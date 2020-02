Coronavirus a rischio ricaduta: paziente positivo per la seconda volta

Una donna che lavora come guida di un autobus turistico in Giappone è risultata positiva per il coronavirus per la seconda volta, in quello che secondo le autorità è il primo caso del genere.

La donna, quarantenne e residente a Osaka nel Giappone occidentale, è risultata positiva mercoledì dopo aver sviluppato mal di gola e dolori al petto, ha detto il governo della prefettura.

Ha ottenuto il test positivo per la prima volta il 29 gennaio ed è stata dimessa dall’ospedale dopo il recupero il 1 ° febbraio, prima del test negativo il 6 febbraio.

Il ministero della salute ha confermato che il caso è stato il primo in Giappone, dove un paziente è risultato positivo al coronavirus per la seconda volta dopo essere stato dimesso dall’ospedale, secondo quanto riferito dai media giapponesi.

Sebbene sia il primo in Giappone, in Cina sono stati riportati casi di secondi test positivi. L’epidemia si è diffusa rapidamente e ampiamente, colpendo circa 80.000 persone in tutto il mondo e uccidendo quasi 2.800, la stragrande maggioranza nella Cina continentale.

“Una volta che hai l’infezione, potrebbe rimanere inattiva e con sintomi minimi, e quindi puoi ottenere un’esacerbazione se si fa strada nei polmoni”, ha detto il professor Philip Tierno presso la facoltà di medicina della New York University.

Ha detto che molto è rimasto sconosciuto sul virus: “Non sono sicuro che questo non sia bi-fasico, come l’antrace”, ha detto, il che significa che la malattia potrebbe sembrare scomparire prima di ripresentarsi.

Secondo test positivo: nuovo panico?

Il secondo test positivo della donna è arrivato quando il numero di casi confermati in Giappone è aumentato da 16 a 186, oltre ai 704 diagnosticati dalla nave da crociera Diamond Princess.

Tokyo ha sollecitato che grandi eventi ed eventi sportivi vengano demoliti o ridotti per due settimane per contenere il virus, mentre promettono che i Giochi Olimpici del 2020 continueranno.

Il Giappone ha cambiato la sua strategia, cercando di rallentare la sua diffusione e minimizzare il numero di morti, anche chiudendo le scuole nelle aree colpite.

Nel frattempo, una grande banca giapponese ha riferito che un dipendente si era rivelato positivo al coronavirus. MUFG Bank, parte del Mitsubishi UFJ Financial Group, il principale finanziatore del paese per attività, ha dichiarato che un membro del personale di una filiale nella prefettura di Aichi centrale ha confermato di avere il virus mercoledì.

Un totale di sette persone sono morte in Giappone a causa di Covid-19, di cui quattro della Diamond Princess.