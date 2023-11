Europa in Ascesa: La Creazione di Startup Supera gli USA e l’Italia Brilla

In un periodo di turbolenze macroeconomiche globali, l’ecosistema tech europeo mostra una resilienza straordinaria. Nonostante una riduzione significativa degli investimenti, che scendono dai 82 miliardi di dollari del 2022 ai 45 miliardi del 2023, l’Europa resiste con determinazione. Questo calo del 45% nei capitali investiti in Europa, in linea con la media globale, ha naturalmente influenzato gli investimenti internazionali nel settore tech europeo. Tuttavia, il comparto rimane robusto, e sorprendentemente, l’Europa supera gli USA nella creazione di startup. Questa è la visione offerta dal report annuale del fondo di investimento Atomico, intitolato “State of European Tech 2023”.

L’Italia si pone in luce in questo scenario, con 0,93 miliardi di dollari di investimenti, oltre 78 mila persone impiegate, e più di 40 mila aziende tech. Questi dati collocano il nostro Paese al 5° posto in Europa per la creazione di startup e al 7° posto per le aziende tecnologiche finanziate. Ma c’è di più: tra i 36 megaround europei del 2023, spicca l’annuncio effettuato all’inizio di novembre dalla scaleup spacetech italiana D-Orbit, guidata dal gigante giapponese Marubeni Corporation.

“La fotografia del report 2023 mostra che i fondatori e i giovani talenti in Europa si stanno assumendo dei rischi e stanno affrontando problemi più complessi, che vanno dal cambiamento climatico all’esplosione dell’intelligenza artificiale,” afferma Tom Wehmeier, Partner e Head of Intelligence di Atomico, nonché co-autore del rapporto. “Ora dobbiamo costruire un panorama di investitori che corrisponda davvero alle ambizioni dei nostri fondatori. Ad oggi, le startup hanno ancora il 40% in più di probabilità di essere finanziate negli Stati Uniti piuttosto che in Europa e i nostri mercati pubblici continuano a trattenersi nei confronti del settore tech. A mio avviso, riusciremo a cogliere fino in fondo il valore delle nostre opportunità tecnologiche solo se tutti i protagonisti dell’ecosistema saranno pronti a fare la loro parte. Il che significa anche mettersi in gioco e rischiare”.

Il Contesto Europeo ed Italiano: Investitori Selettivi

L’Europa ha registrato una considerevole riduzione negli investimenti tech, con soli 45 miliardi di dollari raccolti nel 2023, rispetto ai 82 miliardi del 2022. Questa flessione è da attribuire in parte alla stagione estiva piuttosto statica e alla tendenza delle società più mature a ritardare il fundraising. Tuttavia, la situazione è ben diversa in Italia, dove sono stati investiti 0,93 miliardi di dollari, rappresentando una flessione rispetto ai 2,4 miliardi del 2022, ma comunque un aumento del 26% rispetto al 2020. Anche la Spagna e il Portogallo hanno visto movimenti nei loro investimenti tech, sebbene con dinamiche differenti.

Inoltre, nonostante il contesto di fundraising diventi più complicato, i VC europei hanno accumulato un record storico di “dry powder,” ossia fondi raccolti ma non ancora investiti, pari a 108 miliardi di dollari. Ciò sottolinea la necessità di rafforzare l’ecosistema tech europeo, sebbene i cicli di investimento si stiano comprimendo.

La Velocità dei Round: Un Rallentamento nel 2023

Il 2023 ha assistito a un notevole rallentamento nei round di finanziamento da 100 milioni di dollari e oltre, con solo 36 “megaround” in Europa, rispetto ai 163 del 2022 e quasi 200 del 2021. L’Italia ha fatto eccezione grazie a D-Orbit, ma solo 7 nuove aziende hanno raggiunto lo status di unicorno con una valutazione di 1 miliardo di dollari. Tuttavia, secondo il report “State of European Tech,” l’80% dei fondatori ha dichiarato di trovare più difficile raccogliere capitali e di aver dovuto adattare le proprie aspettative per i round di finanziamento.

L’Accesso ai Capitali: Una Sfida Persistente

Mentre l’Europa supera gli USA nella creazione di startup, l’accesso ai capitali rimane una sfida. Le startup tech americane hanno il 40% in più di probabilità di ottenere finanziamenti con capitale di rischio entro cinque anni dalla fondazione, grazie a un maggiore accesso al capitale negli Stati Uniti. Questa disparità è particolarmente evidente nell’Europa meridionale, che riceve solo l’1% degli investimenti tecnologici privati globali, nonostante rappresenti il 4% del PIL mondiale.

Rinascita delle IPO Tecnologiche

Dopo sei trimestri difficili, le IPO tecnologiche europee iniziano a mostrare segni di ripresa, aprendo una finestra di opportunità per il settore tech. Fusioni e acquisizioni per un valore di 36 miliardi di dollari indicano un mercato in crescita. Questo è particolarmente importante per le piccole fusioni e acquisizioni, che contribuiscono a fornire liquidità agli investitori e a ridistribuire i talenti. Le IPO tech iniziano a riprendersi, con un rapporto tra il valore della società quotata in borsa e il suo fatturato che ritorna al di sopra della media decennale.

