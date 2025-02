Smartphone del futuro abbandonato: la fine di un’innovazione senza schermo

Innovazioni tecnologiche e il flop di AI Pin

Il dispositivo Ai Pin, presentato nel novembre 2023 da Humane, si proponeva come una soluzione innovativa nel panorama tecnologico moderno, eliminando il tradizionale schermo degli smartphone. Con un peso di soli 55 grammi, Ai Pin funzionava esclusivamente tramite comandi vocali e utilizzava un laser verde per proiettare informazioni sul palmo dell’utente, sostituendo efficacemente il display convenzionale. Lanciato a un prezzo di 699 dollari, il dispositivo comprendeva un abbonamento mensile di per chiamate e dati illimitati, oltre a uno spazio cloud. Nonostante l’idea apparisse rivoluzionaria, il mercato ha mostrato una scarsissima reazione, e le recensioni negative hanno presto affossato il progetto, portando infine all’abbandono della piattaforma.

Problemi e critiche del lancio

Il debutto di Ai Pin si è scontrato con diverse problematiche, sia sul piano hardware che software. Gli utenti si sono trovati a fronteggiare un dispositivo che non riusciva a garantire una fruizione fluida delle funzioni legate all’intelligenza artificiale. In particolare, l’accesso a strumenti come ChatGPT era limitato nei primi mesi dopo il lancio, riducendo drasticamente l’appeal e le potenzialità offerte dal prodotto. Inoltre, la preoccupazione all’interno della comunità riguardo alla privacy e alla sicurezza dei dati degli utenti è emersa forte, a causa dell’uso intensivo di AI e del trasferimento di informazioni sensibili. Anche i difetti hardware hanno contribuito al fallimento: il laser verde, previsto per proiettare informazioni, risultava difficile da vedere in ambienti ben illuminati. A questi problemi si sommano incertezze relative all’autonomia della batteria e a casi di surriscaldamento, che hanno ulteriormente minato la fiducia negli acquirenti iniziali, spingendo molti a riconsiderare il valore del dispositivo sul mercato.

Implicazioni dell’acquisizione da parte di HP

Con l’acquisizione di Humane da parte di HP per una cifra stimata di poco più di 100 milioni di dollari, le prospettive per il dispositivo Ai Pin si sono rapidamente attenuate. La transazione, che è avvenuta a una valutazione significativamente inferiore rispetto ai 750 milioni di dollari previsti precedentemente, pone HP in una posizione strategica per integrare le tecnologie sviluppate da Humane all’interno della propria offerta. Tuttavia, è importante notare che l’accordo esclude esplicitamente i servizi associati ad Ai Pin, suggerendo che HP non intende proseguire con questo progetto fallimentare. Di conseguenza, le poche unità rimaste attive sul mercato continueranno a funzionare fino al 28 febbraio 2025, trascorso il quale l’uso del dispositivo sarà fortemente limitato, relegandole a un’operatività offline.

Gli utenti di Ai Pin si troveranno, quindi, a dover affrontare un dispositivo che, dopo la scadenza dei servizi, sarà in grado di mostrare solo la percentuale di batteria residua tramite il laser verde. Questa mancanza di supporto e funzionalità ridotta insinua una sensazione di insoddisfazione tra coloro che hanno investito nel dispositivo, generando una frustrazione ancora maggiore tra i primi acquirenti che non riceveranno alcun rimborso. L’acquisizione rappresenta un punto di svolta per HP, che potrebbe sfruttare l’investimento in ricerca e sviluppo per migliorare l’integrazione dell’AI nei propri prodotti, ma segna anche un fallimento emblematico per un’iniziativa che aspirava a ridefinire il concetto di smartphone.