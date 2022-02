Torna la campagna a premi dedicata ai partner VIP+ “Prèmiati con D-Link” per tutto il 2022

D-Link supporta il canale e la propria rete di partner più fedeli in italia

prolungando la raccolta punti con diversi premi in palio, fino a fine dicembre

D-Link Italia, per tutto il 2022, annuncia l’estensione della campagna a premi Prèmiati con D-Link, dimostrando ancora una volta il sostegno verso i propri partner VIP+. Praticamente senza interruzioni dall’inizo del 2020, la campagna supporta oltre 3000 partner locali con l’obiettivo di aiutarli a diventare più competitivi nel mercato e a migliorare le loro competenze.

Fino al 31 dicembre 2022, provider, rivenditori e installatori potranno godere di premi aggiuntivi, come elettrodomestici, accessori, gadget tecnologici, prodotti alimentari e viaggi, accumulando punti con l’acquisto di prodotti D-Link selezionati, rivolti al mondo business. A seconda della fascia raggiunta, l’utente potrà riscattare premi di diverso valore.

Prèmiati con D-Link è una campagna ideata dall’azienda e dedicata ai partner Value in Partnership+ per supportare la loro crescita nel Belpaese. Il programma VIP+ fornisce tool a sostegno delle vendite, della progettazione e del marketing, come il calcolatore della larghezza di banda, il Surveillance Floor Planner Pro, oppure il Wi-Fi Planner Pro, il Product Selector Pro e il GUI Emulator Pro.

“Rivolgiamo sempre una costante attenzione verso il canale, perché vogliamo premiare la fiducia che i nostri clienti e partner ci dimostrano. Soprattutto in questo periodo molto particolare e sfidante per tutto il settore IT.” ha dichiarato Lorenzo Reali, Sales Manager divisione Business di D-Link Italia. “La campagna Prèmiati con D-Link ci consente di condividere valore aggiunto ai partner VIP+. Non solamente con dei tool di supporto per potenziare il loro business, ma anche attraverso premi che possano migliorare la loro vita quotidiana.”

Diventare partner è semplice, immediato e soprattutto gratuito, collegandosi al sito https://eu.dlink.com/it/it/partner-login.

Per conoscere il regolamento completo sulla campagna, visitare www.premiaticondlink.it.