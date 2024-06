Italian Founders Fund: i 100 imprenditori italiani che cambieranno l’innovazione digitale delle Startup

Fondi di Investimento e Innovazione: Il Ruolo di Italian Founders Fund nel Futuro Digitale Italiano

Nel contesto della crescente digitalizzazione e dell’innovazione tecnologica, l’Italia ha visto l’emergere di numerose iniziative mirate a supportare l’ecosistema delle startup. Un contributo significativo in questa direzione proviene dall’Italian Founders Fund (IFF), un fondo di Venture Capital unico nel suo genere, nato da imprenditori italiani per sostenere nuovi imprenditori. Con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro e un obiettivo di raccolta a 60 milioni, l’IFF rappresenta una svolta cruciale per il panorama imprenditoriale italiano. Questa iniziativa, guidata da Lorenzo Franzi, mira a potenziare l’innovazione nel Paese attraverso la forza della comunità imprenditoriale. In questo articolo, esploreremo le dinamiche, gli obiettivi e l’impatto potenziale dell’IFF, analizzando le testimonianze dei suoi promotori e i primi risultati ottenuti.

Un Fondo di Venture Capital Creato da Imprenditori per Imprenditori

Il cuore pulsante dell’Italian Founders Fund risiede nella sua struttura e nella sua filosofia. A differenza dei tradizionali fondi di investimento, l’IFF è stato ideato e sostenuto da imprenditori italiani di diverse generazioni, esperienze e competenze. Questo approccio partecipato e collaborativo garantisce un supporto non solo finanziario, ma anche operativo e strategico alle startup beneficiarie.

Tra i nomi di spicco che hanno aderito al progetto troviamo Luca Ferrari (Bending Spoons), Luca Foresti (Santagostino), Simone Mancini (Scalapay), Paolo De Nadai (WeRoad), Giada Zhang (Mulan Group), David Dattoli (Talent Garden) e Fabio Troiani (Bip).

Questi imprenditori, insieme a una ventina di family office e professionisti dell’ecosistema italiano, apportano al fondo non solo capitale, ma anche un vasto network di conoscenze e competenze. Il risultato è un ecosistema che non solo finanzia, ma nutre e guida le startup nel loro percorso di crescita.

La Strategia di Investimento dell’Italian Founders Fund

L’IFF adotta una strategia di lead investor, focalizzandosi principalmente su investimenti in fase pre-seed e seed. Questa fase è cruciale per le startup, poiché rappresenta il momento in cui le idee innovative necessitano di supporto per trasformarsi in realtà concrete.

L’IFF si distingue per il suo approccio metodico e informato, grazie alla partecipazione attiva dei founder-investitori nel processo di segnalazione delle opportunità di investimento e di analisi delle startup target.

La collaborazione tra i membri del fondo e le startup non si limita alla fase di investimento. I founder-investitori offrono competenze, esperienze e un network di contatti, creando un ambiente di supporto continuo che facilita il superamento delle sfide tipiche delle startup.

Inoltre, l’IFF funge da porta di accesso privilegiata per i fondi internazionali interessati a investire nel mercato italiano, promuovendo così una maggiore sinergia tra l’ecosistema imprenditoriale italiano e quello globale.

I Primi Investimenti e Risultati

L’Italian Founders Fund ha già finalizzato i primi due investimenti, dimostrando la sua capacità di attrarre e supportare startup innovative. Uno di questi è JetHR, una tech company nata per semplificare la gestione del personale e che ha rapidamente raggiunto risultati significativi, come il più grande pre-seed round in Italia con la partecipazione di Exor Ventures, e 1 milione di euro di ricavi ricorrenti.

L’altra startup è Glaut, attiva nel settore delle ricerche e dei sondaggi di mercato tramite intelligenza artificiale, che ha già attirato l’interesse di vari fondi e angel internazionali.

Oltre a questi investimenti, l’IFF ha in corso di finalizzazione tre nuove operazioni, segno di un crescente interesse e di una solida pipeline di opportunità.

Questi risultati iniziali testimoniano la validità del modello di business e la capacità del fondo di attrarre startup promettenti e di alto potenziale.

Una Community di Imprenditori per il Futuro del Paese

L’Italian Founders Fund non è solo un fondo di investimento, ma una vera e propria community di imprenditori. Questa comunità, composta da oltre cento founder di spicco, rappresenta un pool di talento, esperienza e visione che può fare la differenza nel panorama imprenditoriale italiano.

Lorenzo Franzi, alla guida del fondo, sottolinea l’importanza di questa rete: “Abbiamo creato una vera community per gli imprenditori di nuova generazione”.

