Sigarette elettroniche usa e getta sono una minaccia ecologica : meglio lo svapo tradizionale con box ricaricabili

Sigarette Elettroniche Usa e Getta: L’Allarme Ambientale dell’Università di Londra

L’Impatto Ambientale delle Sigarette Elettroniche Monouso Una recente ricerca condotta da esperti dell’University College London (UCL) e dell’Università di Oxford, con il supporto di The Faraday Institution, mette in luce una problematica ambientale crescente: l’impatto delle sigarette elettroniche usa e getta. Queste sigarette rappresentano una minaccia per l’ambiente, principalmente a causa dello spreco di batterie al litio.

Il Paradosso delle Batterie al Litio Lo studio, guidato dal Professore di Ingegneria dell’Energia sostenibile Paul Shearing, ha rivelato che, sebbene la componente elettronica della sigaretta elettronica monouso possa esaurirsi, le batterie al litio in esse contenute rimangono spesso funzionanti. Questo porta a uno spreco significativo, con batterie ancora utili che vengono smaltite prematuramente.

Un Problema in Crescita nel Regno Unito L’uso delle sigarette elettroniche monouso è aumentato esponenzialmente nel Regno Unito, con una crescita dallo 0,4% al 54,8% tra i 18enni in soli 15 mesi. Questo boom ha portato a un aumento drammatico delle batterie al litio nelle discariche, con oltre 1,3 milioni di dispositivi monouso smaltiti ogni settimana.

Rischi per l’Ambiente e la Salute Le discariche abbondano di litio, con il rischio di contaminare le falde acquifere con quantità significative di nichel tossico e cobalto. Questo rappresenta un serio pericolo sia per l’ambiente sia per la salute umana.

Soluzioni Proposte e Responsabilità dei Produttori Gli autori dello studio suggeriscono l’utilizzo di dispositivi ricaricabili o, in alternativa, metodi per recuperare le batterie dalle sigarette elettroniche monouso. L’industria deve adottare misure sostanziali per ridurre l’impatto ambientale di questi prodotti.

