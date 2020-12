TUTTI I VANTAGGI PER LE AZIENDE CHE SI AFFIDANO AI SOFTWARE DI CONTABILITÀ

Le PMI italiane costituiscono circa il 70% del tessuto produttivo ed economico italiano e sono un grande capitale da proteggere e sostenere. La legislazione italiana sta procedendo progressivamente a importanti sforzi di digitalizzazione grazie ai quali diventa sempre più facile gestire pratiche e prassi.

Il tutto avviene nel rispetto degli impegni presi con l’Agenda Digitale Europea e che prevede, tra le tante missioni, l’utilizzo di software di contabilità e di gestione del rischio per monitorare l’andamento del business e preparare veloci strategie di revisione.

Un passaggio di digitalizzazione fondamentale

Avere un software contabilità che sia adeguato al proprio business rientra, quindi, tra gli strumenti più importanti per una PMI perché consente di monitorare il business in modo veloce e ottimizzato. Questa tipologia di software consente di amministrare la contabilità con il fine di supportare la crescita dell’impresa.

Nello specifico il programma di contabilità migliora la produttività e le attività contabili e fiscali in modo semplificato, tramite la condivisione delle attività e la produzione di reportistica da condividere con clienti e collaboratori. Questo permette all’azienda di avere più tempo da dedicare alla consulenza strategica, dando uno sprint importante all’attività e alla gestione dei clienti.

Di cosa si tratta?

Un programma di contabilità è uno strumento informatico che, tramite un sistema elettronico elaborato, permette di automatizzare operazioni di routine. Questo software rientra tra i programmi gestionali, un insieme di applicativi che automatizzano i processi aziendali con i quali si svolgono anche attività di gestione della produzione, del magazzino, del budget, dell’analisi finanziaria ecc.

I programmi gestionali nascono attorno agli anni settanta e da allora, con l’abbassamento dei costi di questo genere di tecnologie, si sono diffusi rapidamente in tutti i livelli aziendali. Chiaramente dalle origini a oggi questi sono evoluti al punto da esser caratterizzati da processi di automazione estremamente elaborati.

Sono programmi pensati per agevolare la condivisione delle informazioni e la produzione di grafici, report e documenti di controllo, grazie al quale le prassi vengono automatizzate e velocizzate.

Sono pensati anche per essere intuitivi e di facile integrazione, in modo da consentire agli utilizzatori di impararne l’utilizzo in breve tempo. Risparmiando tempo nell’esecuzione di queste attività il software consente ai professionisti di dedicarsi maggiormente alla consulenza strategica, scalando il proprio business e migliorando il rapporto con collaboratori e clienti.

Perché è così importante per la gestione del lavoro?

Il software di contabilità applicata, quindi, diventa un importante alleato per il controllo di gestione dell’impresa perché offre panoramiche sempre aggiornate sullo stato di salute. In pratica offre la possibilità di gestire le scritture in prima nota, i registri e le liquidazioni IVA ma anche le fatture e le note di credito.

L’utilizzo di questi software permette alle aziende di avere la contabilità sempre aggiornata e sotto controllo, evitando e rilevando velocemente errori di fatturazione o di data entry. Al tempo stesso consente di rendere l’acquisizione dei documenti istantanea e di facilitare le procedure di controllo fiscale.

Da quando la fatturazione elettronica è diventata obbligatoria per le imprese, per le PA e per i liberi professionisti sono sparite le documentazioni cartacee.

Con il software di contabilità è stato possibile affrontare questo cambiamento senza il rischio di commettere errori.

L’applicativo, infine, prevede uno spazio di archiviazione sicuro in cui è possibile rilevare ogni documento in qualsiasi momento e a partire da qualsiasi luogo, facilitando anche le relazioni lavorative a distanza.