Le vendite del Single day di Alibaba hanno raggiunto $ 38 miliardi in 24 ore. Le vendite online del Black Friday negli Stati Uniti sono state di $ 7,4 miliardi e le vendite del Cyber Monday sono state ancora più forti a $ 9,2 miliardi. Conosciamo l'impatto di questo consumismo insensato sul nostro pianeta?

Lo faremo e presto grazie all'investimento di Mastercard e alla collaborazione con Doconomy.

Solo la settimana scorsa ho scritto dei cambiamenti climatici e di come Fintechs dovrebbe svegliarsi con il panorama globale in atto e agire. Stiamo assistendo e combattendo la più grande crisi che l'umanità abbia mai affrontato. È fondamentale che ci riuniamo e lo affrontiamo.

In tale nota, ho proposto alcune soluzioni che i servizi finanziari e le fintech potrebbero proporre per tenere traccia dell'impatto sul clima delle decisioni aziendali.

Una delle soluzioni era quella di tracciare l'impronta di carbonio delle imprese utilizzando dati e informazioni alternative. Alle imprese verrà fornito un rating su quanto sono verdi i loro modelli di business e le banche potrebbero valutare i loro prodotti e servizi in base ai rating.

In sostanza, un'impresa più verde potrebbe avere un tasso di interesse più basso quando prende in prestito rispetto a una società ad alta impronta di carbonio. Di conseguenza, anche la gestione del rischio delle banche si baserà su queste metodologie, in cui l'allocazione del capitale sarà maggiore quando faranno affari con società ad alto impatto ambientale.

Ciò creerebbe una pressione dall'alto verso il basso sull'intera comunità imprenditoriale e sui mercati per garantire che agiscano nel migliore interesse del pianeta. Avremmo anche bisogno di un chiaro meccanismo di revisione per garantire che le imprese non esagerino le metriche a loro favore.

Questo è un approccio dall'alto verso il basso per le aziende. Tuttavia, qualcosa di simile può essere fatto anche a livello del consumatore. Uno dei cambiamenti di mentalità fondamentali che vorrei vedere è quello che viene chiamato “consumismo consapevole” – della loro impronta di carbonio quando sfoggiano denaro in folle shopping sfrenato.

Se catturassimo l'impronta di carbonio degli acquisti a livello di transazione, questo sarebbe un set di dati importante per correggere il disordine in cui ci troviamo. Questi dati possono aiutare a modificare il processo di acquisizione dei punteggi di carbonio per le transazioni dei clienti.

Se facessi i miei acquisti natalizi e ottenessi un punteggio Carbon X e se il mio amico o collega facesse i loro acquisti natalizi con un punteggio Carbon Y, questo potrebbe essere gamificato usando una semplice app e una classifica. La persona con la più bassa impronta di carbonio potrebbe essere premiata.

Quando acquisiamo i dati delle transazioni e valutiamo il comportamento dei clienti, li rende più consapevoli della loro azione sul pianeta. Ciò richiederebbe tempo per ridimensionarsi, ma inizierebbe a cambiare i comportamenti dei clienti.

Man mano che il comportamento dei clienti cambia su larga scala, le aziende devono orientare il proprio approccio a tutto, dall'approvvigionamento delle giuste materie prime, al rispetto di pratiche di produzione sostenibili, dall'utilizzo della logistica con il minor impatto ambientale possibile e dall'imballaggio adeguato.

ùCiò avrà un effetto di feedback sulla concorrenza poiché le aziende che adottano rapidamente pratiche sostenibili avranno un vantaggio competitivo e di prim'ordine sui loro pari.

Se fosse la Cina, farei un ulteriore passo in avanti per garantire che il punteggio di credito sociale del consumatore includa punti climatici basati sulla spesa. Ciò mostrerebbe risultati in un arco di tempo più breve e aiuterebbe a cambiare rapidamente il comportamento aziendale.

Ora, se avessi comprato qualcosa che aumentasse la mia impronta di carbonio? Dovresti essere in grado di compensare ciò spendendo denaro in progetti rispettosi dell'ambiente in tutto il mondo o investendo il denaro in risorse ecologiche.

Allora, cosa stanno facendo la doconomia e perché sono speciali? Prima di tutto, DO è come si definiscono.

Hanno due carte in offerta, una bianca e una nera. La scheda bianca consente di tracciare e misurare la propria impronta di carbonio come consumatore. La Black card ha un limite di emissioni di CO2 integrato – ti aiuta a diventare un consumatore consapevole (come lo chiamano).

Dietro le quinte usano un indice chiamato Aland per tracciare l'impronta di CO2 di ogni singola transazione. L'indice può classificare le tue transazioni e identificarne l'impatto sull'ambiente.

Hanno anche una partnership con una società chiamata Trucost, che fa parte di S&P. Trucost è esperto nella valutazione dei rischi relativi ai cambiamenti climatici e ai fattori ESG. Ho attraversato la clientela di Trucost e hanno diversi nomi importanti come i gestori degli investimenti AXA, RBS e diversi fondi ivi elencati. Quindi, chiaramente, stanno usando Trucost per comprendere i rischi climatici dei loro portafogli.

“ Tutti abbiamo la responsabilità di contribuire alle soluzioni per l'emergenza climatica che stiamo vivendo. Il tempo sta finendo. Molte persone sono disposte a fare la loro parte, ma in molti casi trovano difficile poiché non sanno cos'altro possono fare. Attraverso la nostra collaborazione con Doconomy, speriamo di fornire canali chiari ed efficaci per supportare l'azione quotidiana sul clima di questi individui. “- Niclas Svenningsen, manager, Global Climate Action, Segreteria ONU per i cambiamenti climatici

Tornando all'offerta di DO, stanno anche fornendo schemi di compensazione nel caso in cui si rompano di tanto in tanto. I clienti possono ripulire la propria colpa investendo in obbligazioni verdi o progetti approvati dalle Nazioni Unite e allineati ai loro obiettivi di sviluppo della sostenibilità (OSS). Grazie a tutti i loro sforzi, DO è anche un partner nominato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCC).