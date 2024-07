Mattia Sparacino conferma KIWI Vapor leader italiano dello Svapo

KIWI Vapor: Leader nel Mercato Italiano di Hardware per E-Cigarette

KIWI Vapor, l’azienda italiana di e-cigarette, ha recentemente conquistato il primo posto nel mercato italiano per la vendita di prodotti hardware per e-cigarette, secondo un report di EcigIntelligence. Fondata da Mattia Sparacino nel 2019, KIWI Vapor è diventata il primo e-commerce monomarca in Italia, dimostrando una crescita straordinaria e una presenza significativa in 55 Paesi. Con un fatturato di 65 milioni di euro nel 2023 e l’obiettivo di raggiungere tra i 100 e i 120 milioni entro la fine del 2024, l’azienda si prepara a espandersi ulteriormente sul mercato europeo, in particolare in Francia e Germania. La storia di successo di KIWI Vapor è stata caratterizzata da una costante attenzione alle tecnologie avanzate e alla sostenibilità, con una crescente riduzione dei materiali di imballaggio. Inoltre, l’apertura di nuovi negozi fisici in città italiane come Bologna, Messina e Roma rafforza ulteriormente la loro presenza sul territorio nazionale.

La dichiarazione ufficiale di Mattia Sparacino

“Siamo molto felici dei risultati di questo report perchè confermano la bontà delle nostre scelte” – commenta Mattia Sparacino, CEO di KIWI -. “È per noi un momento molto bello ma anche intenso perché stiamo lavorando ad una serie di prodotti e iniziative che cambieranno il mercato. Siamo attivi su diversi fronti, su tutti sostenibilità, ricerca e sviluppo. Per noi rappresentano i pillars su cui concentrarci e che ci garantiranno un grande futuro”.

La Crescita di KIWI Vapor nel Mercato Italiano

KIWI Vapor ha visto una crescita impressionante nel mercato delle e-cigarette in Italia, un settore in rapida espansione. Nel 2023, il 20% degli utenti italiani ha utilizzato prodotti usa e getta, mentre il 30% ha preferito sistemi aperti con Pod. Questo aumento della domanda ha contribuito significativamente alla posizione di leadership di KIWI Vapor.

Il report di EcigIntelligence, una piattaforma di business intelligence per i professionisti del settore delle e-cigarette, ha evidenziato come l’azienda abbia saputo sfruttare questa tendenza, offrendo prodotti innovativi e di alta qualità. Con 16 milioni di utilizzatori di e-cigarette in Italia, il potenziale di mercato è enorme, e KIWI Vapor è ben posizionata per capitalizzare su questa opportunità.

L’azienda è riuscita a stabilire una rete di distribuzione robusta, con oltre 40.000 punti vendita, inclusi negozi monomarca, catene di Vape Shop e tabaccai.

Questa vasta rete di distribuzione ha permesso a KIWI Vapor di raggiungere una clientela ampia e diversificata, contribuendo al loro successo. Inoltre, l’impegno dell’azienda verso l’innovazione e la sostenibilità ha giocato un ruolo cruciale nel mantenere e rafforzare la loro posizione di mercato.

L’Innovazione e la Sostenibilità come Pilastri del Successo

Uno degli aspetti chiave del successo di KIWI Vapor è la loro attenzione all’innovazione e alla sostenibilità. L’azienda ha investito significativamente in ricerca e sviluppo per creare prodotti all’avanguardia che soddisfino le esigenze dei consumatori moderni.

Questa dedizione all’innovazione ha portato al lancio di una serie di prodotti di successo, tra cui il KIWI Starter Kit, che ha rivoluzionato il mercato delle e-cigarette in Italia.

Parallelamente, KIWI Vapor ha adottato pratiche sostenibili per ridurre l’impatto ambientale dei loro prodotti. L’azienda ha implementato una politica di riduzione dei materiali di imballaggio, utilizzando materiali riciclabili e riducendo al minimo l’uso di plastica. Questo impegno verso la sostenibilità non solo ha migliorato l’immagine del brand, ma ha anche attratto consumatori attenti all’ambiente, contribuendo alla crescita delle vendite.

Espansione Internazionale e Obiettivi Futuri di KIWI Vapor

KIWI Vapor non si ferma al mercato italiano; l’azienda ha ambizioni internazionali e mira a espandersi ulteriormente in Europa e oltre. Con una presenza già consolidata in Francia e Germania, KIWI Vapor sta esplorando nuove opportunità di mercato per rafforzare la sua posizione globale.

L’obiettivo per il 2027 è ambizioso: raggiungere un fatturato di 500 milioni di euro. Questo traguardo sarà possibile grazie a una strategia di espansione ben pianificata, che include l’apertura di nuovi punti vendita e l’ingresso in nuovi mercati internazionali.

La visione di KIWI Vapor per il futuro si basa su tre pilastri fondamentali: sostenibilità, innovazione e espansione globale. L’azienda continuerà a investire in tecnologie avanzate per sviluppare prodotti di alta qualità, mantenendo un forte impegno verso pratiche sostenibili. Inoltre, l’espansione internazionale sarà guidata da una strategia di marketing mirata e partnership strategiche con distributori locali.

KIWI Vapor rappresenta un esempio di eccellenza nel settore delle e-cigarette in Italia. Con una combinazione di innovazione, sostenibilità e una forte strategia di espansione, l’azienda è ben posizionata per continuare a crescere e prosperare nel mercato globale.

Il successo di KIWI Vapor è una testimonianza della visione e della leadership di Mattia Sparacino e del suo team giovane e dinamico. Con obiettivi ambiziosi per il futuro, KIWI Vapor si prepara a consolidare ulteriormente la sua posizione di leader nel mercato delle e-cigarette.