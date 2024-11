Tredicesima 2023: importo, fisco e chi riceve il bonus Natale

Arrivo della tredicesima: chi la riceverà e quando

La tredicesima mensilità riguarderà ben 35,7 milioni di italiani, suddivisi tra 16,2 milioni di pensionati e 19,5 milioni di lavoratori dipendenti. Questa forma di integrazione salariale sarà erogata a partire dal mese di dicembre, con i pensionati che la riceveranno per primi. È previsto che nell’arco delle settimane successive anche i dipendenti pubblici e privati possano beneficiare di questo pagamento.

Il MEF, Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha stabilito che questa misura interesserà una popolazione lavorativa significativa, facilitando così il sostegno a tanti nuclei familiari in un periodo dell’anno caratterizzato da spese elevate. Le tempistiche di erogazione sono state attentamente pianificate per garantire un flusso di liquidità nei momenti più opporti, consentendo alle famiglie di pianificare al meglio le proprie finanze durante le festività natalizie.

Questa misura, quindi, rappresenta un’importante boccata d’ossigeno per milioni di italiani, consentendo a molti di coprire spese aggiuntive che si presentano durante il mese di dicembre. La gestione e l’assegnazione della tredicesima saranno attente e mira a garantire che le risorse possano effettivamente andare a chi ne ha bisogno, specialmente in un contesto economico ancora influenzato da incertezze e sfide variabili.

Importo totale e impatto fiscale

Il valore complessivo delle tredicesime è stimato in **59,3 miliardi di euro**, una cifra che rappresenta un significativo aiuto per le economie familiari italiane. Tuttavia, secondo un’analisi della **Cgia**, oltre **14,5 miliardi di euro**, ossia circa il 24% dell’importo totale, sarà destinato al fisco. Questo ammontare è correlato alle imposte sui redditi che verranno applicate su questa maggiore liquidità a disposizione dei cittadini.

È fondamentale sottolineare che le **tredicesime** non sono esentate da imposizioni fiscali, il che implica che una parte considerevole di queste somme non giungerà effettivamente alle famiglie. Questo aspetto è particolarmente rilevante per la pianificazione economica di molte persone, poiché la realtà fiscale impone considerazioni sul netto che realmente si percepirà al termine della procedura di tassazione.

Nonostante l’impatto fiscale, la tredicesima rimane un aiuto economico cruciale, specialmente in un periodo tradizionalmente dedicato agli acquisti natalizi e alle spese familiari. La combinazione di un importo elevato e delle necessità delle famiglie sarà determinante nel rendere l’effetto di questo strumento economico vitali per la sostenibilità delle finanze personali nel mese di dicembre e durante le festività.

Beneficiari del bonus Natale

Il bonus Natale, che si attesta a 100 euro netti, rappresenta un ulteriore supporto economico che verrà erogato a determinate categorie di lavoratori. In particolare, il bonus sarà attribuito a circa **4,6 milioni di lavoratori dipendenti** il cui reddito annuale non supera **28.000 euro**. Questa misura è concepita per offrire un aiuto ai nuclei familiari che si trovano in condizioni economiche più vulnerabili e si va ad aggiungere alla tredicesima mensilità.

La condizione principale per ricevere il bonus Natale è l’essere genitore di almeno un figlio a carico. Questo requisito è cruciale, poiché il bonus è destinato a supportare le famiglie nella gestione delle spese festive, spesso elevate. Inoltre, il diritto al bonus è subordinato all’assenza di un’imposta lorda sui redditi da lavoro dipendente che ecceda le detrazioni spettanti, assicurando, così, che le famiglie con minori redditi possano beneficiare dell’agevolazione.

L’assegnazione di questo bonus rappresenta un passo significativo nel rafforzare il potere d’acquisto di coloro che ne hanno più bisogno, contribuendo a stimolare l’economia locale in un periodo dell’anno dove la spesa è generalmente più alta. È attesa, pertanto, una risposta positiva da parte delle famiglie che usufruiranno di questo supporto complementare, capace di alleviare parte delle tensioni finanziarie associate alle festività natalizie.

Requisiti per ricevere il bonus

Per accedere al bonus Natale, i requisiti sono strettamente definiti, mirati ad assicurare che il sostegno economico raggiunga le famiglie che ne hanno maggiormente bisogno. Il primo prerequisito consiste nel possedere un reddito annuale che non superi i **28.000 euro**. Questo limite è stabilito al fine di indirizzare l’aiuto verso i lavoratori a bassa e media capacità di reddito, escludendo così le fasce più elevate della popolazione.

In aggiunta, è necessario essere genitori di almeno un figlio a carico. Questo aspetto del requisito evidenzia la volontà del governo di fornire un sostegno utile nei confronti delle famiglie, specialmente in un periodo dell’anno caratterizzato da spese festive elevate. La presenza di un figlio a carico implica non solo un aumento delle spese, ma anche una maggiore necessità di assistenza economica.

È imperativo altresì notare che, per ricevere il bonus, non deve esistere un’imposta lorda sui redditi da lavoro dipendente che superi le detrazioni spettanti. Questo vincolo è stato imposto per garantire che il bonus Natale possa effettivamente contribuire al benessere delle famiglie a basso reddito, evitando che i cittadini con imponibili più elevati possano accedere a benefici non giustificati. I requisiti, quindi, sono concepiti per selezionare in modo mirato i potenziali beneficiari, rafforzando l’efficacia di questa misura di sostegno.

Scadenze e modalità di pagamento

Le tempistiche per l’erogazione della tredicesima mensilità e del bonus Natale sono fondamentali per garantire un’assistenza tempestiva alle famiglie italiane. Per quanto riguarda la tredicesima, i pensionati saranno i primi a riceverla, con il pagamento previsto all’inizio di dicembre. Questo intervento è volto a consentire ai pensionati di disporre di liquidità in un periodo festivo dove le spese tendono ad aumentare. Successivamente, anche i lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati, riceveranno la loro tredicesima, generalmente entro il 15 dicembre.

Il bonus Natale, invece, sarà erogato contestualmente alla tredicesima, ma destinato specificamente ai lavoratori che rispettano i requisiti stabiliti. Per assicurare una gestione efficiente di questi pagamenti, le aziende e le istituzioni previdenziali sono tenute a coordinarsi con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in modo da evitare ritardi e garantire una distribuzione fluida delle somme dovute.

È importante sottolineare che i beneficiari devono essere a conoscenza delle modalità attraverso le quali riceveranno i pagamenti. In genere, la tredicesima verrà accreditata su conto corrente per coloro che sono già registrati con modalità di pagamento elettronico, mentre per i pensionati che ricevono il pagamento in contante, devono recarsi presso gli sportelli designati. La chiarezza delle procedure di pagamento e la tempistica di erogazione rappresentano elementi chiave per garantire che le famiglie possano pianificare al meglio le loro finanze durante le festività natalizie.