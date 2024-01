Boom delle IPO nel 2024 privilegiato il settore Tech: ecco come ricevere più soldi e perchè.

Borsa 2024: Il Boom delle IPO nel Settore Tech e le Attese Quotazioni

Nel mondo finanziario, il 2024 si prospetta come un anno di grande fermento, soprattutto nel settore delle quotazioni in Borsa. Dopo un 2023 segnato da incertezze e ritardi dovuti al contesto economico globale, il 2024 sembra essere l’anno in cui il mercato delle IPO (Initial Public Offering) tornerà in grande spolvero. Secondo un’analisi di Cb Insights, il settore tech è in prima linea, con 257 società pronte a quotarsi, per un valore complessivo di circa 1.365 miliardi di dollari. Ma quali sono le principali aziende che si apprestano a debuttare sul mercato azionario quest’anno?

Il Dominio Statunitense e l’Assenza Italiana

Gli Stati Uniti si confermano come il centro delle IPO nel mondo tech, con ben 153 aziende pronte a quotarsi, rappresentando il 60% del totale. Questo dato sottolinea la forza e la vitalità del mercato americano, che continua a attrarre investitori e imprese innovative. Al contrario, l’Europa sembra ancora indietro in questo settore, con solamente 9 società britanniche e 7 francesi pronte a fare il grande passo. Sorprendentemente, l’Italia non compare affatto nella lista delle quotazioni previste. Questo solleva delle domande sullo stato dell’innovazione nel nostro paese e sull’attrattiva per gli investitori esteri.

I Giganti del Venture Capital e la Loro Influenza

Tra i principali attori che stanno sostenendo questa ondata di IPO, spiccano i giganti del venture capital. Tiger Global Management guida la classifica con ben 56 società in portafoglio tra quelle destinate a quotarsi nel 2024, seguita da Softbank. Questi investitori hanno dimostrato un grande interesse per le aziende tech in fase di espansione, contribuendo al loro successo e alla crescita delle loro valutazioni. Dall’altra parte, tra i venture capital tradizionali, il leader è Accel, che ha investito in 36 delle società pronte a debuttare in Borsa quest’anno.

Le IPO Più Attese per il 2024

L’inizio del 2024 ha portato con sé un clima più favorevole, con l’inflazione e i tassi di interesse in diminuzione. Questo ha stimolato l’interesse degli investitori verso le azioni e ha spinto molte delle IPO più attese del 2023 a slittare al 2024. Tra le principali quotazioni attese quest’anno, spicca il colosso del fast fashion, Shein. L’azienda mira a superare una valutazione di 66 miliardi di dollari, posizionandosi al di sopra di H&M ma al di sotto della titanica Inditex, casa madre di Zara. Shein sta ricevendo il supporto di importanti istituti finanziari come Goldman Sachs, JPMorgan Chase e Morgan Stanley, il che ne fa una delle entità cinesi più preziose a debuttare a Wall Street.

Reddit e Altre Promettenti Quotazioni

Altre società di rilievo che stanno attirando l’attenzione degli investitori sono Reddit e Rubrik. Reddit, il famoso social network con radici a San Francisco, sta considerando seriamente l’ipotesi di entrare nel mercato azionario nel primo trimestre del 2024. Valutata intorno ai 15 miliardi di dollari, Reddit potrebbe essere una delle prossime stelle di Wall Street, grazie al supporto di istituzioni finanziarie di spicco come Morgan Stanley e Goldman Sachs. Rubrik, una piattaforma di cloud data management appoggiata da giganti come Microsoft, potrebbe debuttare in Borsa già nel prossimo trimestre, con un’ultima valutazione di 4 miliardi di dollari.

Skims, Fanatics Inc. e Databricks: Altre IPO di Rilievo

Ma le sorprese non finiscono qui. Skims, il marchio di moda fondato da Kim Kardashian, potrebbe debuttare nel mercato azionario con una valutazione di circa 4 miliardi di dollari, dopo una raccolta fondi di 270 milioni di dollari. Fanatics Inc., protagonista nel merchandising sportivo, sta facendo progressi significativi verso la sua IPO, coinvolgendo importanti figure finanziarie come Goldman Sachs e Barclays. Infine, Databricks, specializzata in analisi dei dati e intelligenza artificiale, ha raccolto oltre 500 milioni di dollari, portando la sua valutazione complessiva a 43 miliardi. Questa società rappresenta un segnale dell’interesse crescente verso le IPO nel settore tech.

La Crescente Attrattiva delle IPO

In conclusione, il 2024 si annuncia come un anno d’oro per le nuove imprese pubbliche, soprattutto nel settore tech. L’interesse degli investitori è in crescita, e molte aziende innovative stanno pronte a sfruttare questa opportunità. Il mercato delle IPO è in fermento, e il dominio statunitense è evidente, mentre l’Europa fatica a tenere il passo. L’influenza dei giganti del venture capital è sempre più significativa, e il successo di queste quotazioni potrebbe avere un impatto notevole sul panorama economico globale. Resta da vedere come si svilupperà il mercato nel corso dell’anno, ma le aspettative sono alte, e il 2024 potrebbe segnare una svolta nel mondo delle IPO.