Stefano Artioli protagonista della Rinascita di San Bernardino come Destinazione Turistica di Eccellenza

La trasformazione epocale del pittoresco villaggio di San Bernardino è ormai in pieno svolgimento. L’ambizioso progetto, guidato dall’imprenditore ticinese Stefano Artioli, ha l’obiettivo non solo di riportare in vita questo gioiello delle Alpi Svizzere, ma di trasformarlo in una destinazione turistica di eccellenza aperta tutto l’anno. Questo progetto monumentale, sviluppato nel corso di un decennio, sta già cambiando il volto del villaggio e promette di portare una ventata di vitalità nell’intera regione.

Il Masterplan: Una Visione per il Futuro

Il progetto è stato presentato alla comunità locale in un incontro presso l’Ostello di San Bernardino, dove è stato illustrato lo stato di avanzamento del Masterplan. Questo ambizioso piano ha inizio alla fine del 2022, quando sono stati fatti i primi passi verso il rilancio del villaggio. Un momento decisivo è stato rappresentato dalla votazione popolare di giugno, che ha consentito l’acquisizione dei terreni dell’Acuforta e del pacchetto azionario della San Bernardino SA Impianti Turistici (Sbit), titolare della concessione dell’area sciistica di Confin e dei relativi impianti di risalita.

Gli effetti di questa trasformazione sono già visibili. I cantieri sono attivi nel centro del villaggio e nella zona di Confin, mentre si avvicina la prima stagione invernale gestita dalla San Bernardino Swiss Alps. Questo include la gestione alberghiera e di ristorazione, le attività sportive e gli impianti sciistici, nonché l’organizzazione generale. Niccolò Meroni, responsabile del marketing e dell’area operativa di San Bernardino Swiss Alps, sottolinea l’importanza di mantenere un dialogo aperto con la comunità locale e con tutti coloro che sono interessati allo sviluppo futuro della zona.

Un Decennio di Investimenti

Questo progetto richiede un impegno finanziario considerevole, con circa 300 milioni di franchi svizzeri già investiti da Stefano Artioli. Tuttavia, Meroni fa notare che non è escluso che in futuro possano entrare in gioco investitori terzi. L’obiettivo è quello di trasformare San Bernardino in una destinazione turistica a tutto tondo, in grado di accogliere una varietà di visitatori. Questo investimento copre la riqualificazione di hotel e appartamenti esistenti, la riapertura dell’area sciistica di Confin e la creazione di nuovi servizi.

Progetti Futuri: Hotel con SPA e Altre Innovazioni

Le prossime fasi del progetto includono la realizzazione di un nuovo hotel con SPA, ulteriori appartamenti ad uso turistico e una serie di servizi su terreni ad Acuforta. Ci sono anche piani per un impianto di innevamento programmato e una nuova cabinovia Confin-Alp de Confin. Inoltre, è previsto un nuovo Sport & Family Hotel Ristorante, ulteriori appartamenti in località Mutti, nuove seggiovie, lo sviluppo dell’area Frach e il recupero della Fonte termale di Sant Bernardino.

Confin: Siamo Pronti per la Riapertura

Il ritorno di Confin è particolarmente atteso, e Meroni rassicura la comunità che si sta lavorando duramente per renderlo una realtà. Mentre alcune autorizzazioni sono ancora in sospeso, la speranza è di aprire le piste il prima possibile. I preparativi sono già in corso, con la stazione di partenza in fase di preparazione e i mezzi da neve già pronti.

L’Igloo nel Cuore del Villaggio

L’incontro si è concluso nel modo più spettacolare possibile, presso il nuovo igloo nel centro del villaggio sugli impianti di Pian Cales. Questo simbolo di rinascita si è illuminato con uno spettacolo di luci e colori, dando il via alle festività natalizie. San Bernardino è destinato a diventare una gemma delle Alpi Svizzere, una destinazione turistica di prim’ordine che offrirà esperienze straordinarie durante tutto l’anno.

