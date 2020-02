Coronavirus: AIUTA ANCHE TU la digitalizzazione a supporto delle zone rosse in Italia

RICEVIAMO DAL MINISTERO DELL’INNOVAZIONE ITALIANO E RIPUBBLICHIAMO INTEGRALMENTE:

Un’iniziativa per ridurre l’impatto sociale ed economico nelle aree soggette a restrizioni grazie a servizi e soluzioni innovativi.

Digitale e innovazione possono rappresentare, se utilizzate nel modo giusto, risorse preziose per migliorare la vita a cittadini e imprese.

Oggi l’Italia è chiamata ad affrontare un momento di emergenza sanitaria, per contrastare la diffusione del Coronavirus (SARS-CoV-2), che sta incidendo notevolmente sulla vita di decine di migliaia di persone che si trovano nelle aree sottoposte a restrizioni.

Anche in questo contesto difficile, l’innovazione può dare il suo contributo, se non a ritrovare la normalità forzatamente perduta, almeno a trovare una quotidianità diversa nella quale non dover rinunciare a lavorare, a informarsi, a fare la spesa, alla propria socialità e, specie per i più piccoli, al gioco, alla formazione, all’istruzione.

Partendo da questa considerazione, come Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione ho deciso di intraprendere una serie di azioni per essere a fianco dei nostri cittadini e delle nostre imprese utilizzando servizi e soluzioni innovative.

Invitiamo soggetti privati e pubblici a partecipare a questa iniziativa.

Gli obiettivi

Le iniziative, i servizi e le soluzioni che vogliamo adottare hanno il comune obiettivo di migliorare la vita delle persone che in questo momento si vedono costrette a cambiare le loro abitudini permettendo di:

lavorare da remoto, attraverso connettività rapida e gratuita e l’utilizzo di piattaforme di smart working avanzate ;

e l’utilizzo di ; leggere gratuitamente un giornale anche senza andare in edicola o un libro senza andare in libreria sul proprio smartphone o tablet ;

; restare al passo con i percorsi scolastici e di formazione, grazie a piattaforme di e-learning ;

; farsi visitare da un medico senza dover uscire da casa, attraverso servizi online sviluppati a questo scopo.

Come collaborare con il Ministero della Innovazione:

Chiunque può aderire all’iniziativa semplicemente scrivendo a repubblicadigitale@teamdigitale.governo.it. Nella propria candidatura è necessario:

descrivere il proprio servizio;

definire le modalità e tempistiche di applicazione in uno degli ambiti proposti;

manifestare l’intenzione di porre il servizio in questione a disposizione della popolazione o delle autorità per il tempo necessario.

L’Italia è un solo grande Comune e una situazione come questa ci riguarda tutti, nessuno escluso.

Digitale e innovazione possono aiutarci a vincere e abbiamo il dovere di provare a usarli nell’interesse comune, nel modo migliore possibile e senza lasciare nessuno indietro.

Che siate una multinazionale o una partecipata pubblica, una startup, una piccola o media impresa, un’associazione di volontari o semplicemente degli appassionati di digitale e tecnologia, se pensate di disporre di una soluzione, di un servizio capace di fare la differenza per garantire un quotidiano sostenibile a chi vive nelle aree sottoposte a misure di contenimento per il virus, scriveteci.

Grazie,

Paola Pisano

Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione