Come gli effetti delle Sigarette Elettroniche fanno calare il desiderio di fumare: ecco le evidenze della ricerca scientifica americana

Effetti delle Sigarette Elettroniche sul Desiderio di Fumare

Studio Americano sulla Riduzione dell’Astinenza da Nicotina Un recente studio americano pubblicato su “Nicotine and Tobacco Research” ha rivelato che l’uso delle sigarette elettroniche può ridurre significativamente i sintomi dell’astinenza e il desiderio di fumare. Condotta da un team di ricercatori di università prestigiose come la University of Kansas e la Ohio State University, la ricerca ha dimostrato che, nonostante le sigarette elettroniche forniscano livelli di nicotina inferiori rispetto alle sigarette a tabacco combusto, sono efficaci nel gestire il bisogno di fumare.

Metodologia dello Studio Il gruppo di ricerca ha coinvolto 22 fumatori precedentemente privati della nicotina. I partecipanti hanno sperimentato tre diverse sessioni di studio: l’uso standardizzato di 10 tiri delle loro sigarette abituali, della sigaretta elettronica e del riscaldatore di tabacco, seguiti da un utilizzo libero (ad libitum) per 50 minuti dei tre prodotti. Tra i prodotti testati figuravano la pod mod Juul con 50 mg/ml di nicotina e il riscaldatore di tabacco Iqos di Philip Morris.





Risultati dello Studio I risultati hanno mostrato che, in tutti i tipi di utilizzo, le sigarette a tabacco combusto fornivano livelli di nicotina superiori rispetto all’e-cig e al riscaldatore di tabacco. Tuttavia, l’uso libero dei prodotti ha evidenziato una riduzione significativa del desiderio di fumare e dei sintomi dell’astinenza per tutti i prodotti testati.

Implicazioni delle Sigarette Elettroniche nella Disassuefazione dal Fumo

Conclusione degli Autori dello Studio Gli autori dello studio hanno concluso che sia i riscaldatori di tabacco sia le sigarette elettroniche offrono un sollievo significativo dai sintomi negativi associati al fumo. Questo indica che, nonostante una minore erogazione di nicotina, questi prodotti possono essere strumenti utili nella gestione dell’astinenza.

Minore Dipendenza e Riduzione della Nicotina Studi precedenti hanno già suggerito che le sigarette elettroniche causano meno dipendenza rispetto a quelle di tabacco. Molti utilizzatori, nel tempo, tendono a ridurre la concentrazione di nicotina nei liquidi, indicando un potenziale percorso verso la riduzione o la cessazione del fumo.





Utilizzo delle Sigarette Elettroniche per la Gestione dell’Astinenza La ricerca sottolinea il potenziale delle sigarette elettroniche come strumento per aiutare i fumatori a gestire i sintomi della disassuefazione. Offrendo una soluzione alternativa al tabacco combusto, le sigarette elettroniche potrebbero avere un ruolo significativo nelle strategie di riduzione del danno associato al fumo.