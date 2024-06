WMF Music Fest 2024: Un Trionfo di Innovazione e Musica a Bologna

Il WMF – We Make Future, Fiera Internazionale e Festival sull’Innovazione, sta per chiudere in grande stile la sua edizione 2024 con l’ultima giornata del WMF Music Fest, il 15 giugno. Questa manifestazione, che ha visto la partecipazione di artisti di fama internazionale e band emergenti, rappresenta una celebrazione non solo della musica, ma anche dell’innovazione e della cultura digitale. Con un programma ricco e variegato, la giornata conclusiva promette di essere un evento imperdibile, con esibizioni di Colapesce Dimartino, Mimmo Cavallaro e Psycodrummers sul Mainstage. La direzione artistica di Cosmano Lombardo, Founder e CEO di Search On e ideatore del WMF, ha garantito un evento di altissimo livello che ha attratto un vasto pubblico internazionale.

La Conclusione del WMF Music Fest: Una Festa per Tutti i Gusti

L’ultima giornata del WMF Music Fest, che si terrà il 15 giugno presso BolognaFiere, vedrà esibirsi sul Mainstage artisti di primo piano come Colapesce Dimartino e Mimmo Cavallaro. La giornata inizierà alle ore 11.00 con il concerto live di Mimmo Cavallaro, uno dei principali esponenti della musica popolare italiana. La sua performance promette di essere un mix energetico tra musica tradizionale e pop, aprendo le celebrazioni della giornata con grande entusiasmo.

A seguire, torneranno sul palco principale gli Psycodrummers, amatissimi dal pubblico del WMF per la loro ritmica inconfondibile e il loro progetto di percussioni industriali. La loro musica, un mix tra world music e tradizione africana con contaminazioni funky ed elettroniche, garantirà uno spettacolo unico e coinvolgente.

La chiusura della manifestazione sarà affidata a Colapesce Dimartino, due tra i cantautori più influenti della scena musicale italiana degli ultimi anni. A partire dalle ore 17.30, il loro acoustic live accompagnerà i partecipanti verso la conclusione delle tre giornate di festival, offrendo un momento indimenticabile di musica e parole.

Un Evento di Rilievo Internazionale: Il WMF – We Make Future

Il WMF – We Make Future non è solo un festival musicale, ma una fiera internazionale sull’innovazione che riunisce i principali player del mondo digitale e sociale. Con più di 60.000 presenze nel 2023 e una previsione di oltre 90 paesi coinvolti nel 2024, il WMF è una manifestazione di riferimento per il settore dell’innovazione. L’evento offre una piattaforma unica per startup, scaleup, investitori, istituzioni, università ed enti non-profit, favorendo la condivisione di conoscenze e l’innovazione tecnologica.

Durante le tre giornate di manifestazione, oltre 1.000 speaker e ospiti provenienti da tutto il mondo hanno condiviso le loro esperienze e competenze su vari temi, dal digital marketing alla robotica, passando per l’AI Tech e il gaming. Con più di 90 stage formativi, il WMF offre un’opportunità unica di apprendimento e networking per professionisti e appassionati di innovazione.

La Collaborazione con Rolling Stone Italia e la Direzione Artistica di Cosmano Lombardo

Il WMF Music Fest 2024 ha visto la collaborazione con Rolling Stone Italia come Media Partner, un’alleanza che ha contribuito a elevare ulteriormente il profilo dell’evento. La direzione artistica, curata da Cosmano Lombardo, ha assicurato una lineup di artisti di altissimo livello e un programma variegato che ha saputo soddisfare i gusti di un pubblico eterogeneo.

Cosmano Lombardo, Founder e CEO di Search On e ideatore del WMF, ha portato la sua visione innovativa e la sua esperienza nel campo della digital transformation e del marketing digitale per creare un evento che unisce musica, cultura e innovazione. Grazie alla sua guida, il WMF Music Fest è diventato un appuntamento imperdibile nel panorama dei festival musicali internazionali.

Un Programma Ricco di Eventi e Performance

Oltre alle esibizioni sul Mainstage, il WMF Music Fest ha offerto numerosi eventi e performance nell’area fieristica della manifestazione. Le band emergenti selezionate dal contest hanno avuto l’opportunità di esibirsi e farsi conoscere dal pubblico, contribuendo a creare un’atmosfera vibrante e dinamica.

Il WMF non si è limitato alla musica: l’area fieristica ha ospitato anche eventi dedicati all’eSport, al gaming, alla robotica e ai creators. Questo approccio multidisciplinare ha permesso di coinvolgere un pubblico ampio e variegato, offrendo esperienze uniche e momenti di intrattenimento per tutti i gusti.

Prospettive Future

Il WMF Music Fest 2024 si conclude con un bilancio estremamente positivo, grazie a una programmazione eccellente e a una partecipazione internazionale di rilievo. L’evento ha saputo coniugare musica, innovazione e cultura digitale, creando un’esperienza unica e indimenticabile per tutti i partecipanti.

Guardando al futuro, il WMF continuerà a crescere e a evolversi, consolidando la sua posizione come fiera internazionale di riferimento per l’innovazione. Con il continuo supporto di partner prestigiosi e la guida di figure visionarie come Cosmano Lombardo, il WMF è destinato a rimanere un appuntamento imperdibile nel calendario degli eventi internazionali.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sul WMF – We Make Future e sul WMF Music Fest, è possibile visitare il sito ufficiale www.wemakefuture.it o contattare l’ufficio stampa all’indirizzo press@wemakefuture.it.