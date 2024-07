Sigarette elettroniche illegali: un miliardo di Euro di sanzioni con operazione Electronic Waste

Comunicato Stampa: Guardia di Finanza – Operazione “Electronic Waste”

In un’operazione senza precedenti, la Guardia di Finanza di Reggio Emilia ha scoperto un vasto traffico illecito di sigarette elettroniche, portando alla luce gravi violazioni delle normative ambientali e imponendo sanzioni milionarie. L’indagine, denominata “Electronic Waste”, si inserisce nel quadro del protocollo regionale per la tutela dell’economia legale e dei distretti industriali. Questa operazione rappresenta un segnale forte contro le pratiche commerciali scorrette e mira a proteggere l’ambiente e i consumatori.

Dettagli dell’Operazione e le Violazioni Scoperte

L’indagine ha avuto inizio grazie a un input informativo fornito dalla Federazione Optime, l’Osservatorio Permanente per la Tutela in Italia del mercato dell’Elettronica. La segnalazione ha condotto la Tenenza della Guardia di Finanza di Correggio a indagare su una società che operava nel commercio all’ingrosso e al dettaglio di prodotti elettronici.

Questa azienda, sebbene attiva sul mercato nazionale, non risultava iscritta al Registro Nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.).

La mancata iscrizione al registro e il non rispetto degli adempimenti previsti per i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (A.E.E.) ha configurato la società come trasgressore delle normative ambientali, specificamente del D.Lgs. n. 49/2014.

Questo decreto considera “produttore” anche chi immette sul mercato nazionale A.E.E. importati da Paesi terzi o altri Stati membri dell’Unione Europea. L’azienda, operando senza le necessarie autorizzazioni e senza contribuire ai sistemi di gestione dei rifiuti, ha eluso importanti obblighi ambientali e finanziari.

Impatto Economico e Ambientale delle Violazioni

L’operazione “Electronic Waste” ha rivelato che la società, dal 2019 al 2024, ha venduto oltre un milione di sigarette elettroniche sul territorio italiano senza rispettare le normative ambientali. Questo commercio illegale ha avuto significativi impatti economici e ambientali.

Da un lato, ha privato il sistema di gestione dei rifiuti delle necessarie risorse finanziarie per il ritiro, trasporto, trattamento e smaltimento adeguato dei rifiuti elettronici. Dall’altro, ha aumentato il rischio di danni ambientali a causa della mancata gestione corretta dei rifiuti.

Le sanzioni imposte alla società sono severissime, con pene pecuniarie edittali che vanno da un minimo complessivo di duecento milioni di euro a un massimo complessivo di oltre un miliardo di euro.

Questo dimostra la gravità delle violazioni e il forte impegno della Guardia di Finanza nel contrastare le attività illegali che danneggiano l’ambiente e l’economia legale.

Il Ruolo della Guardia di Finanza e il Futuro delle Operazioni di Controllo

La Guardia di Finanza di Reggio Emilia, attraverso un lavoro meticoloso di ricostruzione contabile e documentale, è riuscita a individuare e perseguire le gravi violazioni commesse dalla società indagata.

Questo successo evidenzia l’importanza della collaborazione tra le istituzioni e gli enti di vigilanza come la Federazione Optime, nel monitorare e segnalare le irregolarità sul mercato.

L’operazione “Electronic Waste” rappresenta solo un esempio delle molteplici attività di controllo e tutela svolte dalla Guardia di Finanza. In un contesto in cui le tecnologie avanzano rapidamente e il mercato dell’elettronica cresce, diventa sempre più cruciale garantire il rispetto delle normative ambientali e commerciali per prevenire frodi e proteggere l’ambiente.

In futuro, è probabile che vedremo un’intensificazione delle operazioni di controllo, con l’adozione di strumenti sempre più sofisticati per la rilevazione delle irregolarità.

La tutela dell’economia legale e dei distretti industriali rimarrà una priorità, e operazioni come “Electronic Waste” serviranno da monito per tutti gli operatori del settore, rafforzando l’importanza di operare nel rispetto delle leggi e delle normative vigenti.