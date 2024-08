X lancia nuovo sistema ordinamento risposte – Web & Social

Un nuovo modo di gestire le risposte ai tweet

In un mondo sempre più interconnesso, le piattaforme dei social media stanno diventando sempre più sofisticate per rispondere alle esigenze in continua evoluzione dei loro utenti. In linea con questo trend, il gigante dei social media X ha introdotto una novità significativa per la gestione delle risposte ai tweet.

A partire dal fine settimana, gli utenti avranno un maggiore controllo su come visualizzano i commenti, grazie a nuove opzioni di ordinamento. Questa mossa sembra essere un passo avanti per migliorare l’esperienza utente e rendere la piattaforma più user-friendly.

Dettagli della Nuova Funzionalità: Oltre i soli account verificati

Fino ad ora, gli utenti vedevano solo le risposte degli account verificati, quelli con la spunta blu, in cima ai commenti. Ora, con questa nuova funzionalità, gli utenti potranno scegliere di visualizzare prima i commenti più recenti, i più popolari o quelli considerati più pertinenti dalla piattaforma.

Secondo il sito tecnologico Engadget, questa nuova funzionalità è particolarmente utile per coloro che hanno account molto seguiti, dove la sezione dei commenti può diventare facilmente caotica.

Pertinenza dei Commenti: Un algoritmo complesso

Sebbene X non abbia specificato come viene calcolata la pertinenza di un commento, è probabile che l’algoritmo tenga conto di diversi fattori.

Questi potrebbero includere le parole chiave utilizzate, la relazione tra l’utente che ha pubblicato il commento e l’autore del tweet originale, e altri elementi che contribuiscono a determinare l’affinità tra un commento e il contenuto a cui si riferisce.

Questo suggerisce che la piattaforma sta diventando sempre più sofisticata nel suo tentativo di migliorare l’esperienza utente.

Contesto: L’ombra della censura

L’aggiornamento arriva a qualche giorno di distanza da un report del portale Mediaite, secondo cui X avrebbe deliberatamente nascosto la possibilità di vedere e ricercare i post di Donald Trump.

L’account Twitter dell’ex presidente è stato sospeso nel 2021, dopo che il social ha stabilito che alcuni dei suoi tweet violavano le regole di utilizzo.

Il caso Trump: Espulsione e reintegrazione

Trump è stato “espulso” da Twitter dopo l’attacco del 6 gennaio 2021 al Campidoglio degli Stati Uniti e reintegrato a seguito dell’acquisizione della piattaforma da parte di Elon Musk, suo estimatore.

Questo episodio ha sollevato questioni importanti relative alla libertà di espressione e al ruolo delle piattaforme dei social media come regolatori del discorso pubblico.

Verso un futuro più user-friendly?

Con l’introduzione di questa nuova funzionalità, X sembra essere sulla buona strada per migliorare l’esperienza utente.

Questa mossa potrebbe anche essere vista come un tentativo di riscossa della piattaforma?