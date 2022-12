Philips one blade, la rasatura è un’espressione di stile per gli uomini italiani

Analizzando le abitudini che caratterizzano gli uomini italiani, Philips ha unito tutte le caratteristiche dei trend studiati in un nuovo prodotto, pronto plasmare il futuro del grooming maschile, Philips One Blade 360 è ora disponbile e pronto a dare una visione diversa sulla cura del proprio corpo.

La ricerca di Philips OneBlade rivela cinque trend che plasmeranno il futuro del grooming maschile

Espressione di stile, cura del corpo, delicatezza, semplicità e gender neutrality, le tendenze evidenziate:

• Per 7 uomini su 10 la rasatura aiuta ad esprimere il proprio stile personale.

• L’83% pensa al grooming come ad una forma di cura di sé, il 68% fa leva sullo shaving per sentirsi più attraente.

• Il 69% preferisce usare prodotti delicati per la pelle.

• Il 78% considera la facilità d’utilizzo al di sopra di ogni altra cosa nella scelta di un nuovo prodotto.

• Il 59% è a proprio agio nell’utilizzo di prodotti per la rasatura neutri dal punto di vista del genere, mentre il 39% non ha problemi ad acquistare prodotti femminili per uso personale.

Royal Philips, leader mondiale nelle tecnologie per la salute, ha analizzato le abitudini di rasatura degli uomini di età compresa tra i 18 e i 40 anni in sei Paesi europei. I dati rivelano un crescente spostamento dello shaving da ‘compito funzionale’ a mezzo di ‘stile ed espressione’.

La ricerca rivela un profondo cambiamento culturale che sta impattando il settore del grooming maschile in tutta Europa: la rasatura è ora vista dalle generazioni più giovani come un modo importante per esprimere ed elevare il proprio stile, nonché come un metodo di auto-espressione, cura di sé e persino indulgenza, sfidando l’immagine iper-maschile del settore.

Come per il resto d’Europa, per gli italiani la rasatura rimane parte integrante della routine maschile. I dati confermano che gli uomini intervistati si radono il viso almeno una volta alla settimana – il 57% si rade anche quando rimane a casa per lunghi periodi di tempo. È interessante notare come la ricerca riveli che il 70% degli italiani di età compresa tra i 18 e i 40 anni si rada per esprimere il proprio stile personale, mentre il 58% ritiene che la rasatura sia un’azione necessaria.

La stragrande maggioranza degli italiani intervistati (83%) vede la rasatura come una forma di cura di sé, mentre per quasi 7 uomini su 10 aumenta la propria sicurezza. Inoltre, il 68% rivela che li fa sentire maggiormente attraenti, il 76% che li aiuta a mantenere il proprio “look”.

Gli uomini più giovani si radono per esprimere ed elevare il proprio stile

Il 70% degli europei intervistati afferma che la rasatura permette loro di esprimere il proprio stile personale, percentuale che resta invariata anche tra gli uomini italiani, mentre il 78% ritiene che li aiuti a mantenere il proprio ‘look’ (76% in Italia). Questi dati dimostrano che ci troviamo di fronte ad una svolta, dove espressione, fluidità e colore sono importanti nella comunicazione dei brand grooming. In generale, l’industry dello shaving maschile si sta indirizzando verso messaggi più giocosi e si sta spostando verso approcci più inclusivi, posizionando il mondo del grooming maschile come uno spazio sicuro per un maggior numero di uomini. Inoltre, è interessante notare che il 56% degli intervistati sia maggiormente influenzato dalle preferenze dei partner quando si tratta del proprio stile di shaving personale (54% tra gli italiani).

La rasatura è diventata un rituale di cura di sé per migliorare l’aspetto fisico e l’umore

I risultati rivelano che l’84% degli intervistati considera la rasatura come una forma di cura di sé (83% in Italia), mentre il 52% afferma che la rasatura è una parte della routine quotidiana che ha piacere di svolgere (45% tra gli italiani). I rituali individuali hanno invece un impatto più ampio sul modo in cui gli uomini si sentono: il 64% ritiene che la rasatura aumenti la propria fiducia e il 77% che migliori il loro aspetto (percentuali invariate anche tra gli italiani). Queste cifre rivelano che gli uomini di oggi sono sempre più informati sui prodotti e sulle tecniche che utilizzano, dimostrando maggiore consapevolezza verso la rasatura. In questo contesto anche l’industry sta cambiando la narrazione passando dall’utilizzo di messaggi che sottolineano la mascolinità a rituali più ‘slow’.

Gli uomini più giovani e il settore danno priorità a comfort, cura e delicatezza

Il 71% degli uomini intervistati a livello europeo preferisce usare prodotti delicati per la pelle, percentuale che scende al 69% tra gli italiani; quindi, stiamo assistendo ad una maggiore attenzione verso delicatezza e cura in tutto il settore, che si sta spostando verso un’idea più ampia di stile. Invece di considerare il maschile come l’opposto del femminile, il settore del grooming sta eliminando le barriere d’accesso e si sta concentrando maggiormente sulla promozione di una cura a lungo termine. Un esempio è Philips OneBlade 360. L’innovativa lama a 360 gradi si flette in tutte le direzioni per adattarsi alle curve del viso dell’utente, consentendo un contatto costante con la pelle senza che la lama la tocchi direttamente, rendendo l’utilizzo facile e confortevole.

