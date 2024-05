TCL annuncia il TV QD-Mini LED più grande al mondo ed il tablet con tecnologia NXTPAPER

TCL annuncia il TV QD-Mini LED più grande al mondo e le nuove serie TV 2024. Durante l’evento Time to Go Big, TCL ha presentato la sua nuova linea di prodotti per il 2024: i consumatori potranno godere di un’esperienza visiva eccezionale e coinvolgente in vista anche dei prossimi grandi eventi sportivi Durante l’evento “Time to Go Big” di TCL, che si è tenuto oggi a Milano nella cornice della Dream Factory, spazio di design unico ed eclettico, TCL rafforza la propria posizione nell’home entertainment presentando le ultime serie di TV, destinate a offrire un’esperienza migliore e più coinvolgente ai gamer, agli appassionati di sport e agli amanti del cinema, con schermi extra-large, immagini eccezionali e una qualità audio impareggiabile.

Tecnologie di splay di nuova generazione per prestazioni visive rivoluzionarie

TCL, leader nel campo dei Mini LED, presenta ora con orgoglio la propria tecnologia di sesta generazione, caratterizzata da importanti miglioramenti rispetto alle serie precedenti. Ancora una volta, l’ultimo schermo QD-Mini LED batte ogni record, con fino a 20.000 zone local dimming, che portano alla straordinaria luminosità di picco di 5.000 nit, per immagini HDR ancora più ricche e realistiche. I TCL Mini LED di sesta generazione sono caratterizzati da un contrasto elevato e preciso, neri profondi con dettagli estremamente definiti e una migliore uniformità.

Il complemento perfetto alla tecnologia Mini LED è quella TCL Quantum Dot Pro. I TV QLED Pro di TCL utilizzano un nuovo materiale a cristalli quantici che li rende più duraturi nel tempo.

L e nuove serie TV 2024 di TCL : il TV QD-Mini LED da 115 pollici

A far da protagonista è il TV 115X955 Max, un TV QD-Mini LED con una diagonale da ben 115 pollici con Google TV e sistema audio Onkyo 6.2.2. Grazie alla combinazione di tecnologia Mini LED con oltre 20.000 zone, pannello a 144Hz e luminosità di picco 5000nit, questo televisore segna l’inizio di una nuova epoca offrendo contrasti estremamente precisi, immagini HDR ricche e nitide su uno schermo di dimensioni mai viste prima. Grazie alle soluzioni Game Master Pro 3.0, HDMI 2.1, ALLM, FreeSync Premium Pro, TCL Game bar, Game Accelerator a 240 Hz[1] e tutti gli ultimi formati HDR supportati, questo TV TCL Mini LED è il miglior compagno per godersi tutti i film HDR, lo streaming, lo sport e i giochi.

Il ritorno dei 98 pollici

Fra i TV che riflettono al meglio la volontà di TCL di rendere l’esperienza cinema e gioco sempre più appassionante, non possono mancare i recenti modelli delle serie C65 e C85, amati dal pubblico per le dimensioni esclusive dello schermo e il design particolarmente moderno ed elegante.

Grazie alla Quantum Dot Technology, il TV TCL C65 98 pollici è in grado di mostrare e riprodurre in maniera realistica oltre 1.000.000.000 di tonalità di colori vibranti e precisi, offrendo una gamma cromatica fino al 95% secondo lo standard DCI-P3. Il display cristallino dà vita agli ambienti digitali in modo inimmaginabile, avvolgendo completamento lo sguardo dello spettatore, come se fosse al cinema. Inoltre, questo TV combina la potenza dell’Hi-Fi 2.1 CH di ONKYO. Questa tecnologia permette di immergersi nell’accattivante suono stereo e nei bassi fragorosi, catturando ogni dettaglio come se ci si trovasse a un’esibizione di una band dal vivo.

Il TV QD-Mini LED 98C855 è un capolavoro visivo che presenta immagini sorprendentemente vivide con colori realistici e un rapporto di contrasto ultraelevato. Dotato di ben 2304 zone di local dimming che consentono di controllare la luce a livello di pixel, offre dettagli favolosi e realistici, che in genere sono visibili solo a occhio nudo. Dotato dell’ultimo sistema audio ONKYO 2.2.2 120W Hi-Fi, il TV è in grado di direzionare il suono tramite i diversi speaker posti a 360°, per la migliore esperienza della tecnologia DTS Virtual:X.

Le gamme per tutti: il QLED PRO e il 4K HDR

Altra scelta vincente per i consumatori è rappresentata dal TV 4K QD-Mini LED della Serie TCL C85, disponibile in tagli da 85”, 75”, 65”. Fino a 2.160 zone local dimming, pannello a 144Hz, luminosità di picco 3500nit e Game Master Pro 3.0, questo Google TV è in grado di soddisfare qualsiasi necessità di intrattenimento.

Nella categoria QLED, la serie C65, dotata di pannello QLED PRO e sistema audio Onkyo con subwoofer integrato, è disponibile in tagli da 85”, 75”, 65”, 55”, 50”, 43” e in versione con local dimming nella serie C65 PRO 75”, 65”, 55”.

