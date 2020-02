Il Coronavirus potrebbe rappresentare la fine dell’Europa senza confini

Per l’Europa, il coronavirus non sarebbe potuto arrivare in un momento peggiore.

Questo è stato l’anno – con la Gran Bretagna fuori, il terrorismo in declino e la crisi dei migranti in via di riflusso – che l’Unione Europea aveva sperato di riparare e rilanciare il suo caro obiettivo di aprire i confini interni.

Ma casi di virus sono emersi quasi ogni giorno nei nuovi paesi europei – in Spagna, Grecia, Croazia, Francia, Svizzera e, mercoledì, in Germania. Molti di questi possono essere fatti risalire al più grande focolaio europeo, in Italia, dove più di 300 persone sono ora infette.

Man mano che i casi si diffondono e si moltiplicano, le richieste di chiusura dei confini sono diventate più forti, più prevedibilmente dall’estrema destra e dai populisti che non sono mai stati fan della politica di frontiera aperta del blocco.

Finora nessun paese ha fatto questo passo drastico, ma funzionari privatamente europei hanno avvertito che questo potrebbe cambiare rapidamente. Mercoledì, il massimo funzionario del blocco per le malattie trasmissibili ha affermato che l’Europa deve prepararsi in modo più ampio al tipo di crisi che ha colpito il nord Italia.