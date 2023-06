Yalla vince il premio della Giuria della Startup Competition del WMF e vola a San Francisco. Assegnati premi anche a Cyrkl e Wallife.

Le sei finaliste della Startup Competition del WMF, la più grande competizione internazionale per startup, si sono sfidate sul Mainstage di fronte al pubblico e giuria proveniente da tutto il mondo. Tra le migliaia di candidature provenienti da tutto il mondo è la startup Yalla a vincere il premio della giuria, aggiudicandosi il Premio offerto da Pegasus Tech Venture: l’accesso alla finale di Startup World Cup, in programma a San Francisco (USA), con un premio in palio di 1 milione di dollari di investimento diretto. Premiate anche la startup ceca Cyrkl e l’italiana Wallife.



Yalla è la startup vincitrice del premio della giuria dell’undicesima edizione della Startup Competition del WMF: volerà a San Francisco (USA) per competere nella Finale di Startup World Cup, per cercare di aggiudicarsi il premio in palio di 1 milione di dollari di investimento diretto. Il premio della giuria è stato messo a disposizione e presentato sul palco principale del WMF da Bill Reichert, Entrepreneur & Venture Capitalist, Partner di Pegasus Tech Ventures.

La finalissima ha avuto luogo nel pomeriggio del 16 giugno sul Mainstage del WMF, in corso alla Fiera di Rimini fino al 17 giugno, davanti ad una platea gremita di partecipanti da oltre 85 Paesi e ha rappresentato il cuore del World Startup Fest, l’evento di riferimento internazionale per startup, scaleup e investitori che ogni anno si tiene nel contesto del WMF e che ha chiamato a sé oltre 1.300 tra startup e investitori da tutto il mondo.

Condotta da Cosmano Lombardo – Founder e CEO di Search On Media Group e ideatore del WMF – e Diletta Leotta, la finale si è svolta tramite una serratissima pitch competition in cui si sono sfidate le sei finaliste PlanetWatch, Functional, Cyrkl, Wallife, Yalla e Flyvbird GmbH su idee innovative in grado di rispondere alle 12 sfide del futuro individuate dal WMF, ed elaborate confrontandosi con gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile ed i criteri ESG: Future of Cities & Communities, Future of Health, Future of Work, Future of Culture & Travel, Future of Food & Agriculture, Future of Learning & Education, Future of Retail & Customer Experience, Future of Marketing, Future of Media & Entertainment, Future of Sports & Events, Future of Finance & Insurance e Future of Life On Planet Earth.

“Anche quest’anno la Startup Competition ha messo in luce progetti innovativi capaci di avere un impatto positivo per la società globale. Siamo felici perchè questo approccio di selezione attraverso le 12 Sfide del Futuro, caratteristico della Startup Competition del WMF, sta evidenziando quanto l’imprenditoria innovativa possa effettivamente essere leva di cambiamento e costruzione di un futuro migliore. Spiega Cosmano Lombardo Founder e CEO di Search On Media Group e ideatore del WMF. “ quest’anno più che mai le candidature sono arrivate da tutto il mondo, a testimoniare il fatto che l’imprenditorialità innovativa, il genio e la creatività al servizio di una società globale sono valori diffusi a tutto il mondo.”

Oltre all’egiziana Yalla, sono state premiate anche la startup ceca Cyrkl, che si è aggiudicata il premio del pubblico – 160.000 euro di premialità messa a disposizione dei partner della startup competition – e l’italiana Wallife, che porta a casa servizi consulenziali dal valore di 15.000 euro messi in palio da Search On Media Group, azienda organizzatrice del WMF. A comporre la giuria della Startup Competition, insieme aBill Reichertdi Pegasus Tech Venture anche partner quali Unicredit Startlab, Seraphim Space Ventures, CRIF, Hubspotfor Startups, Amazon for Startups, Lventure, P101, United Venture, Euratechnologies, UnipolSAI, Poste Italiane, Wurth Elektronik, Alior Bank, NTT Global, Google, Accenture, Digital Magics, Engineering, GSD Venture Studio, Wayra by Telefonica, Go Beyond by Sisal.

