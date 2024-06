Inaugurazione del WMF – We Make Future 2024 arriva il Futuro Inclusivo e Sostenibile per il digitale

L’apertura del WMF – We Make Future, la Fiera Internazionale e Festival sull’Innovazione AI Tech, rappresenta un evento di straordinaria importanza per il panorama tecnologico e culturale globale. Per la prima volta, questa prestigiosa manifestazione si tiene a Bologna, dal 13 al 15 giugno 2024, riunendo esperti e appassionati di innovazione provenienti da oltre 90 paesi. Il WMF 2024 promette di essere un’edizione storica, ponendo l’accento su un futuro inclusivo, sostenibile ed equo, in linea con i valori fondamentali della società moderna. Questo evento, organizzato da Search On Media Group, non solo funge da piattaforma di connessione per creativi e imprenditori, ma anche da catalizzatore per scoperte tecnologiche e ispirazioni culturali. Con più di 1.000 speaker, oltre 600 espositori e più di 3.000 startup e stakeholder dell’open innovation, il WMF si posiziona come il fulcro dell’ecosistema innovativo globale, offrendo una visione del futuro plasmata dalle menti più brillanti del nostro tempo.

La Cerimonia di Apertura e i Suoi Protagonisti

L’Opening Ceremony del WMF 2024, condotta dall’artista internazionale Fatoumata Diawara, ha dato il via alla manifestazione con un inno al futuro inclusivo e sostenibile. L’evento è stato inaugurato con gli interventi di figure di spicco come il Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, e il Sindaco di Bologna, Matteo Lepore, seguito dal taglio del nastro istituzionale.

Questi interventi hanno sottolineato l’importanza della collaborazione tra istituzioni, aziende e cittadini per costruire un futuro migliore. Bonaccini ha evidenziato le grandi conquiste della regione, come il Tecnopolo di Bologna e il supercomputer Leonardo, sottolineando l’importanza della formazione e dell’innovazione.

Lepore ha lodato l’inclusività e la diversità della città di Bologna, ringraziando gli organizzatori per aver scelto questa città come sede dell’evento.

Gli Ospiti Internazionali e il Parterre Istituzionale

Il WMF 2024 ha visto la partecipazione di un ampio parterre di ospiti internazionali e rappresentanti istituzionali. Tra i nomi di spicco presenti sul Mainstage vi sono Enrico Mentana, Alec Ross, Emma Redmond di OpenAI, Guido Scorza, Peter Fleischer di Google, Milena Gabanelli, e molti altri esperti provenienti da tutto il mondo.

Questi speaker hanno condiviso le loro visioni e conoscenze, affrontando temi cruciali come l’innovazione tecnologica, l’intelligenza artificiale e la sostenibilità. L’evento ha anche ricevuto il supporto del MAECI e dell’ICE, sottolineando l’importanza del WMF come piattaforma di promozione internazionale per le imprese italiane.

Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha inviato un videomessaggio, ribadendo l’impegno del governo a sostenere le startup e a promuovere l’innovazione digitale ed ecologica.

Le Attività e le Esperienze del WMF 2024

La tre giorni del WMF 2024 è caratterizzata da una vasta gamma di attività ed esperienze che spaziano dalle conferenze ai workshop, dalle esibizioni live ai tech show. Tra gli eventi più attesi vi sono il jet suit flight display di Gravity e il club challenge internazionale di Drone Soccer, che avrà luogo per la prima volta in Europa.

Oltre agli spettacoli, i partecipanti possono assistere a panel ispirazionali, esposizioni tecnologiche e pitch competition. Nell’area fieristica, gremita di espositori e sponsor internazionali, è possibile toccare con mano le ultime innovazioni in campo tecnologico e robotico, esplorando anche il mondo dell’automotive, del gaming e degli eSports.

Questa varietà di contenuti rende il WMF una manifestazione unica nel suo genere, capace di attrarre un pubblico eterogeneo e di creare sinergie tra i diversi attori del mondo dell’innovazione.

Le Opportunità di Networking e Collaborazione

Il WMF 2024 offre ampie opportunità di networking e collaborazione tra startup, investitori e aziende. Con la presenza di più di 600 espositori e sponsor, e oltre 3.000 startup e stakeholder dell’open innovation, l’evento rappresenta una piattaforma ideale per la creazione di nuove opportunità di business e collaborazioni. Le aree B2B all’interno della fiera sono pensate per facilitare l’incontro tra investitori e imprenditori, promuovendo la nascita di progetti innovativi e sostenibili.

Inoltre, la presenza di delegazioni internazionali e padiglioni organizzati da ICE facilita l’espansione delle imprese italiane sui mercati esteri, rafforzando le sinergie tra gli attori dell’ecosistema globale dell’innovazione.

Il Futuro dell’Innovazione al WMF 2024

Il WMF – We Make Future si conferma come l’evento di riferimento per l’innovazione a livello internazionale. La sua missione è quella di costruire un futuro inclusivo e sostenibile, mettendo al centro le persone e la società.

Grazie alla partecipazione di esperti, istituzioni e aziende, il WMF 2024 offre una visione completa delle sfide e delle opportunità del futuro, esplorando le potenzialità dell’intelligenza artificiale, del digitale e delle nuove tecnologie. La manifestazione non solo celebra l’innovazione, ma incoraggia anche una riflessione critica sul suo impatto sulla società, promuovendo un uso responsabile e etico delle tecnologie. Con un programma ricco di contenuti e attività, il WMF 2024 rappresenta un punto di incontro imprescindibile per tutti coloro che desiderano essere protagonisti del cambiamento.