Gli uomini puntano a semplicità di utilizzo ed efficacia dei prodotti scelti

I risultati mostrano che il 78% degli uomini intervistati – percentuale che rimane invariata anche tra gli italiani – considera la facilità d’utilizzo al di sopra di ogni altra cosa nella scelta di un nuovo prodotto, rendendo Philips OneBlade 360 lo strumento perfetto. Progettato per lo styling del viso, infatti, Philips OneBlade 360 consente agli utenti di rifinire e radere facilmente qualsiasi lunghezza.

Oltre a dare la priorità alla facilità d’uso, il 73% degli intervistati – sia in Europa che in Italia – tende ad attenersi ai prodotti che già conosce e che gli piacciono; il 53% dedica del tempo alla ricerca di diverse opzioni prima di effettuare un acquisto (percentuale che sale al 56% tra gli uomini italiani), mentre il 62% acquista prodotti basati sul proprio tipo di pelle o di capelli (67% degli italiani). Da questi dati emerge l’importanza della semplicità nella rasatura combinata a piacere ed efficacia.

Il futuro della rasatura è più neutrale dal punto di vista del genere

Sebbene la cura del corpo maschile sia stata tradizionalmente ritratta come iper-mascolina, con un’enfasi sulla forza fisica e sulla durezza, il settore sta iniziando a vedere una decostruzione delle norme di genere. Il futuro della cura del corpo e dello stile dell’uomo va verso una definizione più ‘soft’ di maschile. Questa tendenza è guidata e abbracciata dagli uomini più giovani: in Italia il 59% degli intervistati ha dichiarato di sentirsi a proprio agio nell’uso di prodotti per la rasatura di genere neutro, mentre il 39% si sente a proprio agio nell’acquistare prodotti femminili per uso personale.

Tuttavia, è evidente che c’è ancora del lavoro da fare: nel Bel Paese, il 47% afferma di non sentirsi rappresentato dalla categoria del grooming maschile e che permangono stigmatizzazioni nei confronti di patologie come la calvizie (43%). Inoltre, gli uomini italiani sostengono che la cura del proprio aspetto e l’utilizzo di prodotti per la pelle non siano considerate azioni maschili, rispettivamente per il 36% e il 33% degli intervistati.

“I risultati della nostra ricerca e le tendenze che abbiamo scoperto rivelano che le giovani generazioni hanno un altro modo di vivere il grooming, più accessibile e rappresentativo degli uomini di oggi. Crediamo che queste tendenze vedranno la percezione della rasatura maschile spostarsi verso un luogo in cui gli uomini si sentiranno più a proprio agio ad esprimere il proprio stile personale e concedersi un po’ di cura di sé”, afferma Simone Marcucci, Media, PR & Influencer Marketing Manager – Philips Personal Health Italia, Israele e Grecia. “In Philips crediamo che le persone debbano essere in grado di abbracciare la propria individualità in modo da poter essere ciò che vogliono, quando vogliono. È per questo che i nostri team di innovazione continuano a sviluppare strumenti che consentono agli uomini di esprimere ed elevare il proprio stile e di trovare il look più adatto a loro”.

Philips OneBlade 360: rifinitura e rasatura senza sforzo

L’espressione di sé e lo stile sono in prima linea nella tecnologia e nell’innovazione di Philips OneBlade 360. Progettato per lo styling del viso e del corpo, l’esclusiva tecnologia permette di radere, regolare e rifinire la barba di qualsiasi lunghezza. L’innovativa lama 360 si adatta facilmente ad ogni curva del viso, del collo e della mascella, per arrivare anche ai peli più difficili da raggiungere con un minor numero di passate e un maggiore comfort. OneBlade garantisce inoltre una rasatura facile e confortevole grazie al rivestimento scorrevole e alle punte arrotondate. Inoltre, la sua tecnologia di rasatura è dotata di una lama dai movimenti estremamente rapidi (12.000 tagli al minuto) ed è quindi efficace anche sui peli più lunghi.

Metodologia

La ricerca è stata condotta online nel luglio 2022. Sono stati intervistati 3.008 uomini di età compresa tra i 18 e i 40 anni che si radono regolarmente in Germania, Francia, Italia, Regno Unito, Paesi Bassi e Belgio. I dati della ricerca quantitativa sono stati combinati con l’analisi semiotica, che ha analizzato gli spunti visivi e linguistici attraverso media, brand e social media, per identificare i cambiamenti emergenti nella categoria della cura e dello stile maschile.

Royal Philips

Philips è un’azienda leader nel settore dell’Health Technology, focalizzata sul miglioramento della salute e del benessere delle persone e sulla possibilità di ottenere risultati significativi in tutto l’iter di cura, il cosiddetto Continuum of Care, dalla promozione di stili di vita sani alla prevenzione, dalla diagnosi al trattamento, fino all’assistenza domiciliare. Philips utilizza tecnologie all’avanguardia e mette a disposizione le proprie competenze cliniche, oltre che la conoscenza di clienti e consumatori, per offrire soluzioni integrate e per rendere il mondo più sano e sostenibile attraverso l’innovazione.

Con sede nei Paesi Bassi, l’azienda è leader nella diagnostica per immagini, nella terapia guidata da immagini, nel monitoraggio dei pazienti e nell’informatica sanitaria. Philips ha generato nel 2021 un fatturato di 17,2 miliardi di euro e impiega circa 78.000 dipendenti con vendite e servizi in più di 100 paesi.