Per soddisfare al meglio le esigenze dei gamer, sia la serie C65, sia la serie C65 Pro sono dotate di Game Master 3.0 e Game Accelerator in Full HD a 120Hz3 (a 240Hz per il 98”), oltre a supportare i più recenti formati HDR.

La gamma 4K Ultra HD di TCL rappresenta l’opzione perfetta per chi cerca un intrattenimento di qualità a un prezzo conveniente. La serie TCL P75, disponibile in tagli da 75”, 65”, 55”, 50”, 43”, è dotata di nanotecnologia Wide Color Gamut per immagini dai colori vibranti e realistici. Dotata di Google TV e controllo vocale Google Assistant integrato, questa Serie sfrutta anche le tecnologie Game Master 3.0 e il Game Accelerator a 120Hz, che garantiscono un’esperienza di gioco estremamente veloce e fluida.

Vivi le emozioni degli Azzurri con TCL

In quanto grande appassionata di sport, TCL ha ampliato le sue partnership in ambito sportivo in Europa e nel mondo. TCL sponsorizza diverse squadre ed eventi di primo piano in una serie di campionati competitivi di diversi sport. Le sponsorizzazioni locali gettano le basi per un impegno ancora più forte da parte di TCL nel fornire ai consumatori e ai partner esperienze sportive e di intrattenimento di alta qualità. Prima fra tutte, la rinnovata partnership con la FIGC, che vedrà TCL a fianco di tutte le Nazionali Italiane di calcio.

Scopri il futuro con TCL: Time to Go Big

TCL svela i suoi prodotti di punta durante l’evento “Time to Go Big”, dalla Serie 50 alla tecnologia NXTPAPER, accompagnati da rivoluzionari occhiali smart che combinano AI e AR

L’evento “Time to Go Big” di TCL a Milano presso la Dream Factory offre un’opportunità unica per conoscere il futuro dell’intrattenimento e della tecnologia. Presenta un mix di design innovativo e tecnologie intelligenti che testimoniano l’impegno di TCL nel proporre soluzioni avanzate per un mondo sempre più connesso. Durante l’evento, i visitatori potranno scoprire i prodotti di punta, che non solo ridefiniscono l’esperienza di connessione, ma anticipano anche le tendenze future.

TCL 40 NXTPAPER vanta un display FHD+ da 6,78 pollici, accompagnato da due altoparlanti e audio boom 3D con tecnologia DTS, per un’esperienza audio-visiva coinvolgente ed immersiva. Dotato di una fotocamera selfie ad alta risoluzione da 32MP e di un versatile triplo comparto fotografico posteriore da 50MP, offre la possibilità di scattare foto professionali con una definizione ottimale dei dettagli.

Nella versione 5G, TCL 40 NXTPAPER 5G potenzia la connettività con il velocissimo 5G. Inoltre, il display HD+ da 6,6 pollici e l’interfaccia utente personalizzata NXTPAPER offrono un’esperienza di lettura e visione confortevole, ideale per la gestione del lavoro o per una navigazione rilassata.

Entrambi i modelli vantano una memoria sostanziale, con TCL 40 NXTPAPER dotato di storage da 256GB e RAM da 8GB (espandibile di ulteriori 8GB di RAM virtuale) e TCL 40 NXTPAPER 5G equipaggiato con 256GB di ROM e RAM da 6GB (espandibile di ulteriori 6GB di RAM virtuale), garantendo un multitasking fluido e una produttività elevata.

Il Tablet NXTPAPER 14, arricchito dalla tecnologia ulteriormente avanzata NXTPAPER 3.0, presenta un’innovazione significativa rispetto alla sua versione precedente. L’introduzione dello schermo CPL (Circularly Polarized Light) è il punto di forza principale, ricreando in modo realistico l’emissione, la riflessione e la rifrazione della luce naturale. Dotato di un ampio display da 14.3 pollici di alta qualità con risoluzione 2.4K, il tablet arriverà nel mercato italiano nel corso del 2024.

TCL RayNeo Air 2 XR Glasses: per una realtà estesa e virtuale

RayNeo Air 2 XR

TCL introduce un’esperienza di intrattenimento all’avanguardia con gli innovativi occhiali TCL RayNeo Air 2, che aprono le porte a una dimensione completamente nuova di coinvolgimento visivo. Questi occhiali XR (Realtà Estesa) offrono leggerezza e versatilità, rivoluzionando il settore con tecnologie di punta e offrendo un’esperienza cinematografica ovunque ci si trovi, grazie al campo visivo da 201 pollici, adatto per gaming, film e lavoro. Con un peso distribuito uniformemente e aste regolabili, assicurano comfort per tutto il giorno e, grazie ad un tasso di aggiornamento da 120Hz, un’esperienza di gioco fluida. Il display Micro OLED di Sony permette agli utenti di immergersi in immagini ultra-realistiche e la certificazione Eye Comfort di TÜV Rheinland garantisce una protezione dagli sforzi oculari.