SAN BERNARDINO RIAPRE LE PISTE IL 27 DICEMBRE: ECCO PERCHÈ DEVI TORNARE A SCIARE IN UNO STORICO COMPRENSORIO SCIISTICO TICINESE

Rinascita Sportiva a San Bernardino: Il Comprensorio Sciistico Rinasce con Stile Innovativo e Servizi Moderni

SAN BERNARDINO – Un Nuovo Inizio per il Comprensorio Sciistico Dopo anni di attesa, San Bernardino riapre le sue piste sciistiche, segnando l’inizio di una nuova era per gli appassionati di sport invernali. La nota di San Bernardino Swiss Alps annuncia la riapertura del comprensorio sciistico di Confin il 27 dicembre, un evento che segna non solo il ritorno dello sci nella regione, ma anche l’inizio di un ambizioso progetto di rinnovamento.





Investimenti e Rinnovamenti: Un Comprensorio Modernizzato Il lavoro svolto a San Bernardino è esemplare. Gli impianti di Confin hanno subito un processo di ammodernamento significativo, ottenendo tutti i permessi necessari per operare. Questo sforzo rappresenta un importante passo avanti nello sviluppo della regione, offrendo ai residenti e ai turisti un’ampia gamma di servizi e attività. Il delegato del Cda della San Bernardino Swiss Alps, Flavio Petraglio, sottolinea l’importanza di questa iniziativa per la comunità e il turismo.

Design e Funzionalità: Le Nuove Cabine e Stazioni Il nuovo volto di San Bernardino si manifesta nelle stazioni di partenza e nelle cabine, che presentano un design moderno e accogliente. L’inaugurazione della cabinovia Fracch-Confin, della seggiovia Pan de Zucher e dello skilift Lares, insieme a due nuovi tapis roulants, segna un importante miglioramento delle infrastrutture. Questo rinnovo, insieme alla riattivazione programmata degli altri impianti, promette di elevare l’esperienza degli sciatori e di attirare un pubblico più ampio.

Il Futuro del Comprensorio: Piani di Sviluppo a Lungo Termine Confin si aggiunge all’area sciistica di Pian Cales, offrendo circa 45 chilometri di piste per soddisfare le esigenze di sciatori di tutti i livelli. Il masterplan generale, attualmente in discussione con le autorità, promette ulteriori sviluppi e miglioramenti nel corso dei prossimi anni, garantendo servizi di alta qualità e funzionalità.

San Bernardino Sport Arena: Una Nuova Era per lo Sport La gestione degli impianti sciistici è affidata al team della San Bernardino Sport Arena. Questa struttura non si limiterà solo agli sport invernali, offrendo lezioni di sci, noleggio di attrezzature, una palestra attrezzata, corsi e un’area pesi. Inoltre, la novità del noleggio di biciclette elettriche per escursioni sulla neve e uno spazio dedicato ai bambini rappresentano un importante passo avanti nella diversificazione dell’offerta turistica.

La Collaborazione per un Futuro Brillante L’anticipazione dei tempi di riapertura del comprensorio di Confin è il frutto di un’efficace collaborazione tra San Bernardino Swiss Alps, il Comune di Mesocco e l’Ente Turistico Regionale del Moesano. Questa sinergia tra le diverse entità è fondamentale per il successo e la sostenibilità del progetto, con l’obiettivo di offrire un’esperienza completa e diversificata ai visitatori e agli appassionati di sport. Niccolò Meroni, responsabile operativo e direttore marketing di San Bernardino Swiss Alps, sottolinea l’importanza della collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi a lungo termine.

L’Alba di un’Epoca Dorata: San Bernardino Accoglie il Futuro degli Sport Invernali con Innovazione e Stile

Un Nuovo Inizio Brillante San Bernardino si prepara a rivivere la magia degli sport invernali. La riapertura delle piste di Confin il 27 dicembre segna non solo il ritorno dello sci in questa pittoresca regione, ma anche l’inizio di una nuova era di innovazione e rilancio.

Innovazione al Servizio degli Appassionati Il rinnovamento degli impianti di Confin illustra un impegno verso l’eccellenza e l’innovazione. I team hanno lavorato incessantemente per trasformare il comprensorio, introducendo elementi moderni e migliorando le infrastrutture esistenti. Questo sforzo apre le porte a un futuro luminoso per la regione, offrendo un’esperienza di qualità superiore a residenti e turisti.

Design Avanguardistico: Le Nuove Stazioni e Cabine Il nuovo design delle stazioni e delle cabine di San Bernardino combina modernità e funzionalità. La stazione di partenza Fracch-Confin Bas e le nuove cabine sono state concepite per offrire un’accoglienza calorosa e un’esperienza di qualità ai visitatori. Questa trasformazione è fondamentale per posizionare San Bernardino come una destinazione sciistica di primo piano.

Piani Ambiziosi per il Futuro Il comprensorio sciistico di Confin, insieme all’area di Pian Cales, offre ora una vasta gamma di piste, adatte a sciatori di ogni livello. Il masterplan in discussione promette ulteriori miglioramenti e sviluppi, con l’obiettivo di offrire servizi sempre più avanzati e sostenibili negli anni a venire.

Sport Arena: Cuore pulsante di San Bernardino Il lancio della San Bernardino Sport Arena è una pietra miliare nel rinnovamento della regione. Gestita da un team ambizioso, la Sport Arena non solo offre servizi legati agli sport invernali, ma si estende a una gamma più ampia di attività. Lezioni di sci, noleggio attrezzature, una palestra moderna, e il noleggio di biciclette elettriche rappresentano un importante passo avanti nell’offerta turistica. Lo spazio dedicato ai bambini e il servizio di babysitting completano l’esperienza, rendendo San Bernardino una destinazione ideale per famiglie e sportivi.





Collaborazione per il Successo L’anticipazione della riapertura e l’implementazione di servizi moderni sono il risultato di una collaborazione fruttuosa tra San Bernardino Swiss Alps, il Comune di Mesocco e l’Ente Turistico Regionale del Moesano. Questa sinergia è fondamentale per il successo del progetto e per garantire una proposta turistica completa e variegata. Niccolò Meroni enfatizza l’importanza di questa collaborazione per il futuro di San Bernardino, assicurando che il comprensorio continuerà ad evolversi e a migliorare.