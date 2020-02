Come combattere il Coronavirus con il telelavoro: l’italia da il buon esempio

“Tutto ciò che ridurrebbe la forza lavoro costituirebbe ulteriori sfide per i ristoranti locali, alcuni dei quali già operanti a corto di personale”, ha dichiarato Andrew Rigie, direttore esecutivo della New York City Hospitality Alliance. “Speriamo che non arrivi a quella situazione.”

Questa non è la prima volta che le aziende negli Stati Uniti sono state costrette a contemplare opzioni di emergenza o escogitare politiche di lavoro da casa. Il punto di riferimento storico più vicino per la diffusione del coronavirus è l’epidemia di SARS nel 2002 e nel 2003, una crisi che ha spinto molte aziende a elaborare piani di risposta alle emergenze.

“Le aziende probabilmente hanno questi piani nel caveau da qualche parte, e probabilmente non sono poi così diversi da come erano 20 anni fa”, ha detto Peter Cappelli, professore di gestione ed esperto di risorse umane presso la Wharton School of Business dell’Università di Pennsylvania. “Cercare di capire quali lavori le persone devono effettivamente essere in ufficio per far andare avanti le cose è piuttosto utile.”