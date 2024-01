I fondi sovrani sauditi saranno i maggiori investitori? Ecco come e dove hanno già investito.

Fondi sovrani, come e quanto hanno investito nel 2023

Nel panorama economico globale, il 2023 è stato un anno di sfide e cambiamenti significativi per i fondi sovrani. Queste entità finanziarie, spesso controllate da governi nazionali, hanno dovuto affrontare una serie di fattori determinanti, tra cui la lotta delle banche centrali contro l’inflazione, gli sforzi delle autorità fiscali per stimolare la crescita economica e la necessità di mantenere la stabilità geopolitica. Tutto questo mentre il mondo si riprendeva dall’incertezza provocata dalla pandemia. In questo contesto, vedremo come i fondi sovrani hanno affrontato queste sfide e quali sono stati i loro investimenti nel corso del 2023.

Una crescita delle masse gestite

Nonostante le sfide, i fondi sovrani hanno continuato a prosperare nel 2023. Secondo il report annuale di Global Swf, le masse gestite (AuM) da questi fondi hanno raggiunto un picco impressionante di 11,2 trilioni di dollari. Questo aumento è stato favorito dalla solida performance dei mercati azionari e dall’ascesa dei prezzi del petrolio. Nonostante una certa frenata negli investimenti, la raccolta complessiva è rimasta positiva.

Investimenti in calo, ma ancora significativi

Nonostante le masse gestite in crescita, gli investimenti effettuati dai fondi sovrani nel 2023 hanno subito una leggera diminuzione rispetto all’anno precedente. Complessivamente, sono stati investiti 124,7 miliardi di dollari attraverso 324 transazioni. Questo dato riflette un calo rispetto all’anno precedente, ma resta comunque un importo significativo. Anche i fondi pensione pubblici hanno sperimentato un calo negli investimenti, registrando un decremento del 26% a 80,4 miliardi di dollari suddivisi in 268 operazioni.

Il dominio del Fondo saudita PIF

Nel panorama dei fondi sovrani, spicca il Fondo saudita PIF, il veicolo finanziario di Ryad che gestisce uno dei patrimoni più ingenti al mondo. Negli ultimi otto anni, il Fondo PIF ha costantemente conquistato il mercato finanziario globale, aspirando a diventare il più grande fondo sovrano al mondo entro il 2030. Nel 2023, il Fondo PIF ha investito circa 31,8 miliardi di dollari, segnando un impressionante aumento del 33% rispetto all’anno precedente.

Il quintetto “Oil Five”

Oltre al Fondo saudita PIF, il panorama dei fondi sovrani vede la presenza del cosiddetto “Oil Five,” composto da tre fondi sovrani emiratini – Adia, Mubadala e Adq – e dal Fondo del Qatar, Qia. Questi fondi hanno mantenuto una notevole attività a livello globale, sebbene non ai livelli precedenti. Inoltre, rimangono importanti attori i fondi di Singapore Gic e Temasek, oltre a tre fondi canadesi noti come “Marple Eight”: Cpp, Bci e Otpp. Tuttavia, va notato che i primi due hanno ridotto i loro investimenti del 51% nel corso dell’anno, mentre i tre fondi canadesi hanno ridimensionato gli impieghi del 36%. Il Cdpq, altro fondo canadese che è stato classificato come fondo dell’anno nel 2022, ha rallentato nel 2023 e non è più nella top ten dei fondi più attivi a livello globale.

Una nuova preferenza per i mercati emergenti

In un cambiamento significativo, gli investitori internazionali hanno dimostrato una crescente preferenza per i mercati emergenti nel corso del 2023. Oltre la metà dei fondi sovrani ha concentrato i propri investimenti in queste economie, con particolare attenzione alla Cina, all’Indonesia, al Brasile e all’India. Sorprendentemente, l’India è diventata la seconda destinazione più popolare per gli investimenti dei fondi sovrani, superando il Regno Unito e la Cina.

Diversificazione degli investimenti

Oltre a cambiare le loro preferenze geografiche, i fondi sovrani hanno anche diversificato i settori in cui investono. Più del 25% degli investimenti si è concentrato nell’immobiliare, nonostante le sfide emergenti nel settore immobiliare cinese. Altri settori che hanno attratto l’interesse includono il finanziario, con il 19% degli impieghi, e l’infrastrutturale, con il 18%.

In conclusione, il 2023 è stato un anno di sfide e cambiamenti significativi per i fondi sovrani, ma nonostante ciò, questi veicoli finanziari hanno continuato a prosperare e a influenzare l’andamento dei mercati globali. Con una crescente preferenza per i mercati emergenti e una diversificazione degli investimenti, i fondi sovrani rimangono attori chiave nel panorama finanziario internazionale, con il Fondo saudita PIF a guidare la carica. Resta da vedere come evolveranno nel prossimo futuro, ma il loro impatto continuerà sicuramente a essere rilevante.