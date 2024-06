WMF 2024: oltre 70.000 le presenze da 90 Paesi Successo Senza Precedenti per l’Innovazione Globale

Il WMF – We Make Future, la fiera internazionale e festival sull’innovazione AI Tech & Digital organizzato da Search On Media Group, ha concluso l’edizione 2024 con risultati straordinari, registrando oltre 70.000 presenze da 90 Paesi. Tenutasi per la prima volta a Bologna, la manifestazione ha dimostrato di essere un punto di riferimento globale per il settore dell’innovazione. Con più di 700 espositori, 3.000 startup e open innovation stakeholder, e oltre 1.000 speaker su 90 stage formativi, il WMF 2024 ha offerto una piattaforma di incontro e scambio per innovatori, professionisti e istituzioni, confermandosi come un epicentro di opportunità e sviluppo futuro. Gli argomenti trattati hanno spaziato dall’intelligenza artificiale al tech transfer, dall’aerospace alla sostenibilità, coinvolgendo figure di rilievo come Enrico Mentana e Milena Gabanelli. Supportato da MAECI e ICE, il WMF ha consolidato la sua posizione di rilievo nel panorama internazionale dell’innovazione.

Oltre 70.000 Presenze da 90 Paesi: Un Successo di Portata Globale

L’edizione 2024 del WMF ha segnato un nuovo record di presenze, con oltre 70.000 partecipanti provenienti da 90 Paesi diversi. Questo straordinario afflusso di visitatori ha sottolineato l’importanza globale della manifestazione, che si è affermata come piattaforma imprescindibile per l’innovazione e la tecnologia.

La scelta di Bologna come nuova sede si è rivelata vincente, permettendo a più di 700 espositori e sponsor di mostrare le loro innovazioni e ai 3.000 startup e open innovation stakeholder di presentare i loro progetti.

La varietà degli espositori ha garantito una panoramica completa delle tendenze e delle tecnologie emergenti, offrendo un’occasione unica di networking e confronto.

I Temi Principali: Intelligenza Artificiale, Sostenibilità e Creator Economy

Il WMF 2024 ha esplorato una vasta gamma di temi cruciali per il futuro dell’innovazione. L’intelligenza artificiale ha occupato un posto di rilievo, con interventi di esperti come Nestor Maslej e Alec Ross che hanno illustrato le ultime tendenze e applicazioni di questa tecnologia.

La sostenibilità è stata un altro tema centrale, con discussioni su come le tecnologie possono contribuire a un futuro più verde e sostenibile. La creator economy ha suscitato grande interesse, con analisi su come i creatori di contenuti possono sfruttare le piattaforme digitali per monetizzare le loro competenze e creare nuove opportunità di business.

Questi argomenti, trattati da oltre 1.000 speaker, hanno offerto ai partecipanti una visione completa delle sfide e delle opportunità del settore.

La Partecipazione Istituzionale: Un Incontro tra Governo, Aziende e Società Civile

Il successo del WMF 2024 è stato ulteriormente rafforzato dalla partecipazione di oltre 130 rappresentanti istituzionali, tra cui il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e il Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. Questi interventi hanno evidenziato l’importanza di un dialogo tra istituzioni, aziende e società civile per promuovere l’innovazione.

Il GovTech Summit ha fornito una piattaforma per discussioni approfondite su temi come la protezione dei dati e l’intelligenza artificiale, coinvolgendo rappresentanti di alto livello della Commissione Europea e di big tech come Open AI e Google.

Questi incontri hanno favorito la creazione di nuove sinergie e collaborazioni tra i diversi attori del settore.

Innovazione e Cultura: Il Mainstage del WMF

Il Mainstage del WMF è stato il cuore pulsante della manifestazione, ospitando momenti di grande impatto culturale e di scoperta tecnologica. Gli interventi di esperti come Emma Redmond di Open AI e le performance artistiche del gruppo di ballerini sordi The Silent Beat hanno offerto ai partecipanti un’esperienza unica e coinvolgente.

Tra i temi trattati sul Mainstage, la robotica con ErgoCub e la legalità con la giornalista Floriana Bulfon hanno suscitato particolare interesse, dimostrando come l’innovazione possa influenzare vari aspetti della società.

Le discussioni sulla sostenibilità e l’accessibilità hanno completato il quadro, mostrando come le tecnologie possono contribuire a un futuro più inclusivo e sostenibile.

Un Riferimento per la Formazione AI & Digital Tech e le startup

Il WMF si è confermato un evento di riferimento per la formazione nel settore AI & Digital Tech, con oltre 700 interventi formativi offerti durante la tre giorni. Gli stage formativi, tradotti in 10 lingue, hanno coperto una vasta gamma di argomenti, dall’aerospace al digital marketing, dalla cybersecurity all’open innovation.

La partecipazione di esperti di calibro internazionale, come Matt Navarra e Jean Gabriel Ganascia, ha garantito un elevato livello di qualità e approfondimento.

La formazione è uno dei pilastri valoriali del WMF, e anche quest’anno ha giocato un ruolo centrale, confermando l’evento come punto di riferimento per lo sviluppo del settore AI & Digital Tech a livello globale.