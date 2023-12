Italo Presenta la Nuova Lounge di Roma e le novità della Stagione Invernale 2023-2024

Un Nuovo Capitolo per Italo: L’Inaugurazione della Lounge e il Nuovo Orario Nell’ambito dei trasporti ferroviari, Italo ha inaugurato un’innovativa lounge presso la stazione di Termini, Roma. Alla presenza del Presidente Luca Cordero di Montezemolo e dell’Amministratore Delegato Gianbattista La Rocca, questo nuovo spazio di oltre 300 metri quadrati, situato al piano superiore della stazione, è stato presentato come un’oasi di comfort per i viaggiatori. Dotata di wi-fi, quotidiani e ristorazione espressa, la lounge è un esempio di come Italo elevi l’esperienza di viaggio, offrendo servizi distintivi e all’avanguardia.

Questa inaugurazione coincide con il lancio del nuovo orario invernale per la stagione 2023-24, segnando un passo significativo nella strategia di espansione di Italo. Il nuovo orario prevede l’aggiunta di città e stazioni, inclusi i collegamenti intermodali treno più bus, in collaborazione con Itabus, rafforzando la presenza di Italo in tutta Italia.

Espansione della Rete Italo: Una Visione Orientata al Futuro La crescita della rete Italo si concretizza con l’ingresso di nuove località come Pavia, Voghera e Tortona. Questa espansione porta a 62 il numero totale di stazioni collegate da Italo, con 118 servizi giornalieri e 56 collegamenti intermodali. L’acquisizione di Itabus evidenzia la capacità di Italo di integrare vari mezzi di trasporto, offrendo ai viaggiatori soluzioni di viaggio flessibili e convenienti.

L’aggiunta di connessioni giornaliere e l’introduzione di servizi notturni rappresentano una risposta diretta alle esigenze dei viaggiatori, soprattutto nelle regioni del sud Italia. Inoltre, con 10 nuovi servizi giornalieri per destinazioni sciistiche come Cortina d’Ampezzo e Aosta, Italo si posiziona come una scelta privilegiata per i turisti invernali.





Un Approccio Olistico per Soddisfare Diverse Esigenze Italo si distingue per la sua capacità di soddisfare un’ampia gamma di esigenze di viaggio. Dall’offerta di servizi business, scelti da oltre 105mila aziende, alle proposte turistiche, Italo si adatta a diverse tipologie di clientela. L’azienda sta vivendo una forte crescita nel mercato estero, attirando gruppi turistici da paesi come USA, UK, Spagna e Olanda.

Visione e Innovazione di Italo nel Settore dei Trasporti Luca Cordero di Montezemolo, Presidente di Italo, ha sottolineato l’importanza della concorrenza e dell’innovazione nel settore dei trasporti. Italo, descritta come un’azienda giovane e di successo, ha rivoluzionato il modo di viaggiare in Italia, beneficiando i cittadini attraverso la riduzione dei prezzi e il miglioramento del servizio. L’arrivo di MSC come azionista di maggioranza rappresenta un passo significativo verso la creazione del primo gruppo intermodale in Europa, che integrerà treno, autobus e, a breve, nave.

L’Impegno di Italo per un’Esperienza di Viaggio Integrata e Completa Gianbattista La Rocca, Amministratore Delegato di Italo, ha evidenziato l’impegno dell’azienda nel rendere Italo un integratore di servizi. Gli investimenti nella creazione di una piattaforma integrata e nello sviluppo dei canali digitali sono volti a offrire un’esperienza di viaggio sempre più completa ed efficiente. Italo si propone di andare oltre il semplice “door to door”, cercando di offrire un servizio che soddisfi appieno le esigenze dei viaggiatori.

La Nuova Era di Italo: Innovazione e Crescita nel Trasporto Ferroviario

La Trasformazione dell’Esperienza di Viaggio con Italo L’inaugurazione della nuova lounge di Italo a Termini non è solo un miglioramento infrastrutturale, ma simboleggia anche una trasformazione nell’esperienza di viaggio ferroviario. Questa lounge, con i suoi servizi esclusivi e design all’avanguardia, offre ai viaggiatori un ambiente raffinato e confortevole, elevando lo standard del viaggio in treno in Italia.





Il Nuovo Orario Invernale: Una Rete in Espansione Il nuovo orario invernale di Italo per la stagione 2023-24 rappresenta un notevole ampliamento della sua rete. Con l’introduzione di nuove destinazioni e il potenziamento dei servizi esistenti, Italo si afferma come un attore chiave nel settore dei trasporti in Italia. L’espansione della rete è una risposta diretta alle esigenze emergenti dei viaggiatori, che cercano soluzioni di viaggio flessibili e convenienti.

Innovazione e Servizi Intermodali: La Sinergia con Itabus L’acquisizione di Itabus e l’introduzione di servizi intermodali evidenziano l’approccio innovativo di Italo nel settore dei trasporti. Con 56 connessioni giornaliere Italo-Itabus, l’azienda sta ampliando la sua offerta, portando servizi di trasporto integrati e convenienti in più regioni d’Italia. Questi sviluppi sono particolarmente significativi per le regioni meno servite, offrendo nuove opportunità di mobilità.

L’Approccio Olistico di Italo per Soddisfare le Esigenze dei Viaggiatori Italo sta ridefinendo il concetto di viaggio in treno, offrendo una gamma diversificata di servizi che vanno oltre il semplice trasporto. Dall’offerta di soluzioni business all’attenzione per i gruppi turistici, Italo si impegna a soddisfare le diverse esigenze dei suoi clienti. Questo approccio olistico è fondamentale per la crescita sostenibile dell’azienda nel competitivo mercato dei trasporti.

Visione Futura e Sostenibilità: Italo come Leader nel Settore dei Trasporti Sotto la guida di Luca Cordero di Montezemolo e Gianbattista La Rocca, Italo si proietta verso il futuro con una visione chiara: diventare il leader nel settore dei trasporti intermodali in Europa. L’obiettivo di offrire un servizio di mobilità integrata, che includerà treno, autobus e nave, è un esempio della dedizione di Italo nel fornire soluzioni di viaggio innovative e sostenibili.