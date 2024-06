Nuovo Programma di Accelerazione AI Europeo finanziato da Meta

Meta, Hugging Face e Scaleway: Nuovo Programma di Accelerazione AI per le Startup Europee

Meta, in collaborazione con Hugging Face e Scaleway, ha recentemente annunciato un nuovo programma di accelerazione dedicato alle startup europee nel campo dell’intelligenza artificiale. Questo programma mira a integrare i foundation model aperti nei prodotti delle startup selezionate, fornendo loro accesso a risorse all’avanguardia e supporto tecnico avanzato. Le startup possono candidarsi fino al 16 agosto 2024 per partecipare al programma, che avrà sede presso STATION F a Parigi, uno dei più grandi campus per startup al mondo.

Meta, Hugging Face e Scaleway hanno unito le forze per lanciare un ambizioso programma di accelerazione dedicato alle startup europee che operano nel settore dell’intelligenza artificiale. Questo nuovo programma, denominato “AI Startup Program,” rappresenta un’opportunità unica per le startup di accedere a modelli open source e a risorse tecniche avanzate, con l’obiettivo di favorire l’innovazione e la crescita tecnologica nel continente europeo. Il programma è aperto alle candidature fino al 16 agosto 2024 e offrirà supporto a cinque startup selezionate, aiutandole a sviluppare e integrare soluzioni di intelligenza artificiale all’interno dei loro prodotti e servizi.

Le startup partecipanti avranno la possibilità di collaborare con esperti di Meta, Hugging Face e Scaleway, beneficiando dell’accesso a strumenti e piattaforme di apprendimento automatico di ultima generazione. Il programma si svolgerà presso STATION F a Parigi, il più grande campus per startup al mondo, e sarà supportato dall’incubatore HEC. Questa iniziativa non solo mira a potenziare l’ecosistema delle startup europee, ma anche a promuovere l’adozione di modelli open source, contribuendo così al progresso tecnologico e all’innovazione nel campo dell’intelligenza artificiale.

Meta ha una lunga storia di supporto all’innovazione aperta nell’ambito dell’intelligenza artificiale, e questo nuovo programma di accelerazione rappresenta un ulteriore passo avanti nella sua missione di promuovere soluzioni tecnologiche accessibili e avanzate. Hugging Face, una piattaforma open source gestita dalla community, e Scaleway, leader europeo del cloud computing, sono partner ideali in questa iniziativa, grazie alla loro esperienza e alle loro risorse tecnologiche. Insieme, queste tre realtà stanno creando un ecosistema favorevole per le startup che desiderano innovare e crescere nel settore dell’intelligenza artificiale.

L’AI Startup Program: Opportunità e Innovazione

L'”AI Startup Program” rappresenta un’importante opportunità per le startup europee che desiderano accelerare lo sviluppo dei loro prodotti basati su intelligenza artificiale. Le startup selezionate avranno accesso a risorse avanzate, tra cui modelli open source, supporto tecnico e infrastrutture di calcolo all’avanguardia fornite da Scaleway. Questo programma mira a promuovere l’adozione di soluzioni di intelligenza artificiale aperte, favorendo così la crescita e l’innovazione all’interno dell’ecosistema europeo.

Meta, con la sua esperienza decennale nell’innovazione aperta, ha collaborato con Hugging Face e Scaleway per creare un ambiente di supporto che consenta alle startup di prosperare. Hugging Face, noto per la sua piattaforma di modelli e strumenti di apprendimento automatico open source, fornirà alle startup l’accesso a una vasta gamma di risorse tecnologiche. Scaleway, dal canto suo, metterà a disposizione la sua potente infrastruttura di calcolo, composta da migliaia di GPU NVIDIA H100, per supportare le esigenze di calcolo delle startup.

Le startup partecipanti riceveranno anche supporto tecnico da parte dei ricercatori del FAIR (Fundamental Artificial Intelligence Research) di Meta, che offriranno consulenza e assistenza nello sviluppo di soluzioni di intelligenza artificiale. Questo supporto tecnico, combinato con l’accesso alle risorse di Hugging Face e Scaleway, permetterà alle startup di sviluppare e implementare soluzioni innovative in modo rapido ed efficiente.

Il programma si concentrerà su startup che stanno sviluppando progetti basati su foundation model aperti o che dimostrano l’intenzione di integrare tali modelli nei loro prodotti e servizi. Una giuria di esperti di Meta, Hugging Face e Scaleway selezionerà le startup partecipanti, valutando le loro proposte in base a criteri di innovazione, fattibilità e impatto potenziale. Le startup selezionate avranno l’opportunità di partecipare a sessioni di mentoring, workshop e altre attività formative, finalizzate a potenziare le loro competenze e a favorire la crescita del loro business.

