8 marzo 2021: Ihaveavoice. mostra d’Arte e Spettacolo

DOTATA ANIMI MULIER VIRUM REGIT, 8 marzo 2021: IhaveavoiceAPS sul lavoro delle donne e la parità di genere, verrà inaugurata oggi, nella Giornata Internazionale per i Diritti della Donna, col patrocinio dell’associazione IhaveavoiceAPS. L’evento, suddiviso in una mostra d’arte contemporanea e fotografica accompagnata da una pièce teatrale dove si indagano il ruolo lavorativo della donna e la disparità di genere, metterà in evidenza le pressioni sociali sulle donne, costrette a dividersi tra impegni e responsabilità di lavoro e famiglia.

IL TITOLO della mostra

Il titolo nasconde in bella mostra proprio ciò che è la contraddizione in termini del ruolo femminile: «Dotata animi mulier virum regit», ossia «una donna provvista di spirito sostiene il marito» (da cui arriva la frase attribuita a Virginia Woolf «dietro ogni grande uomo c’è una grande donna»), ovvero l’abilità – data per scontata e come fatto dovuto, anche e in alcuni casi soprattutto in periodo Covid – di mantenere un elevato standard professionale e, allo stesso tempo, essere mamme, mogli e casalinghe modello. La donna che “resta un passo indietro” rispetto all’uomo, nascosta, e spesso non si vede riconosciuti i giusti meriti, ma solo l’attribuzione di responsabilità.

LA MOSTRA

Le opere avrebbero dovuto essere esposte nella suggestiva Sala Montani della Casa dei Diritti di Milano, con il patrocinio del Comune, con una serata dedicata allo spettacolo, ma la situazione emergenziale ha reso impossibile lo svolgersi dell’evento. La mostra è stata quindi convertita in virtuale, coinvolgendo le stesse artiste che avevano aderito al progetto iniziale, attraverso video e immagini dinamiche esposte sui canali social di Ihaveavoice (www.facebook.com/I.have.a.voice1/ e www.instagram.com/ihaveavoice_official) e sul sito (www.Ihaveavoice.it).

Le opere in mostra potranno essere acquistate nella Galleria tutta al femminile di Ihaveavoice (https://ihaveavoice.it/galleria/).

LA CAMPAGNA DI CROWDFUNDING

L’obiettivo di questa mostra, oltre a sensibilizzare su questa importante tematica, è raccogliere fondi per la campagna di crowdfunding, che partirà l’8 marzo, per 40 giorni, all’interno dell’area MSD Crowd Caring sulla piattaforma online Eppela.com.

Se la raccolta raggiungerà l’obiettivo fissato, i fondi andranno a Ihaveavoice per allargare la rete di orientamento psicologico e consulenza legale gratuiti, per aiutare tutte le donne in difficoltà.

È possibile contribuire alla raccolta fondi a partire dall’8 marzo, qua: www.eppela.com/it/projects/29853- ihaveavoice

LE ARTISTE

LORENZA MIGNOLI

Lorenza Mignoli (LoreMì) è un’artista emiliana. Il suo percorso artistico la porta ad impiegare diversi elementi e materiali: nelle sue opere entra spesso la parola, usata come cesello delle emozioni che vuole trasmettere. Ha partecipato a mostre personali a Venezia e a Bologna, dove si è tenuta la sua ultima personale a Ca’ la Ghironda – ModernArtMuseum.

MAJA GALLI

Una tavola da bucato vecchia e malandata offre l’occasione per riflettere sull’enorme fatica fisica richiesta alle donne del passato.

SEMEION TEATRO

Semeion Teatro è un’Associazione Culturale nata nel 1994 a Settimo Milanese. Diffondono le discipline artistiche e teatrali, con la voglia di far convergere le esperienze e le energie, per lasciare una traccia, un segno: come si direbbe in greco, un semeion.

Andranno in scena l’otto marzo, con Maschio e femmina li creò, le attrici Veronica Anelli, Alessandra Lattarulo e Giulia Napolitani. La pièce teatrale è stata scritta da loro stesse, insieme a Marianna Galeazzi.