SONO ORA DISPONIBILI GLI AURICOLARI URBANISTA PHOENIX TRUE WIRELESS AD ENERGIA SOLARE

Urbanista, il marchio audio svedese, ha annunciato il lancio delle Urbanista Phoenix, le prime cuffie wireless al mondo dotate di cancellazione attiva del rumore e ricarica solare alimentata da Powerfoyle, il materiale a celle solari. Le cuffie Phoenix sono compatibili con dispositivi iOS e Android e sono disponibili online al prezzo di 149 euro. Grazie alla partnership con Exeger, il marchio è stato in grado di integrare la tecnologia Powerfoyle per offrire un controllo personalizzato unico. La custodia delle cuffie si ricarica continuamente se esposta a qualsiasi forma di luce solare o artificiale, il che significa che gli auricolari forniranno un tempo di riproduzione infinito.

Urbanista Phoenix Tuomas Lonka, Brand and Marketing Director, commenta: “Siamo stati il primo marchio audio, insieme a Exeger, a commercializzare cuffie ad energia solare, le Urbanista Los Angeles, e siamo entusiasti che il nostro secondo prodotto, le Urbanista Phoenix, sia ora disponibile su ordinazione. La nostra attenzione e la nostra capacità di portare la tecnologia ad energia solare nell’industria audio e di essere i primi sul mercato con due prodotti innovati, per due anni consecutivi, in un mercato estremamente competitivo è ciò che ci distingue davvero dalla concorrenza, ed è il modo in cui stiamo sviluppando il nostro settore”. Sofie Löwenhielm, Capo Marketing and Strategy Officer di Exeger, afferma: “Sono entusiasta che Urbanista stia espandendo la sua linea audio ad energia solare nella sempre più popolare categoria true wireless. Powerfoyle sta rivoluzionando il modo in cui le persone sperimentano l’elettronica di consumo e ha stabilito un nuovo standard di praticità e sostenibilità. Con Phoenix, Urbanista dimostra ancora una volta di essere all’avanguardia in questo passaggio alla modalità autoalimentata”.

Urbanista Phoenix è ora disponibile per l’ordinazione online: www.urbanista.com/phoenix

Al prezzo di 149 EUR, Urbanista Phoenix è disponibile in due eleganti colori: Midnight Black (nero) e Desert Rose (rosa). Guardate il filmato completo della campagna Urbanista Phoenix “Unleash the Power of Light” qui: https://youtu.be/ekD1gY2eW2A

Caratteristiche principali:

Ricarica con luce solare e artificiale grazie alle celle Powerfoyle™ Cancellazione attiva del rumore ibrida Modalità trasparenza Connessione multipunto Durata di riproduzione 8 ore Riserva totale della batteria 34 ore Microfoni a riduzione del rumore Rilevamento auricolare Spegnimento automatico Controlli a sfioramento Supporto dell’assistente vocale IPX4 – resistente agli schizzi d’acqua Ricarica USB di tipo C Versione Bluetooth 5.2 Compatibile con l’app mobile Urbanista Disponibile nei colori Midnight Black e Desert Rose

Specifiche tecniche:

Tipo di driver: dinamico da 10 mm, a bobina mobile Impedenza dei driver: 16 Ohm ±15% Sensibilità: 97 ±3 dB SPL/mW @ 1kHz Risposta in frequenza: Da 20 Hz a 20 kH Tipo di microfono: Mems Versione Bluetooth®: 5.2 Profili Bluetooth®: A2DP, AVRCP, HFP, HSP Codec audio: SBC e AAC