Successi e Testimonianze della Prima Edizione

Il nuovo “AI Startup Program” segue il successo della prima edizione del programma di accelerazione di Meta, annunciato nel novembre del 2023. Questa prima edizione ha supportato diverse startup emergenti, contribuendo alla loro crescita e allo sviluppo di soluzioni innovative nel campo dell’intelligenza artificiale. Tra le startup che hanno partecipato alla prima edizione vi sono Pollen Robotics, Fringuant e Qevlar AI, che hanno beneficiato dell’accesso ai modelli Llama e Segment Anything di Meta, oltre che delle risorse tecniche e del supporto di Hugging Face e Scaleway.

Pollen Robotics, ad esempio, ha utilizzato i modelli Llama per sviluppare una piattaforma di robotica open source, che ha attirato l’attenzione di investitori e partner commerciali. Fringuant, una startup che sviluppa tecnologie per la scansione del corpo, ha sfruttato le risorse del programma per migliorare i suoi servizi rivolti ai rivenditori di articoli di abbigliamento. Qevlar AI, specializzata in cybersecurity, ha potenziato le sue soluzioni di sicurezza informatica grazie all’accesso ai modelli e alle risorse tecniche del programma.

Questi successi testimoniano l’impatto positivo che il programma di accelerazione di Meta ha avuto sulle startup partecipanti, promuovendo l’innovazione e la crescita all’interno dell’ecosistema europeo dell’intelligenza artificiale. La nuova edizione del programma si propone di replicare e ampliare questi successi, offrendo ancora più risorse e supporto alle startup europee.

Le testimonianze dei partecipanti alla prima edizione del programma sottolineano l’importanza del supporto tecnico e delle risorse messe a disposizione da Meta, Hugging Face e Scaleway. Le startup hanno evidenziato come l’accesso a modelli open source, infrastrutture di calcolo avanzate e mentoring esperto abbia contribuito in modo significativo alla loro crescita e allo sviluppo dei loro prodotti. Il nuovo “AI Startup Program” mira a continuare su questa strada, offrendo ancora più opportunità alle startup europee di innovare e prosperare nel settore dell’intelligenza artificiale.

Il lancio del nuovo “AI Startup Program” da parte di Meta, Hugging Face e Scaleway rappresenta un’importante iniziativa per il futuro dell’innovazione nel campo dell’intelligenza artificiale in Europa. Questo programma non solo offre alle startup l’opportunità di accedere a risorse avanzate e supporto tecnico, ma promuove anche l’adozione di modelli open source, favorendo così una crescita inclusiva e sostenibile dell’ecosistema tecnologico europeo.

Le startup selezionate per il programma avranno la possibilità di lavorare con esperti di Meta, Hugging Face e Scaleway, beneficiando del supporto e delle risorse necessarie per sviluppare soluzioni innovative e competitive. Il programma si svolgerà presso STATION F a Parigi, un ambiente dinamico e stimolante che favorisce la collaborazione e l’innovazione. Le candidature sono aperte fino al 16 agosto 2024 e le startup interessate sono incoraggiate a presentare le loro proposte attraverso il sito web del programma.

Meta, con la sua lunga storia di innovazione aperta, continua a guidare lo sviluppo di soluzioni di intelligenza artificiale avanzate e accessibili. Hugging Face e Scaleway, con le loro competenze tecniche e le loro risorse, sono partner ideali in questa iniziativa, contribuendo a creare un ecosistema favorevole per le startup europee. Insieme, queste tre realtà stanno lavorando per promuovere l’adozione di soluzioni di intelligenza artificiale aperte e per favorire la crescita e l’innovazione nel settore tecnologico europeo.

In conclusione, il nuovo “AI Startup Program” rappresenta un’importante opportunità per le startup europee di accedere a risorse avanzate, supporto tecnico e un ambiente di collaborazione stimolante. Questo programma contribuirà a promuovere l’innovazione e la crescita nel settore dell’intelligenza artificiale, rafforzando l’ecosistema tecnologico europeo e favorendo lo sviluppo di soluzioni avanzate e competitive. Le startup interessate sono incoraggiate a presentare le loro candidature entro il 16 agosto 2024 per partecipare a questa iniziativa di accelerazione unica e promettente.