Tendenze e opportunità emergenti in un webinar sull’industria aerospaziale del Québec

La Camera di Commercio Italiana in Canada, Il Centro Studi Italia-Canada, AeroMontreal e l’Umbria Aerospace Cluster organizzano un webinar per le imprese italiane della filiera dell’aerospazio, con l’obiettivo di facilitare la condivisione di informazioni sul mercato canadese e in particolare con la sua più importante area di specializzazione: Montreal e il Québec.

Il cluster di Montreal, una delle capitali mondiali del settore aerospazio, ha risentito della crisi e ha intrapreso un percorso di riqualificazione e riposizionamento. In tale contesto, le opportunità di integrazione e scambio per le imprese italiane stanno velocemente cambiando.

Il mercato canadese resta un possibile target ma è necessario comprendere l’evoluzione del contesto, delle specializzazioni emergenti, dell’evoluzione della domanda per valutare le potenzialità di posizionamento e le opzioni possibili di accesso al mercato.

Interverranno: Danielle Virone, Executive Director, ICCC; Daniele Tonti, President, Umbria Aerospace Cluster; Paolo Quattrocchi, Director, Centro Studi Italia-Canada; Suzanne Benoit, President, AéroMontreaI; Ruggiera Sarcina, Director-Italy, ICCC; Charlotte Laramée, Vice-President Operations AéroMontréal;Francesco Norante, President, Leonardo Canada; Christopher O’Neill, President and COO, Mecaer America Inc.

L’evento digitale, dal titolo “Quebec aerospace industry: emerging trends and opportunity” si terrà il prossimo giovedì 11 novembre 2021 alle 15:00 (CET). Il webinar si svolgerà in lingua inglese. Ai fini della partecipazione è obbligatoria la registrazione al seguente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjsFyw78boW0Fs9fW46z0XIMxP4X139aFgqIJa7Gda_nL9Vg/viewform