Yalla vince il premio della giuria

Yalla è la prima super app nel Medio Oriente e Nord Africa (MENA) pensata per tutte le esigenze finanziarie e non finanziarie quotidiane, in cui l’utente può soddisfare tutte le sue necessità grazie ad un ecosistema completo. Permette di inviare e ricevere denaro, pagare i commercianti online e offline ed effettuare ordini per ogni necessità. Attualmente è disponibile in Egitto e Emirati Arabi Uniti, prossimamente arriverà in Arabia Saudita e Pakistan.

Grazie alla vittoria della Startup Competition, Yalla volerà a San Francisco per vivere in prima persona la Startup World Cup e gareggiare per il premio di 1 milione di dollari in investimento diretto.

Cyrkl vince il premio del pubblico, dal valore di 160.000 euro messo a disposizione dai partner della Startup Competition



Cyrkl nasce con l’idea di concretizzare i principi dell’economia circolare nelle imprese, dall’approvvigionamento delle materie prime alla riduzione e allo smaltimento dei rifiuti. La missione di Cyrkl è infatti quella di aiutare le aziende di tutti i settori produttivi a migliorare la propria sostenibilità, attraverso un efficientamento della gestione dei flussi materici. Con lo sviluppo di un marketplace digitale internazionale, avvicina produttori e riciclatori senza intermediazioni. Questo consente alle aziende di scoprire il vero valore dei propri scarti, favorendo la circolarità dei materiali e l’utilizzo di materie prime seconde e quindi creando di fatto simbiosi industriale.



Wallife vince lo special prize messo a disposizione da Search On Media Group, organizzatrice del WMF

Wallife vuole essere la prima compagnia ad offrire soluzioni di assicurazione verso i rischi derivanti dall’innovazione tecnologica e scientifica. L’azienda opera in tre aree di ricerca: Genetics (assicurazione dell’identità genetica e biologica, con prodotti quali l’assicurazione in caso di trapianto di cellule staminali o la fecondazione assistita), Biometrics (assicurazione dell’identità digitale da furto di credenziali o frodi creditizie, con l’unica polizza in grado di rimborsare i soldi sottratti in modo illecito) e Biohacking (assicurazione della tecnologia impiantata all’interno del corpo umano).

Un’ottica internazionale sull’innovazione: sul Mainstage gli ambasciatori di Svezia, Algeria e Lettonia, Jan Björklund, Abdelkrim Touahria e Solvita Āboltiņa

Sul Mainstage Vito Esposito, Head of Global Partnership del WMF, ha introdotto l’ambasciatore svedese in Italia Jan Björklund e l’ambasciatore algerino Abdelkrim Touahria, chiamati a condividere la propria visione sui temi dell’innovazione, del supporto alle realtà imprenditoriali giovani e in crescita, come le startup.

L’ambasciatore Jan Björklund ha sostenuto fortemente l’importanza della collaborazione tra Svezia e Italia e quanto sia i governi, sia gli investitori giochino un ruolo cruciale nel supportare la spinta innovativa di imprese e ricercatori. Anche l’ambasciatore Abdelkrim Touahria si è dimostrato entusiasta nei confronti dell’apporto dell’innovazione sul piano tecnologico, elemento fondamentale in settori come salute, economia ed energia e ha sottolinato quanto sia stretto il legame con il nostro Paese. Nel corso della mattinata, sempre sul Mainstage, anche Solvita Āboltiņa, Ambasciatore della Lettonia che ha parlato del lavoro svolto dal proprio paese rispetto al sostegno all’innovazione nelle industrie ad alto valore aggiunto attraverso una strategia nota come reindustrializzazione intelligente.

Imprenditorialità innovativa tra i temi cardine del WMF – We Make Future

Il tema dell’imprenditorialità innovativa assume quindi nuovamente un ruolo centrale al WMF 2023 e al World Startup Fest, in questa edizione più che mai ricco di opportunità di networking, incontri B2B e momenti di approfondimento e confronto che trovano spazio sui numerosi stage, tra cui lo Startup Stage e lo Startup Showcase: in questi spazi, migliaia di startup provenienti da tutto il mondo hanno l’occasione di condividere i loro progetti imprenditoriali innovativi con i principali attori dell’ecosistema dell’Open Innovation, confermando ancora una volta il WMF come luogo d’incontro perfetto per il settore e come attore fondamentale per la creazione di un Futuro innovativo.