Attrazione dei Giovani Talenti

Nonostante alcune sfide iniziali, il settore tech europeo ha visto una crescita netta del numero di persone impiegate, superando i licenziamenti. Negli ultimi cinque anni, l’industria tecnologica europea ha incrementato la sua forza lavoro da 750 mila dipendenti a oltre 2,3 milioni. L’Italia, ad esempio, conta oltre 78 mila lavoratori nel settore tech. Inoltre, l’Europa sta attirando talenti dal resto del mondo, con un aumento netto di dipendenti nei settori tech. Le startup early-stage giocano un ruolo cruciale nell’incremento dei posti di lavoro, superando le aziende growth-stage.

L’Europa alla Guida nell’Intelligenza Artificiale

L’Europa è leader mondiale nell’intelligenza artificiale, con un numero crescente di professionisti altamente qualificati rispetto agli Stati Uniti. Questo trend è sostenuto da una costante percentuale dei finanziamenti totali destinati all’IA. Nel 2023, 11 società specializzate in IA hanno raccolto megaround di oltre 100 milioni di dollari, dimostrando l’interesse persistente degli investitori per questo settore. L’Italia, insieme alla Spagna e al Portogallo, è parte di questa tendenza.

Sfide Globali Affrontate dall’Europa

Il settore Carbon & Energy rappresenta il 27% di tutti i capitali investiti nell’industria tecnologica europea nel 2023, superando il fintech e il software. Questo settore comprende le “tecnologie per il clima” ed è in rapida crescita. La sostenibilità e il clima sono diventati temi centrali anche nei round di finanziamento di piccole dimensioni. Questi dati confermano che l’impegno verso la sostenibilità continua a guidare l’imprenditoria tech europea nelle sue prime fasi.

In conclusione, l’Europa sta emergendo come un polo di innovazione tech e di creazione di startup, superando gli USA in diverse metriche. Tuttavia, la sfida dell’accesso ai capitali rimane cruciale per il futuro dell’ecosistema tech europeo. Gli investimenti in intelligenza artificiale, la ripresa delle IPO tech, e l’attrazione di giovani talenti sono promettenti indicatori di crescita. Inoltre, la sostenibilità sta diventando un pilastro fondamentale per l’industria tech europea, dimostrando la sua capacità di affrontare le sfide globali. Resta da vedere come l’Europa affronterà queste sfide e guiderà l’innovazione tech nel prossimo futuro.

Italia Quinta in Europa per la Creazione di Startup

In un contesto europeo sempre più competitivo nel settore delle startup, l’Italia emerge come un attore significativo. Recentemente, l’Italia si è classificata quinta in Europa per la creazione di startup, con investimenti significativi e un numero crescente di imprese nel settore tecnologico. Questo successo riflette la vitalità dell’ecosistema imprenditoriale italiano e il suo impegno verso l’innovazione.

L’Italia nel Panorama Europeo delle Startup

L’Italia, con investimenti pari a 0,93 miliardi di dollari, oltre 78.000 persone impiegate e più di 40.000 aziende tech, si pone in una posizione di rilievo nel contesto europeo. La crescita delle startup italiane non solo dimostra la capacità imprenditoriale del Paese ma segnala anche un ambiente favorevole per l’innovazione e lo sviluppo tecnologico.

Fattori di Successo delle Startup Italiane

Diverse sono le ragioni dietro il successo delle startup italiane. Tra queste, un ambiente imprenditoriale dinamico, un crescente interesse da parte degli investitori, e un forte sostegno da parte delle istituzioni. Inoltre, la capacità di innovare e adattarsi rapidamente alle esigenze del mercato rappresenta un fattore chiave.

Sfide e Prospettive Future

Nonostante il successo, le startup italiane si trovano di fronte a sfide importanti, tra cui la necessità di accesso a finanziamenti più ampi e la creazione di una rete solida per l’espansione internazionale. Tuttavia, le prospettive per il futuro rimangono positive, con un potenziale di crescita e di innovazione ancora inesplorato.

L’Italia Quinta in Europa per la Creazione di Startup

Innovazione e Tecnologia: Il Cuore delle Startup Italiane

La spinta innovativa delle startup italiane si concentra fortemente sulle tecnologie avanzate. Dallo sviluppo di soluzioni software all’impiego di intelligenza artificiale e big data, le startup italiane stanno rivoluzionando diversi settori, dalla finanza alla sanità, dimostrando una forte capacità di adattamento alle nuove sfide del mercato.

Il Ruolo del Governo e delle Istituzioni

Il governo italiano e le istituzioni locali giocano un ruolo cruciale nel sostenere la crescita delle startup. Attraverso incentivi fiscali, programmi di finanziamento e iniziative per favorire l’innovazione, il supporto istituzionale è un fattore determinante per il successo di queste imprese emergenti.

L’Importanza della Collaborazione Internazionale

Per mantenere il ritmo di crescita e competere a livello internazionale, le startup italiane devono puntare sulla collaborazione e sul networking oltre i confini nazionali. Partenariati con aziende estere, partecipazione a eventi internazionali e scambio di know-how sono elementi chiave per espandersi e acquisire visibilità globale.

Conclusione

L’Italia, posizionandosi come quinta in Europa nella creazione di startup, dimostra il suo dinamismo e la sua resilienza nel settore tecnologico. Le startup italiane, con il loro spirito innovativo e il supporto di un ecosistema favorevole, sono ben posizionate per giocare un ruolo di primo piano nell’economia digitale globale. Le sfide rimangono, ma le opportunità per crescere e innovare sono immense.