviano espone i suoi artwork da BIGAPPLE DESIGN

Adriana Glaviano in piazza Mentana espone da BigApple Design durante il Fuorisalone

La Design Week a Milano

Il “Salone del Mobile” si presenta con previsioni di affluenza eccezionale nel mese di giugno 2022, affiancato dal mitico “Fuori Salone” che invade gioiosamente tutta la città di Milano dal 6 al 12 giugno.

Adriana Glaviano espone i suoi artwork.

un’intera parete con la sua wallpaper

Nel cuore delle 5Vie, in piazza Mentana, per tutta la settimana, ma in particolare mercoledì 8 giugno quando tutta l’area chiude al traffico per festeggiare la rinascita di tutti noi dopo il lockdown, Adriana Glaviano attende amici e collezionisti nello splendido spazio di BigApple Design.

Palermitana di nascita, Adriana ha frequentato a Milano l’Accademia di Brera. Illustratrice e grafica fin dagli inizi della sua carriera, si dedica alla moda per Vogue Italia e per il Gruppo Rizzoli in testate iconiche come Amica, Io Donna ed Anna come vice-direttore moda. Oggi è fashion director free lance e si occupa di grafica, editoria e artwork. Le sue opere NFT hanno raggiunto quotazioni notevoli sulle piattaforme di blockchain.

BigApple Design

Un luogo dove progetti, prodotti ed eventi a tema design trovano casa. Un hub creativo che risponde all’esigenza di personalizzare lo spazio abitativo con oggetti emozionali ed arredi di manifattura esclusiva. Affacciato su Piazza Mentana, nel cuore del distretto delle 5Vie di Milano, lo showroom ha quattro ampie vetrine su piano strada che, grazie alla disposizione ad angolo, creano uno scenografico colpo d’occhio. Qui vengono esposte al pubblico le proposte selezionate dalla founder, l’architetto Melissa Tambelli, che ha trasformato uno store in un vero e proprio percorso sensoriale nel mondo del design e dell’architettura d’interni.

Melissa Tambelli

Dopo la Laurea in Architettura presso il Politecnico di Milano, Melissa Tambelli comincia a lavorare per un noto brand di lusso come Store Manager. Nel 2014 apre BigApple Design dove riveste il ruolo di architetto e art director. Ogni oggetto che entra a far parte della selezione di Melissa è frutto della costante ricerca per l’unicità: questo dà corpo all’estetica di BigApple Design.

BigApple Design

Showroom • Studio • Store

piazza Mentana 3, 20123 Milano, Italy

+39 02 86450204 www.bigappledesign.it