Il modello dell’IFF si ispira a esempi internazionali di successo, come il tedesco 10x Founders e il francese Galion.exe, che hanno dimostrato l’efficacia di un approccio basato su capitali privati e esperienza diretta.

L’IFF si propone non solo di supportare le startup italiane, ma anche di attrarre investitori stranieri interessati al mercato italiano, creando sinergie e opportunità di crescita reciproca.

Gli Obiettivi Futuri dell’Italian Founders Fund

L’obiettivo principale dell’IFF è contribuire allo sviluppo dell’economia digitale italiana attraverso investimenti mirati e strategici. Il fondo prevede di finalizzare 25 operazioni durante la sua durata, con investimenti per singola società compresi tra 500 mila e 1,5 milioni di euro, e la possibilità di ulteriori investimenti fino a 2,5 milioni in round successivi.

Questo approccio permetterà di sostenere una nuova generazione di imprenditori italiani, sia in Italia che all’estero, promuovendo l’innovazione e la crescita economica.

L’IFF intende anche facilitare l’accesso degli investitori stranieri al mercato italiano, creando un ponte tra l’Italia e l’ecosistema imprenditoriale globale. La presenza di investitori stranieri nella community del fondo è già un segno positivo di questo processo.

L’Italian Founders Fund rappresenta un’iniziativa pionieristica nel panorama del venture capital italiano, unendo imprenditori di successo in una missione comune di supporto e sviluppo dell’ecosistema delle startup.

Con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro e un approccio partecipato e collaborativo, l’IFF mira a creare un impatto significativo sull’innovazione e sulla crescita economica del Paese. Il fondo, guidato da Lorenzo Franzi, ha già dimostrato la sua efficacia con i primi investimenti e si prepara a ulteriori successi, contribuendo a plasmare il futuro digitale dell’Italia.

L’elenco dei principali imprenditori che hanno finanziato Italian Founders Fund

· Gabriele Antonelli (SpazioDati)

· Giuseppe Amitrano (Dils)

· Marcello Ascani (Flatmates Agency)

· Alessandro Ballerio (Elmec Informatica)

· Michele Barbera (SpazioDati)

· Paolo Barletta (Arsenale Group)

· Luca Barsotti (Spazio Dati)

· Paolo Basilico (Kairos Group)

· Francesco Beraldi (Alkemy)

· Ludovico Callerio (Testbusters)

· Fabio Cannavale (lastminute.com)

· Michele Casucci (Certilogo)

· Pietro Cavalchini (RealStep)

· Michela Colli (TWT)

· Andrea Colombo (Tulou)

· Davide Dattoli (Talent Garden)

· Matteo de Brabant (JAKALA)

· Paolo De Nadai (WeRoad)

· Marco De Rossi (WeSchool)

· Luca De Vito (Link HR)

· Riccardo Donadon (H-Farm)

· Luca Ferrari (Bending Spoons)

· Luca Foresti (Santagostino)

· Alessandro Fracassi (Moltiply)

· Marco Franciosa (Next 14)

· Francesco Fumagalli (Koinos Capital)

· Andrea Giannangelo (iubenda)

· Enrico Giacomelli (Namirial)

· Carlo Gualandri (Soldo)

· Danilo Iervolino (Multiversity)

· Matteo Lai (Empatica)

· Elena Lanati (Indicon)

· Marco Magnocavallo (Tannico)

· Simone Mancini (Scalapay)

· Roberto Marazzini (Boolean Carrers)

· Luca Mascaro (Sketchin)

· Giuliano Messina (SosTariffe)

· Andrea Mignanelli (Cerved Group)

· Giacomo Moiso (Fluentify)

· Roberto Nicastro (Banca Aidexa)

· Diego Palano (Spiagge.it)

· Daniele Perito (Faire)

· Jacopo Pertile (AzzurroDigitale)

· Marco Pescarmona (Moltiply)

· Stefano Portu (ShopFully)

· Ivan Ranza (Epicode)

· Daniele Ratti (Fatture in Cloud)

· Donato Romano (La Piadineria)

· Luca Rossettini (D-Orbit)

· Enrico Saraval (Comdata)

· Federico Sargenti (Everli)

· Stefano Sirolli (RealStep)

· Davide Tavaniello (Hippocrates Holding)

· Paolo Tramonti (Bios Line)

· Fabio Troiani (BIP)

· Marco Trombetti (Translated)

· Marco Vittorelli (Openjobmetis)

· Francesco Zaccariello (Atida)

· Riccardo Zacconi (King.com)

· Giada Zhang (Mulan Group)