Threads ha gravi problemi di moderazione per contenuti diffamanti, volgari ed offensivi: ecco come difendersi

Instagram Threads: Innovazione e Sfide nella Moderazione degli Audio

Introduzione

Instagram Threads, la nuova app lanciata da Meta, è arrivata in Europa e presenta una caratteristica distintiva: la possibilità di pubblicare post costituiti esclusivamente da messaggi audio. Tuttavia, questa innovazione porta con sé nuove sfide, soprattutto in termini di moderazione dei contenuti.

Funzionalità Audio di Threads

Threads permette agli utenti di pubblicare audio di durata massima di 30 secondi, che possono essere utilizzati anche come commenti ad altri post. La peculiarità di questa funzione è la codifica del testo durante la registrazione dell’audio, consentendo agli utenti di pubblicare il testo insieme all’audio, con un’animazione che evidenzia le parole durante la riproduzione. Questa funzionalità offre un’esperienza familiare, paragonabile all’ascolto di un messaggio audio su WhatsApp​​.

Problemi di Moderazione

Nonostante le sue funzionalità innovative, Threads si scontra con sfide significative nella moderazione dei contenuti audio. Gli utenti hanno utilizzato questa funzione per creare commenti satirici e a volte volgari sotto i post di figure pubbliche, inclusi politici italiani. Questo ha sollevato preoccupazioni riguardo alla difficoltà di moderare contenuti audio rispetto a quelli testuali o visivi, come immagini o video​​.

Tecniche di Moderazione e Limitazioni

Le tecniche di moderazione dei social media si sono evolute nel tempo, riuscendo a segnalare automaticamente parole problematiche nei post testuali e a oscurare profili che violano le linee guida. Tuttavia, la moderazione degli audio si rivela più complessa, specialmente nel riconoscere rumori generici o commenti offensivi che non utilizzano parole specifiche. Al momento, la responsabilità di moderare questi contenuti audio ricade sui social media manager, che devono ascoltare e valutare ogni registrazione, una sfida non banale data la natura dei contenuti​​.





Threads: Funzionalità e Uso

Oltre alla funzionalità audio, Threads si presenta come una piattaforma versatile per la condivisione di aggiornamenti testuali, foto, video e link. Gli utenti possono pubblicare messaggi fino a 500 caratteri, superando il limite di Twitter e allineandosi a quello offerto da Mastodon. L’app ha rapidamente guadagnato popolarità, raggiungendo 100 milioni di utenti subito dopo il suo lancio. Tuttavia, i numeri degli utenti attivi sono diminuiti nel tempo. L’app offre anche funzionalità di sicurezza ereditate da Instagram, come la possibilità di filtrare contenuti indesiderati e gestire interazioni con altri utenti​​.

Instagram Threads rappresenta un interessante sviluppo nel panorama dei social media, offrendo nuove modalità di espressione e interazione. Tuttavia, le sfide poste dalla moderazione dei contenuti audio evidenziano la necessità di sviluppare strategie di moderazione più sofisticate per garantire un ambiente online sicuro e rispettoso.

