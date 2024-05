Tempesta solare geomagnetica in arrivo, paura per l’arrivo del Plasma “cannibale” sulla terra che genererà aurore anche a medie latitudini

Plasma “cannibale” verso la Terra: allerta per violenta tempesta solare G4 e aurore nel weekend

Il Sole, questa sfera di fuoco che domina il nostro sistema solare, sta mostrando segni di crescente instabilità attraverso la comparsa di macchie solari giganti e l’emissione di potenti espulsioni di massa coronale, o CME. Tra il 11 e il 12 maggio, gli occhi dei ricercatori si volgeranno verso il cielo, poiché una tempesta solare di magnitudo G4 è prevista colpire il nostro pianeta. Questo evento potrebbe non solo illuminare il cielo notturno con spettacolari aurore a medie latitudini, ma anche portare potenziali disastri tecnologici, influenzando satelliti, reti elettriche e sistemi di comunicazione.

La furia solare: la tempesta geomagnetica G4 si avvicina

Le tempeste solari sono classificate dalla NOAA in cinque livelli, da G1 a G5, in base alla loro intensità. Una tempesta di livello G4, come quella prevista, rappresenta una seria minaccia per le infrastrutture terrestri.

Queste tempeste non sono solo affascinanti fenomeni celesti, ma possiedono anche la capacità di distruggere reti elettriche, interrompere le comunicazioni satellitari e rendere inutilizzabili i sistemi di navigazione come il GPS.

Il fenomeno alla base di questa allerta è una serie di CME, potenti getti di plasma solare che il nostro sole ha espulso a seguito di esplosioni sulla sua superficie. La particolarità di queste specifiche CME è la loro natura “cannibale”.

Ciò significa che una CME veloce può raggiungere e assorbire una più lenta che la precede, accumulando una energia immensa. Quando queste nuvole di plasma energetico colpiscono il campo magnetico terrestre, generano una tempesta geomagnetica di grande intensità.

La macchia solare AR3664 è il fulcro di questa attività. Cresciuta rapidamente in dimensioni e attività, questa regione del sole sta rilasciando ripetutamente flussi di plasma ad alta energia verso la Terra. Studi precedenti hanno dimostrato che eventi simili hanno causato significativi danni tecnologici e blackout prolungati.

Gli operatori delle reti elettriche sono quindi in stato di allerta massima, pronti a implementare misure di emergenza per proteggere l’infrastruttura vitale.

L’impatto sulle tecnologie e la preparazione

I problemi che una tempesta G4 può causare non sono limitati ai meri disagi. I sistemi di controllo della tensione possono andare in tilt, con la conseguente possibilità di blackout estesi. I satelliti, cruciali per la nostra infrastruttura di comunicazione e osservazione, possono subire danni irreparabili a causa delle intense radiazioni.

Inoltre, i sistemi di navigazione radio e satellitare, essenziali per tutto, dall’aviazione al trasporto marittimo, potrebbero essere gravemente compromessi.

Le istituzioni preposte alla sicurezza spaziale stanno lavorando alacremente per monitorare e prevedere questi fenomeni per mitigare i possibili impatti. Modelli avanzati di previsione e una rete globale di monitoraggio sono costantemente aggiornati per fornire le informazioni più precise possibili a governi e aziende.

Nonostante queste misure, la natura imprevedibile del meteo spaziale rende tali tempeste una sfida significativa per la nostra società tecnologicamente avanzata.

La bellezza celeste: aurore causate dalla tempesta

Nonostante i potenziali pericoli, le tempeste geomagnetiche come questa offrono anche uno spettacolo naturale mozzafiato: l’aurora boreale.

Questi fenomeni luminosi si verificano quando le particelle energetiche solari interagiscono con l’atmosfera terrestre, illuminando il cielo notturno con vivide cortine di verde, viola e rosso.

Le previsioni attuali suggeriscono che, se le condizioni lo permetteranno, gli abitanti delle medie latitudini in Europa e Nord America potrebbero avere l’opportunità unica di osservare queste luci.

Le aurore, pur essendo un fenomeno abituale nelle regioni polari, sono rare più a sud. Tuttavia, la forza di questa tempesta potrebbe portarle visibili ben oltre i loro confini usuali, offrendo uno spettacolo celestiale a milioni di persone.

Questo evento non solo offre un’opportunità per apprezzare la naturale bellezza del nostro universo, ma serve anche come un potente promemoria della nostra interconnessione con il vasto cosmo.